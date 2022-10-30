Тяжелоатлет Филимонов завоевал серебро для Казахстана в Афинах, а сейчас работает механиком на СТО в Талдыкоргане

Тяжелая судьба.

На Олимпиаде-2004 серебряную медаль Казахстану принес тяжелоатлет Сергей Филимонов. В категории до 77 килограммов спортсмену немного не хватило до золота: первое место занял турок Танер Сагыр, а Филимонов уже строил планы на четвертую для себя Олимпиаду в Пекине. Однако мечтам о высшей награде не удалось сбыться: в 2005-м спортсмен насмерть сбил человека, а дальше карьера Филимонова пошла под откос.

Рассказываем о непростой судьбе прославленного спортсмена.

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Филимонов родился в городе Уштобе Алматинской области. Мальчишку в три года бросила мать, позже погиб отец. Сергея воспитывали бабушке и дед: будущему спортсмену пришлось освоить машину в восемь (!) лет, чтобы возить в больницу хворающих стариков.

В девять лет Филимонов записался в секцию тяжелой атлетики: с тех пор спорт стал его смыслом жизни.

После первых региональных успехов спортсмен переехал в Россию и даже стал чемпионом страны на юношеских соревнованиях, позже получив звание мастера спорта СССР.

В период первых успехов вокруг молодого спортсмена появились сомнительные товарищи, и частые гулянки стали образом жизни. Однако Филимонов взял себя в руки, перестал пить и вернулся в родной Казахстан.

Спортсмен взял золото чемпионата Европы в 1995-м, а на Играх в Атланте занял седьмое место.

В этот период Сергей встретил свою будущую жену – Оксану. Знакомство с любимым человеком вкупе с наставлениями тренера Лазаря Дона заставили Сергея забыть о вредных привычках и продолжить упорно тренироваться.

Позже была Олимпиада в Сиднее: спортсмен стал четвертым, «перегорев» на финише.

– На Олимпиаде все «горят», И побеждает обычно тот, у кого нервы покрепче. В Сиднее я стал четвертым. За несколько дней до выхода на помост у меня сон пропал – все мысли были только о штанге. И тут очень важно суметь отвлечься. Обычно стараешься выкинуть ее из головы, – позже говорил Филимонов.

Спустя четыре года, в Афинах, Сергей стал вторым, посвятив успех казахстанскому флагу.

– Не совсем доволен своим выступлением. Мне кажется, что я мог бы выступить и лучше. А победу я посвятил казахстанскому флагу. Я был бесконечно счастлив, что моя скромная победа в спорте стала виновницей того, что был поднят наш государственный флаг. Это в первую очередь. А во вторую – я всегда помнил про своих земляков. Ужасно хотелось домой – в Уштобе, на речку Каратал. До нового года я точно не возьму в руки штангу – буду рыбачить на Каратале.

Однако в 2005-м карьеру спортсмена перечеркнул трагический инцидент. На трассе Талдыкорган-Уштобе Сергей сбил 23-летнего велосипедиста, который скончался на месте происшествия.

– Было очень темно на трассе, я не заметил, как он вырулил. Ничего не было видно. Тем более, встречная машина ослепила меня…

Филимонов оплатил все расходы по похоронам, а родственники парня простили спортсмена, написав заявление, что никаких претензий к чемпиону не имеют.

Однако ситуация стала настоящим ударом для спортсмена: кавалер ордена «Курмет» бросил спорт, начал пить и оставил семью.

– Я даже квартиру в Алматы пропил, – рассказывает Филимонов. – А когда совсем один остался, то отдал серебряную медаль своему тренеру и уехал в Россию, к тете.

В России спортсмен переквалифицировался в водителя: олимпийский призер стал возить уголь на стареньком грузовике.

В 2007-м Филимонов вернулся в Казахстан: казалось, жизнь наладилась – спортсмена простила жена, Филимонов приступил к тренировкам, но получил тяжелую травму и снова потерял себя.

Он бросил все и вернулся в Россию, несколько лет скитаясь по разным городам. После шести лет в РФ, Филимонов вернулся в Казахстан: дома спортсмена ждала жена и дети.

С вредными привычками удалось завязать окончательно: тяжелоатлету помогла вера в бога.

– Спорт принес мне одни разочарования. Пока ты можешь давать результаты, тебя используют по полной программе, а когда выдыхаешься – просто списывают со счетов как ненужную вещь. Со мной так и поступили. Но обиды я ни на кого не держу: видимо, Богу было угодно, чтобы я прошел этот путь. Свой путь! Я был на пике славы – меня знала вся страна, а потом скатился до самого низа…

Последнее известное место работы чемпиона – маленькая станция техобслуживания в Алматинской области. Филимонов арендовал небольшой бокс и начал ремонтировать автомобили. В 2016-м в одном из интервью спортсмен говорил, что его доход не превышает 200 тысяч тенге в месяц.

Тогда же триумфатор Афин говорил о своем желании вернуться в спорт в качестве тренера.

– Есть ли у Вас мечта?

– Моя мечта – вернуть доверие народа. Обустроить семью, найти постоянную работу в соответствии с моими способностями и навыками. Меня в это СТО, кроме журналистов, никто не приходил искать со словами: «Сергей, ты же чемпион». Но кому я теперь нужен?

Фото: Gettyimages.ru/Andreas Rentz, Ben Radford; time.kz/Сандугаш ДУЙСЕНОВА