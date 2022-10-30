Очередной жаркий тур КПЛ: «Актобе» назначили два пенальти, «Астана» возглавила таблицу, а «Мактаарал» чудом спасся от вылета

Кто станет чемпионом?

«Каспий» – «Акжайык» 0:0

Финалист Кубка Казахстана «Акжайык» сыграл вничью с «Каспием» (матч запомнился только восемью желтыми карточками) и имеет большие шансы на понижение в классе. Уральцы последние в таблице, и свой последний матч команда проведет против чемпиона КПЛ-2021 костанайского «Тобола».

«Каспий» расположился в середине таблицы и продолжит свое выступление в следующем сезоне КПЛ.

«Тараз» – «Тобол» 0:2

Матч в Таразе стал бенефисом Асхата Тагыбергена: полузащитник открыл счет дальним ударом в середине первого тайма, а через десять минут со штрафного счет увеличил – 2:0.

Под конец матча Жаксылыков оставил хозяев в меньшинстве, схлопотав красную за грубую игру возле своей штрафной, но счет так и не изменился.

«Тараз» занимает одиннадцатую строчку, «Тобол» – третий. Для завоевания бронзовых медалей чемпионата костанайцам достаточно одержать победу в последнем туре над «Айжайыком».

«Ордабасы» – «Актобе» 2:2

Самый горячий по накалу матч состоялся в Шымкенте: лидер чемпионата сыграл вничью с «Ордабасы».

«Актобе» уверенно лидировал после дубля Жерара Гоу. Ивуариец забил третий мяч перед перерывом, однако судья отменил взятие ворот. Второй тайм выдался жарким: судья Сахи назначил пару достаточно спорных пенальти в ворота «красно-белых», которые уверенно реализовал Дмитрий Бородин.

Вот первый эпизод:

А вот второй.

Травмированный лидер «Актобе» Уго Видемон на своей странице в социальных сетях намекнул на нечестный результат матча и причастности судьи к счету на табло.

«Актобе» после ничьи упустил первое место, пропустив вперед «Астану».

«Кайрат» – «Аксу» 2:0

«Кайрат» на фоне новостей о передаче клуба под крыло акимата Алматы победил дома «Аксу». Все голы хозяева забили во втором тайме: Жоао Пауло открыл счет с пенальти, а Алыкулов под занавес матча дальним ударом поставил в игре точку.

«Кайрат» продолжает бороться за третье место КПЛ: алматинцам нужно обыгрывать мотивированный «Актобе» в последнем туре и ждать поражение «Тобола» в матче с «Акжайыком».

«Аксу» показал себя крепким середняком и заслуженно за тур до конца чемпионата занимает шестую строчку таблицы.

«Кызыл-Жар» – «Астана» 0:2

«Кызыл-Жар» выставил на матч с «Астаной» фактический резервный состав, чем облегчил столичным задачу по восхождению на первое место таблицы. Эуженио и Аймбетов забили по голу и добыли для «Астаны» столь важные три очка.

Подопечные Бабаяна перед завершающим туром возглавили таблицу. Клубу для чемпионства достаточно выиграть последний матч против немотивированного «Шахтера».

«Атырау» – «Шахтер» 2:2

Команды на двоих выдали зрелищный матч: «Шахтер» лидировал к 30-й минуте 2:0, а у хозяев за фол был удален Александр Соколенко. Под занавес первого тайма Каньяс заработал красную, а «Атырау» отквитал один мяч. Во второй половине игры македонский форвард хозяев Имери установил окончательный счет в матче – 2:2.

«Туран» – «Мактаарал» 0:3

Настоящее футбольное чудо продемонстрировал «Мактаарал»: клуб под руководством Горовенко не проигрывает семь матчей кряду и сохранил прописку в КПЛ. Еще месяц назад в такой исход событий сложно было поверить, но «хлопкоробы» смогли показать характер.

В матче против «Турана» Одилжон Абдурахманов забил два с пенальти, а окончательный счет на табло установил Галымжан Кенжебек.

«Туран» имеет все шансы на вылет: команда опустилась на дно таблицы и судьба клуба будет решаться в последнем туре КПЛ.

Фото: ФК «Ордабасы», ФК «Актобе», ФК «Кайрат»