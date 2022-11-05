Каким был мир, когда «Кайрат» последний раз остался без медалей КПЛ: у Казахстана 7 золотых в Лондоне, вышел фильм 1+1, все ждали конец света

«Кайрат», скорее всего, останется вне тройки призеров КПЛ. Последний раз такое случилось десять лет назад: в 2012-м алматинцы заняли двенадцатую строчку чемпионата.

Мы решили вспомнить, каким был мир, когда «Кайрат» в последний раз оставался без медалей чемпионата: 2012-й был богат на события.

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Первым в КПЛ стал «Шахтер»: компанию горнякам в тройке составили «Иртыш» и «Актобе». «Астана» завершила сезон на пятом месте, а чемпион КПЛ-2021 «Тобол» стал шестым.

Семь золотых медалей завоевала сборная Казахстана на Олимпиаде в Лондоне. Однако история получила печальное продолжение: тяжелоатлеты Илья Ильин, Зульфия Чиншанло, Майя Манеза и Светлана Подобедова лишились медалей из-за обнаруженного в крови допинга.

В ноябре 2012-го мир увидел фильм 1+1: комедийная драма о аристократе Филиппе и его помощнике Дриссе. Картина стала культовой: трогательная история вошла в классику кино (прямо сейчас занимает 11 место в топ-250 фильмов Кинопоиска) и нашла поклонников по всей планете.

В 2012-м в мир вышла Counter-Strike: GO (Global Offensive). Игра пришла на замену устаревшим шутерам Counter-Strike 1.6 и Source и на сегодняшний день является одной из самых популярных в мире.

В 2012-м году экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев анонсировал программу развития страны Казахстан-2050. Новая программа пришла на замену программе Казахстан-2030, которую, по словам Назарбаева, удалось выполнить частично досрочно.

В 2012-м должен был быть конец света по календарю майя. Суеверные люди по всему миру построили себе безопасные убежища, чтобы пережить вселенский катаклизм. Однако, как видим, планета Земля пока держится, пусть и не без угрозы очередной катастрофы.

Сборная Испании стала чемпионом Европы. «Красная фурия» разгромила в финале Францию (4:0).

Трагедия на пограничном посту «Арканкерген» в Алматинской области. В мае там обнаружены тела 15-ти человек. Позже был задержан пограничник Владислав Челах, который сначала сознался в совершении преступления, а позже отказался от своих слов.

Казахстан победил в борьбе за право провести EXPO-2017. Возможность принять у себя крупнейшую (и крайне затратную для бюджета) международную выставку впервые доверили развивающейся стране.