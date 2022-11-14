В 2022-м «Тобол» тренировали Москаленко и Миланович: казахстанец провалил сезон, а серб принес клубу только бронзу
Оба наставника провели примерно равное количество игр: мы сравнили статистику выступлений команды в чемпионате при каждом тренере. Получились довольно интересные результаты.
Смотрим.
*****
Триумфатор сезона-2021 Москаленко покинул клуб после поражения Актобе (1:2) в мае: на тот момент команда провела 11 игр в КПЛ.
Статистика костанайцев удручала: под руководством специалиста клуб одержал 4 победы, потерпел 4 поражения, еще три матча завершились с ничейным счетом.
Экс-чемпион мало забивал и много пропускал в чемпионате: 15-14 по голам. В пассиве костанайцев проигрыши «Шахтеру» – 1:4, и «Ордабасы» – 1:3. Однако в обоих матчах костанайы получили красную в начале матча, что и отразилось на результате. «Тоболу» лишь раз при казахстанском специалисте удалось выиграть крупно – пострадал «Туран» (3:0).
Интересно, что до поражения «Орде» «Тобол» не проигрывал в КПЛ 15 матчей кряду
При Москаленко клуб набрал 15 очков за 11 матчей. В среднем «Тобол» зарабатывал 1.36 очков за матч, забивал 1.36 голов за игру, пропуская в среднем 1.27 мячей.
Но клуб под руководством Москаленко не ушел без трофеев: костанайцы выиграли Суперкубок в борьбе с «Кайратом».
Сербский специалист Миланович возглавил клуб сразу после поражения «Актобе»: команда под руководством Милана тут же обыграла «Мактаарал».
В активе Милановича 15 матчей в КПЛ: 10 побед, 3 поражения, 2 ничьи.
Самая крупная победа экс-чемпиона при Милановиче: 4:0 над новоиспеченным обладателем Кубка – «Ордабасы». Не обошлось без неприятных поражений – костанайцы неожиданно проиграли «Аксу» (0:3).
Серб улучшил статистику по разнице мячей: 31-19 (несмотря на потерю Мокина в августе).
При Милановиче «Тобол» заработал 32 очка за 15 матчей. В среднем клуб набирал 2,13 очков за матч, забивал 2.06 голов за игру, пропуская в среднем 1.26 мячей.
После чемпионского сезона Миланович принес клубу бронзу, что сложно назвать большим достижением: у «Тобола» в сезоне было лишь два конкурента, которых костанайцы пропустили вперед себя в таблице.
«Тобол» и Миланович показали плохой результат в еврокубках: 6 матчей с разницей 5-7. Из пяти забитых мячей три – полулюбительскому клубу из Гибралтара.
К тому же сложно занести в актив поражение в Лиге Чемпионов (5:0) от «Ференцвароша» Черчесова.
«Тобол» не делал ставку на Кубок при Милановиче, выставляя на турнир резервный состав. Этим и объясняется статистика по разнице мячей в Кубке – 7-18 не в пользу костанайцев.
Интересно, что оба специалиста уверенно играли с лидерами КПЛ. В чемпионате «Тобол» проиграл клубу из первой четверки только однажды – «Актобе». Тот самый матч, после которого Москаленко покинул клуб.
🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘
Кучин закончил сказку «Акжайыка»: «Орда» сравняла на 98-й (при семи добавленных), а победный пенальти выглядит неоднозначным
Сумасшедшая концовка сезона: «Астана» стала чемпионом, «Актобе» – второй, «Туран» и «Акжайык» покинули КПЛ
Фото: ФК «Тобол»
Комментарии