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Трагическая история Виктора Зубарева: трижды брал золото КПЛ, стал лучшим бомбардиром сборной (12 голов за 18 матчей), но ушел из жизни в 31 год

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Виноваты наркотики. 

18 октября 2004 года ушел из жизни один из самых титулованных футболистов Казахстана – Виктор Зубарев. Вспоминаем карьеру легенды отечественного футбола. 

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Будущий форвард сборной Казахстана родился в городе Ермак (ныне – Аксу) Павлодарской области. Интересно, что изначально Виктор не планировал заниматься футболом: спортсмен любил баскетбол и показывал неплохие успехи на региональном уровне. Позже Зубарев все-таки остановил свой выбор на футболе, и не прогадал.

В 1993-м рослый нападающий (192 сантиметра) дебютировал за «Батыр» из Экибастуза. За четыре сезона молодой игрок забил восемнадцать мячей, из них одиннадцать – в последнем сезоне за клуб. 

Форварда заметили в павлодарском «Иртыше»: уже в первом сезоне Зубарев с клубом завоевали золотые медали, Виктор получил приз лучшего нападающего чемпионата и заслужил вызов в сборную. 

Выступление в сборной сложились великолепно: за национальную команду Зубарев провел 18 матчей и забил 12 мячей. Это второй результат в истории сборной Казахстана (на первом месте – Руслан Балтиев  с 13-ю мячами). 

Уже в дебютном матче форвард оформил хет-трик в ворота Пакистана. Также на счету Зубарева голы в ворота Японии, Таиланда и Катара, покер Лаосу, и дубль многострадальному Пакистану в одном из последних матчей за национальную команду. 

После сильного сезона в «Иртыше» нап отправился покорять Россию: сезон-1998 Зубарев провел в тульском «Арсенале» (18 матчей, 6 голов) и в «Локомотиве» из Нижнего Новгорода. Итого на счету у него 10 голов в Первом дивизионе, а «Локомотив» получил право играть в Высшей лиге. 

Позже нападающий вспоминал об этом этапе карьеры в «Локо». 

– Мы в такой футбол играли, что у меня после каждого матча голова гудела. Чуть кто мяч получит, сразу – навес в мою сторону. Я, вспоминая Тулу, говорил тренеру Овчинникову: «Может, стоит играть хоть чуть-чуть поинтереснее»? А в ответ слышал: «Твоя задача стоять в штрафной и выигрывать верховые мячи». Что делать – тренер всегда прав. Тем более в игру эту я вписывался, и результат был – мы вышли в Высшую лигу. Но денег не стало, и я уехал домой, в Казахстан.

В 1999-м форвард возвращается в «Иртыш», и забивает сумасшедшие двадцать пять голов.

Сам Зубарев с теплотой вспоминал тот сезон.

– В тот год мы здорово играли – в азиатском клубном турнире «Пахтакор» дома 7:0 победили. Приехали на ответный матч, а в Узбекистане праздник какой-то. И вот стали нас упрашивать, чтобы мы уступили с еще более крупным счетом. Мы на это, конечно, не пошли, проиграли – 3:5 и вышли в следующий круг. Хотя денег в Павлодаре тоже не было.

В сезоне 2000/21 форвард переходит в кипрский «Аполлон». Зубарев был впечатлен – впервые за карьеру игрок получил зарплату вовремя. 

– Тут все здорово – и страна, и отношение к людям. Впервые в жизни зарплату мне не задерживают даже на день.

Зубарев стал звездой на Кипре: забил 23 гола за два сезона и выиграл Кубок страны. 

На Кипре игрок попал в забавную ситуацию: после очередной победы «Аполлона» скромного роста болельщик безуспешно пытался стянуть с двухметрового Зубарева футболку. Видео долго показывали по местным каналам, что сделало форварда любимцем местных фанатов. 

После Кипра спортсмен вернулся в «Иртыш» и снова завоевал с командой золотые медали чемпионата.

В 2003-м игрок в середине сезона перешел в «Есиль-Богатырь» из Петропавловска. По слухам, именно тогда у форварда начались серьезные проблемы с наркотиками. Однако, несмотря ни на что,  за два неполных сезона «дядя Степа» (прозвище футболиста) настрелял шестнадцать голов в чемпионате.

18 октября 2004 случилось страшное: футболист был найден мертвым в своей квартире в российском Омске. Официальная причина смерти – отравление организма в результате передозировки наркотических средств. Подробности гибели спортсмена неизвестны до сих пор. На момент смерти талантливому футболисту был 31 год. 

Тренер «Иртыша» Дмитрий Огай позже вспоминал. 

– Виктор был неплохим парнем. Он играл у нас в «Иртыше», и хорошо пользовался своими козырями – голевым чутьем, игрой на втором этаже. Зубарев запутался по жизни. Печально, закончить в расцвете футбольную карьеру и жизнь. Это будет уроком для молодых футболистов.

За почти три сотни матчей на профессиональном уровне Зубарев забил сто двадцать два гола. Такой статистикой не могут похвастать и современные игроки из КПЛ. 

Память о талантливом футболисте остаются навсегда в сердцах болельщиков казахстанского футбола.

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Фото: sports.kz

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