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В 2022-м «Тобол» тренировали Москаленко и Миланович: казахстанец провалил сезон, а серб принес клубу только бронзу

Sports.ru - Казахстан
Александр Москаленко Александр Москаленко
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Милан Миланович
Тобол Тобол
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Сезон-2022 подошел к концу – экс-чемпион «Тобол» довольствовался лишь третьим местом, пропустив вперед «Астану» и «Актобе». Как и в прошлом году, клуб сменил тренера в середине сезона. Казахстанский специалист Москаленко ушел из-за неуверенной игры, а команду возглавил специалист из Сербии Милан Миланович.  
 

Оба наставника провели примерно равное количество игр: мы сравнили статистику выступлений команды в чемпионате при каждом тренере. Получились довольно интересные результаты. 

Смотрим. 

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Триумфатор сезона-2021 Москаленко покинул клуб после поражения Актобе (1:2) в мае: на тот момент команда провела 11 игр в КПЛ.

Статистика костанайцев удручала: под руководством специалиста клуб одержал 4 победы, потерпел 4 поражения, еще три матча завершились  с ничейным счетом.

Экс-чемпион мало забивал и много пропускал в чемпионате: 15-14 по голам. В пассиве костанайцев проигрыши «Шахтеру» – 1:4, и «Ордабасы» – 1:3. Однако в обоих матчах костанайы получили красную в начале матча, что и отразилось на результате. «Тоболу» лишь раз при казахстанском специалисте удалось выиграть крупно – пострадал «Туран» (3:0).

Интересно, что до поражения «Орде» «Тобол» не проигрывал в КПЛ 15 матчей кряду

При Москаленко клуб набрал 15 очков за 11 матчей. В среднем «Тобол» зарабатывал 1.36 очков за матч, забивал 1.36 голов за игру, пропуская в среднем 1.27 мячей. 

Но клуб под руководством Москаленко не ушел без трофеев: костанайцы выиграли Суперкубок в борьбе с «Кайратом». 

Сербский специалист Миланович возглавил клуб сразу после поражения «Актобе»: команда под руководством Милана тут же обыграла «Мактаарал».

В активе Милановича 15 матчей в КПЛ: 10 побед, 3 поражения, 2 ничьи.

Самая крупная победа экс-чемпиона при Милановиче: 4:0 над новоиспеченным обладателем Кубка – «Ордабасы». Не обошлось без неприятных поражений – костанайцы неожиданно проиграли «Аксу» (0:3). 

Серб улучшил статистику по разнице мячей: 31-19 (несмотря на потерю Мокина в августе).

При Милановиче «Тобол» заработал 32 очка за 15 матчей. В среднем клуб набирал 2,13 очков за матч, забивал 2.06 голов за игру, пропуская в среднем 1.26 мячей.

После чемпионского сезона Миланович принес клубу бронзу, что сложно назвать большим достижением: у «Тобола» в сезоне было лишь два конкурента, которых костанайцы пропустили вперед себя в таблице. 

«Тобол» и Миланович показали плохой результат в еврокубках: 6 матчей с разницей  5-7. Из пяти забитых мячей три – полулюбительскому клубу из Гибралтара. 

К тому же сложно занести в актив поражение в Лиге Чемпионов (5:0) от «Ференцвароша» Черчесова. 

«Тобол» не делал ставку на Кубок при Милановиче, выставляя на турнир резервный состав. Этим и объясняется статистика по разнице мячей в Кубке – 7-18 не в пользу костанайцев. 

Интересно, что оба специалиста уверенно играли с лидерами КПЛ. В чемпионате «Тобол» проиграл клубу из первой четверки только однажды – «Актобе». Тот самый матч, после которого Москаленко покинул клуб.

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Фото: ФК «Тобол»

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