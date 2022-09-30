Головкину назначили бой с Эрисланди Ларой: кубинец бежал от Фиделя Кастро, спорно проигрывал Канело, но побил его брата

Представляем возможного соперника GGG.

WBA официально обязала Геннадия Головкина провести бой с кубинцем Эрисланди Ларой.

Казахстанец владеет главным титулом организации в среднем весе – WBA Super, а кубинец – регулярным. У сторон есть 30 дней на переговоры – до 23 октября, после чего будут назначены промоутерские торги, по результатам которых Головкин получит 75% от призового фонда, а Лара — 25%.

39-летний Лара завоевал титул в мае 2021 года, обыграв Томаса Ламанну за 90 секунд, затем весной 2022 года защитил его в бою с ирландцем Гэри О’Салливаном.

Рассказываем о самых важных моментах в карьере вероятного соперника GGG.

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У Эрисланди Лара успешная любительская карьера: боксер в 2005-м стал мировым чемпионом и взял серебро Кубка мира. Уже через год он завоевал золото на Центральноамериканских играх.

В 2007-м Эрисланди и еще один кубинский боксер – двукратный олимпийский чемпион Гильермо Ригондо, сбежали из расположения сборной во время Панамериканских игр в Бразилии. Вскоре они подписали профессиональные контракты с немецким каналом и должны были переехать в Германию. Однако побег не удался: спортсмены были арестованы бразильской полицией и вернулись на Кубу.

По утверждению полиции, Ригондо и Лара сами попросили отправить их обратно. Глава страны Фидель Кастро рассказал, что спортсмены попросили о прощении, и пообещал не наказывать их слишком сурово. Ранее Кастро даже лишил семьи боксеров подаренных домов и автомобилей. Однако в 2008-м кубинец все таки сбежал из страны и перебрался в Германию.

Лара подался в профессионалы, и весьма успешно: с 2008 года в активе бойца 29 побед, три ничьи и три поражения. Все три поражения боксера были спорными: Полу Уильямсу и Канело – в 2014 году, Джарретту Херду – в 2018-м.

Самый большой резонанс вызвал бой против Сауля Альвареса. По итогам 12 раундов победу раздельным решением судей одержал Канело – 117-111, 115-113, 113-115. Однако решение судей по сей день вызывают вопросы у любителей бокса.

Позже American Dream (прозвище спортсмена) заявлял:

– Если вы посмотрите на рекорд Канело, то там есть три отметки поражений – это Мейвезер, Головкин и я. Отличные бойцы исправят неправильную статистику – команде Канело придется сделать это раньше или позже: реванш Головкин – Альварес уже есть, есть и незаконченное дело у нас с ним. Канело знает, кто настоящий победитель, и не хочет больше драться со мной.

Интересно, что в 2019-м за вакантный титул регулярного чемпиона мира по версии WBA в 1-м среднем весе кубинец одолел Рамона Альвареса – старшего брата Канело.

У Головкина и кубинца есть один общий соперник – Ванес Мартиросян. И если GGG без шансов одолел американского армянина, то Лара пришлось попотеть: после первого боя в 2012-м была зафиксирована ничья, а спустя четыре года судьи отдали победу кубинцу

После боя в 2016-м Эрисланди даже бросил вызов Головкину.

– Никогда не видел его в ринге с таким соперником, как я. Я побью его интеллектом. Я привык драться с такими, как Головкин. Я уже несколько раз бросал вызов. Давай сделаем этот бой. Нам нужно просто сесть и договориться. Возможно, желание кубинца будет удовлетворено: уже немолодые боксеры могут встретиться на ринге совсем скоро.

Фото: Gettyimages.ru/Al Bello, Josh Hedges / Stringer