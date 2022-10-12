Молодой форвард «Турана» Зульфикаров забил семь (!) голов за матч во Второй лиге, а недавно отличился в КПЛ (хватило 16-ти секунд)

Новый Месси из Казахстана?

Игрок молодежки «Турана» Бакдаулет Зульфикаров проводит отличный сезон: форвард шесть раз подряд становится лучшим игроком Второй лиги, а в одном из матчей забил все семь голов своей команды.

Пробежимся по карьере возможной звезды казахстанского футбола.

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Зульфикаров прошел молодежку «Кырана» в 2018-м, а следующий сезон провел в составе «Академии Онтустик».

Впервые нападающий громко заявил о себе в 2021-м: Бакдаулет переехал в белорусский «Энергетик-БГУ», в котором на тот момент играл нынешний полузащитник «Тобола» Владислав Васильев.

Вояж в Беларусь сложно назвать удачным: четыре неполных матча в Высшей лиги Беларуси и один гол. Клуб не стал продлевать контракт с игроком, и нападающий перешел в «Туран».

21-летний форвард удачно вписался в молодежку «Турана»: Зульфикаров признается лучшим игроком конференции «Юго-Запад» уже шесть месяцев подряд, и забивает почти в каждом матче Второй лиги.

Особняком стоит игра молодежной команды «Турана» и «Aqtobe City» в августе: южане победили с разгромным счетом 7:1, а Зульфикаров забил все семь голов своей команды. Бакдаулет сделал септа-трик за 56 минут: два гола нападающий забил с пенальти.

Результативность парня не осталась незамеченной: автора двадцати пяти голов во Второй лиге стали наигрывать в основном составе «Турана».

И Бакдаулет не подвел: вышел во втором тайме на замену в матче против «Астаны» и спустя шестнадцать секунд поразил ворота Александра Заруцкого.

До матча с «Астаной» нападающий провел за основу «Турана» всего восемь минут, выйдя на замену в матче против «Каспия».

Сейчас на счету форварда уже четыре матча в КПЛ: пока Бакдаулет на поле, «Туран» ни разу не проиграл.

Интересно, что в молодежную и юношеские сборные футболист не вызывался: возможно, молодому бомбардиру удасться дебютировать во взрослой сборной, минуя молодежку.

Фото: ФК «Туран»