Похоже, Жумагулов продолжит карьеру в UFC: у казахстанца пока одна победа и пять поражений в промоушене

Жалгаса часто засуживают.

Жумагулов потерпел очередное поражение в UFC: боец из Казахстана спорно проиграл американцу Джонсону раздельным решением. Спортсмен провел уже шесть боев в главном мировом промоушене, одержав всего одну победу.

Вспомним каждый бой Жумагулова: результаты судейства некоторых поединков вызывают вопросы.

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До дебюта в UFC Жумагулов выступал в «Fight Nights Global»: Жалгас завоевал титул AMC Fight Nights Global в бою с Тагиром Уланбековым в 2018-м, а спустя год защитил его в противостоянии с Али Багаутдиновым.

Сразу после боя с Али Жумагулов сделал громкое заявление о желании продолжать карьеру только в UFC.

«В Fight Nights Global было много незаконченных интриг, я хотел поставить точку и красиво уйти оттуда. Я поставил точку, всем все доказал, со всеми топами подрался, выиграл. Так что теперь дальше двигаемся.

Больше, скорее всего, вы меня в FNG не увидите. Если меня UFC не подпишет, скорее всего, я завершу карьеру. Такие у меня планы», – заявил Жумагулов.

Завершить так рано Жалгасу было не суждено: в 2020-м боец подписывает контракт с UFC, а первым соперником казахстанца стал бразилец Раулиан Пайва.

Перед боем спортсмен заявлял о желании занять место Пайвы в рейтинге UFC.

«Он сейчас стоит в рейтинге четырнадцатым. Так что я хочу встать на его место. Он мне очень интересен. Я благодарен UFC за то, что дали такого соперника сразу: из топ-15 для дебютанта».

Однако дебют не задался. В первом раунде все трое судей отдали победу Пайве, во втором – Жумагулову. Третий раунд, по мнению судей, остался за бразильцем. Итог – победа Пайвы единогласным решением

После боя боец не удивился спорному вердикту.

«Я понимал, что мне победу не отдадут. Нужно было побеждать более уверенно». Со слов бойца, секунданты Пайвы даже попросили прощения у Жумагулова. По их мнению, Раулиан проиграл.

Следующим соперником Жумагулова стал представитель Швеции Амир Албази. Албази должен был противостоять обидчик Жумагулова – Пайва, однако бразилец в последний момент получил травму.

Поединок продлился все три раунда, а победу единогласным решением отдали Альбази. По мнению судей, швед выиграл два раунда из трех. После оглашения результатов команда казахстанца была удивлена результатом, однако Альбази объективно выглядел лучше, уступив Жалгасу только первый раунд.

После боя Жумагулов был настроен оптимистично

«Я не сдамся и не паду духом, перезапущу себя и докажу», – заявил боец.

Следующим соперником бойца стал Джером Ривера: Жалгас уверенно победил удушением не хватающего звезд с неба американца, чем спас себя от вероятного увольнения.

Четвертым соперником Жалгаса в UFC стал анголец Манель Капе. В преддверии боя Капе сравнивал Жумагулова с Боратом, и обещал поставить казахов на колени: в Казахстане не оценили шутки бойца.

Однако Жумагулов пообещал отомстить за слова Капе, и спрогнозировал свою победу во втором раунде.

Все пошло не по плану – Жалгас торопился закончить бой в первом раунде, и эта спешка сыграла с 33-х летним бойцом злую шутку. Капе поймал Жалгаса на контратаке, прижал соперника к сетке и начал избивать казахстанского бойца. Судья остановил поединок спустя три минуты после начала боя, зафиксировав первый нокаут для Жумагулова в UFC.

Позже оказалась, что уже на первой минуте боя Жумагулов сломал ногу. Боец даже выложил в соцсети рентгеновский снимок.

Реабилитироваться за поражения Жалгас планировал с еще одним представителем США, Чарльзом Джонсоном. Жумагулов перед боем обещал порадовать фанатов победой.

«Добиваем последние тренировки. В понедельник вылетаем уже в Вегас на бой. Альхамдулиллах, форма хорошая. Обрадую вас победой. Я вернулся совсем другим».

Однако боец не сдержал обещаний, выданных фанатам, и проиграл. Судьи раздельным решением отдали победу американцу (28-29, 29-28, 27-30).

Жумагулов не скрывал эмоций.

«Раз 10 пересмотрел свой бой, я его не проиграл. Там даже раздельным не пахнет, единогласная моя победа».

Менеджер казахстанских бойцов UFC Саят Абдрахманов эмоционально прокомментировал поражение.

«Даже соперник знал, что проиграл и стал уходить, когда объявили 30-27. Судейский беспредел».

Следующим, и последним на сегодня соперником Жалгаса стал американец Чарльз Джонсон.

«Мы с ним давно знакомы, еще до UFC общались. Теперь нас свели, подеремся. Для меня он удобный соперник, интересный бой будет, у него хорошая ударка, борьба хорошая. Настроен, сделаю все, чтобы победить», – говорил перед боем боец из Актобе.

Однако победы не получилось: двое судей разделили раунды между Жако и Молиной, а третий засчитал все три раунда в пользу американца.

Судейское решение получилось достаточно спорным и вызвали много споров среди спортсменов и болельщиков. 12 из 13 журналистов голосовавших на тематическом сайте mmadecisions.com, отдали победу казахстанцу.

Боец из Казахстана на эмоциях заявил о завершении карьеры.

«Все видели бой, говорить нечего. Это был мой последний бой! Больше я драться не хочу. Какой уже бой пашешь, делаешь все, а судьи не отдают бой. Я сейчас не говорю на эмоциях, как есть. Всем рахмет, кто болел за меня».

Однако спустя неделю Жумагулов признал, что погорячился.

«Карьеру в UFC не заканчиваю, есть небольшие травмы и ушибы, подлечусь и буду драться дальше».

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Фото: Gettyimages.ru/Jeff Bottari/Zuffa LLC, Chris Unger/Zuffa LLC