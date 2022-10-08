Фавориты КПЛ удивили: «Актобе» разгромил «Каспий», а «Тобол» крупно проиграл «Аксу»

«Актобе» – «Каспий» – 4:0

«Актобе» на заполненном домашнем стадионе в матче 22-го тура крупно обыграл «Каспий». Начало разгрому положил пенальти, заработанный Жераром Гоу: форвард хозяев получил коленом в грудь от кипера «Каспия», а Касым уверенно реализовал стандарт.

Перед перерывом «красно-белые» забили второй: украинский защитник «Каспия» Бондаренко на ровном месте потерял мяч и позволил Самородову увеличить разницу в счете.

В начале второго тайма Самородов сделал дубль: снова начудила защита «моряков», и молодой талант хозяев воспользовался неразберихой в чужой штрафной.

Окончательный счет в матче установил Байтана: эффектным ударом со штрафного Бауыржан впервые забил за клуб.

В компенсированное время западно-казахстанцы могли забить дважды, однако самоотверженная игра кипера «Каспия» Алексея Козлова спасла гостей от голов.

«Актобе» одержал первую победу над «Каспием» с 2009-го года. Тогда клуб разгромно одолел «моряков» в Кубке Казахстана (5:1).

«Аксу» – «Тобол» 3:0

Пожалуй, главная неожиданность тура, а возможно, и всего чемпионата. Претендующий на золото «Тобол» потерял очки за несколько туров до конца сезона в Павлодаре.

Хозяева забили уже на второй минуте: Руслан Есимов после навеса оказался самым расторопным в штрафной «Тобола» – 1:0.

Через пять минут экс-игрок костанайцев Тони Сильва при полном попустительстве защитников «Тобола» забивает второй гол хозяев.

После столь неожиданного начала матча, действующие чемпионы не смогли прийти в себя. На семнадцатой минуте после атаки «Аксу» мяч попал в руки защитнику «Тобола» Амановичу, однако судья в эпизоде не увидел ничего криминального и пенальти назначать не стал.

В конце второго тайма хозяева забили третий: неугомонный Сильва прострелил в штрафную, и венгерскому полузащитнику «Аксу» Жиличу оставалось только подставить ногу.

Во втором тайме 75% времени мяч находился у «Тобола», однако костанайцы не смогли забить даже гол престижа. 3:0 – «Аксу» празднует заслуженную победу, а подопечные Милана Милановича значительно сократили шансы на чемпионство.

За четыре тура до конца «красно-белые» опережает преследователей на семь очков. Однако у «Астаны» есть матч в запасе – столичные завтра сыграют с «Ордабасы».

Интереса концовке чемпионата добавляет следующий тур: 15 октября «Актобе» и «Тобол» встретятся в Костанае. Кто знает, возможно после очной встречи двух непримиримых соперников решится судьба чемпионства.

Фото: ФК «Тобол», ФК «Актобе»