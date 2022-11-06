Главный бренд Казахстана – шоколад. Его дарили Месси и Роналду, а амбассадором фабрики стал боец UFC Рахмонов

Легендарная плитка.

Казахстан – один из главных хедлайнеров 2022 года. Страна пережила январские забастовки, прямо сейчас пытается встать на путь демократии, а осенью стала прибежищем для десятков тысяч россиян.

Теперь Казахстан все меньше ассоциируется в мире с пустынями, юртами и Боратом: музыканты страны получают Грэмми и собирают поклонников по всему миру, а режиссеры снимают клипы для самых известных музыкантов.

Новый же гастрономический символ государства – шоколад. Голубая плитка с золотым орнаментом стала все чаще фигурировать в виде подарка гостям и знаменитостям. Кто из мировых спортсменов и звезд уже попробовал сладость на вкус?

Рассказываем.

Главный амбассадор шоколада – казахстанский «Ник Вуйчич» Али Турганбеков. Мальчик, который родился без ног, что не помешало ему стать мотиватором и спортсменом.

Турганбеков известен знакомством с главными звездами футбола, а в 2019-м парнишка даже вручил «Ливерпулю» Суперкубок УЕФА после победы мерсисайдцев над «Челси».

Али знаком с Лионелем Месси: при личной встрече парень передал Лео в качестве сувенира несколько упаковок шоколада.

Повезло попробовать сладость и Криштиану Роналду: Али подарил КриРо на одно красивую коробку больше.

Хави тоже не остался без подарка, получив от Али золотую упаковку маленьких шоколадок с казахстанским флагом.

Презент из Казахстана стал популярным среди бойцов: свою порцию шоколада получили Дастин Порье, Мэнни Пакьяо и даже Дейна Уайт.

Получают свою порцию счастья и тренеры: наставник Сергея Ковалева Джеймс «Бадди» Макгирт принял от боксера Айдоса Ербосынулы заветную голубую плитку.

Официальным амбассадором «Баян Сулу» (одной из двух популярных фабрик в стране) стал боец UFC Шавкат Рахмонов.

Он побывал на фабрике в Костанае, и в официальном мерче компании рекламирует бренд в соцсетях.

Пробует сладости из Казахстана и мировая политическая элита: еще в далеком 1987 году конфетами Костанайской кондитерской фабрики угощали премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в Москве.

Плитку в подарок от казахстанской студентки Раушан Нуржубалиной получил принц Гарри: перед помолвкой с Меган Маркл он пообщался с молодежью около Ноттингемской площади.

Принц Гарри спросил, откуда девушка, на кого учится. Пообщавшись, Раушан подарила принцу шоколад и поздравила с помолвкой с Меган Маркл.

В Казахстане производством фирменного шоколада занимаются две фабрики: «ЛОТТЕ Рахат» и «Баян Сулу».

Фабрика «ЛОТТЕ Рахат» находится в Алматы. Основана в 1942 году на базе цехов Алма-Атинского ликероводочного завода и Московских кондитерских фабрик «имени Бабаева» и «Рот Фронт». С 2015 года 92,44 % акций АО «ЛОТТЕ Рахат» принадлежат транснациональной компании из Южной Кореи LOTTE Confectionery.

«Баян Сулу» базируется в Костанае: бывшая «Кустанайская кондитерская фабрика» была основана Советом Министров Казахской ССР и работает с декабря 1974 года.

А какой шоколад нравится вам больше всего?

Фото: instagram.com/ali_amir_happy; instagram.com/shavkatrakhmonov94; 24.kz