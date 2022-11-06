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Сумасшедшая концовка сезона: «Астана» стала чемпионом, «Актобе» – второй, «Туран» и «Акжайык» покинули КПЛ

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Чемпион определился в последнем туре.

«Шахтер» – «Астана» 1:3

«Астана» спустя два сезона вернула себе чемпионский титул: команда Бабаяна завоевала золотые медали в последнем туре чемпионата. 

В самом начале матча «Астана» получила право реализовать пенальти, но кипер «Шахтера» переиграл Марина Томасова.  Однако столичные все же забили со стандарта: Томасов упал на границе штрафной, судья поставил на «точку», а Эуженио легко реализовал одиннадцатиметровый.

Следующий гол хорват забил сам: защита «горняков» оставила Марина в гордом одиночестве, чем игрок и воспользовался – 0:2. Перед началом второго тайма хозяева отыграли мяч усилиями Чогадзе, однако чуть позже тот же Томасов увеличил разницу в счете– 1:3.

За десять минут до конца встречи Кобзарь сократил разницу в счете, но гости выстояли и не пропустили третий. 

«Астана» – чемпион, а игроки атаки клуба Педру Эужениу и Марин Томасов стали лучшими бомбардирами чемпионата. Летом 2023-го клуб представит Казахстан в Лиге чемпионов. 

 «Актобе» – «Кайрат»  4:1

«Актобе» в последнем матче сезона разгромил «Кайрат»: алматинцы пропустили четырежды (дубль у Шины, по одному мячу записали на себя Кенесов и Касым с пенальти). «Кайрат» забил лишь однажды: счет в матче открыл Жоао Пауло.

«Красно-белые», потерявшие за несколько туров до конца весь свой очковый запас, становятся вторыми и сыграют в следующем году в Лиге конференций. «Кайрат» с молодежным составом в основе занял заслуженное четвертое место, впервые за девять лет оставшись вне тройки. 

«Акжайык» – «Тобол» 2:3

Второй представитель Казахстана в Лиге конференций – костанайский «Тобол». Экс-чемпион забил три гола «Акжайыку», но под конец матча пропустил гол, немного подняв настроение болельщикам хозяев.

«Акжайык» покидает КПЛ, но сыграет 12 ноября в финале Кубка с «Ордабасы». 

 «Тараз» – «Туран» 2:3

«Туран» покидает КПЛ, несмотря на победу над «Таразом». В матче было два дубля: отличились Дегтярев и Таипов, и автогол на счету полузащитника «Тараза» Марата Шаяхметова. 

«Тараз» остается в Премьер-Лиге только благодаря лучшей разнице мячей. 

 «Кызыл-Жар» – Каспий» 4:1

«Кызыл-Жар» после победы над «Каспием» спасся от вылета. Команда Али Алиева забила четырежды (хет-трик Лобжанидзе и гол Оспанова), а немотивированные гости отличились в компенсированное время благодаря усилиям Максима Ваганова. 

«Аксу» – «Атырау»  – 17:00

«Мактаарал» – «Ордабасы» – 17:00

Вместо «Турана» и Акжайыка» в КПЛ поднимутся «Окжетпес» и «Кайсар». 

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 Фото: ФК «Тобол», ФК «Астана», ФК «Актобе»

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