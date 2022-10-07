Полузащитник Дмитрий Бачек играл в Испании и считался надеждой казахстанского футбола, а теперь оказался в Медиалиге

Стремительный регресс?

Имя Дмитрия Бачека впервые стало широко известно в 2019-м: воспитанник карагандинского «Шахтера» сверкал в матчах молодежной сборной Казахстана.

В том же году воспитанник академии «Крузейро» (Бачек был в числе последних игроков, обучавшихся по программе «Оле Бразил») дебютировал в основной команде горняков.

Перспективный полузащитник тогда вспоминал о своих первых футбольных шагах в родной Караганде.

– Я начал заниматься футболом в 6 лет. Первым тренером для меня был мой дедушка – он с ранних лет занимался со мной и отвел меня в ДЮСШ. Там первым тренером стал у меня Юрий Тимофеевич Лисицын, затем уже перешел в футбольный центр «Шахтера». Почему именно футбол? Мне с детства нравилось гонять во дворе мяч и наблюдать за играми по телевизору. Другими видами спорта не увлекался, но люблю наблюдать за многими. В мировом футболе болею за «Барселону» – нравится их стиль игры.

Однако дела в «Шахтере» у молодого таланта не задались: футболист изредка выходил на замену, и не сыграл ни одного полного матча за клуб.

Сам игрок объяснял ситуацию так.

– Это долгая история – и в большей степени неприятная... К сожалению, не могу сказать, что мы расстались в хороших отношениях с клубом. После игр с молодежными сборными Фарерских островов и Черногории на меня вышло испанское агентство. Предложили попробовать летом уехать в европейский чемпионат. Было несколько конкретных вариантов, в том числе от юношеской команды итальянской «Ромы». Есть моменты, которые не хочется говорить, но переговоры с прошлым руководством «Шахтера» зашли в тупик, и вместо перехода меня сослали во Вторую и Первую лигу.

Экс-директор «Шахтера» Алибек Урузгалиев трактовал ситуацию по-своему.

– В 2018 году клуб подписал с Дмитрием долгосрочный контракт до 2021 года, тем самым поверив в его талант и работоспособность. Уже в конце того года решили перевести футболиста в основную команду. Были пересмотрены в сторону увеличения финансовые условия контракта. Да, это были не космические суммы, но было оговорено, что при дальнейших успехах условия будут повышаться. Я считаю, что в 18 лет быть игроком основной обоймы и провести семь игр за основу за полсезона – это уже успех.

Урузгалиев заявлял, что Бачек не выдерживал конкуренции с остальными игроками клуба.

– Больше времени физически невозможно было предоставить, так как у нас в линии атаки играли такие мастера, как Пешич, Зенев, Кизито, а также более опытные, но все еще молодые Омиртаев и Пайруз.

Игрок хотел покинуть клуб, однако руководство не отпускало футболиста без компенсации.

– Мы были не против трансфера, учитывая, что игрок сам не горел желанием оставаться в «Шахтере». Но, во-первых, мы сообщили, что хотим вести переговоры официально от имени клуба, а во-вторых, посчитали сумму компенсации по солидарной выплате за воспитание молодого игрока согласно ставкам за международный переход.

Игрока в итоге отпустили, однако дальше его вновь преследовали проблемы.

Сначала Бачек не смог получить визу в Хорватию для просмотра в «Хайдуке» из Сплита, а позже поехал на сборы с белорусскими «Смолевичами».

Полузащитника отпустили на три дня домой со сборов клуба, но в итоге Бачек попал на карантин в Казахстане и остался дома.

Лето 2020-го футболист провел в Караганде, но уже осенью нашел себе новый клуб – «Побленсе» из третьего дивизиона Испании. Дмитрий не стал основным в испанском клубе – шесть матчей и восемьдесят четыре минуты за сезон вряд ли можно занести в актив полузащитника.

После последовал переход в четвертый дивизион Испании: игрока молодежки приютила «Антекера».

«Казахстанский вингер Дмитрий Бачек усиливает атаку зелено-белых. Игрок молодежной сборной Казахстана принесет в ряды «Антекеры» скорость и качественный удар», – написала пресс-служба клуба в твиттер, сообщая о трансфере игрока.

Однако полузащитник не блеснул и там: пять неполных матчей за новый клуб заставили задуматься о возвращении в КПЛ.

Молодой игрок в начале года отправился на просмотр в «Актобе», однако игровые качества игрока молодежки не привлекли штаб «красно-белых». В итоге Бачек перешел в «Аксу», но не смог закрепиться даже в составе аутсайдера КПЛ и после семи матчей в чемпионате покинул клуб.

Сезон-2022 21-летний игрок заканчивает в Медиалиге: на прошлой неделе Дмитрий вышел в старте команды Дидара Садыкбека «SD Family».

В декабре Дмитрию исполнится двадцать два года. Суждено Бачеку закончить карьеру в Медиалиге, или молодой талант еще не сказал свое последнее слово в большом футболе?

Время покажет.

Фото: shakhter.kz; kff.kz ; instagram.com/sdfamily.fc