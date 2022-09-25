Казахстан влетел Азербайджану в Лиге наций: Алип удалился в первом тайме, Каиров привез два гола, Марочкин забил в свои

Обидное поражение.

Казахстан в заключительном матче дивизиона С Лиги наций гостил у сборной Азербайджана. Для подопечных Адиева матч не имел никакого турнирного значения: команда заранее обеспечила себе первое место в группе, обыграв в прошлом туре Беларусь.

Первый матч между сборными завершился победой Казахстана: футболисты и тренер противников тогда жестко прошлись по казахстанцам, а между тренерами команд даже произошла словесная перепалка.

В этот раз коуч Азербайджана Джанни Де Бьязи снова вспомнил прошлый матч.

– Когда строишь дом, то сначала нужно заложить фундамент. За день этого не сделаешь. Если дом большой, то время нужно еще больше. Первые четыре игры были хорошими в нашем исполнение. Мы могли не проиграть Словакии в Баку (0:1). В матче с Казахстаном мы сыграли лучше соперника (0:2). Хотя они сильны. Ничьи с Беларусью (0:0) могло и не быть, могли победить.

Необязательные потери очков. Если бы не это, завтра могли играть за первое место. Но 10 очков, третья подряд победа и второе место – тоже хороший результат. Я доволен командой. Мы на верном пути.

К слову, перед игрой в прессе появилась информация о вознаграждении футболистов Азербайджана за победу над Казахстаном. Де Бьязи слухи не подтвердил, но и не опроверг.

- Сообщается, что за победу футболисты получат по 35 000 манатов (10 млн. тенге). Это не скажется отрицательно на команде?

– Я это не комментирую. Кто вам сказал, у того и спросите.

Адиев выставил на матч экспериментальный состав: Досмагамбетов, Алип, Марочкин, Быстров в обороне, в средней линии Дарабаев, Астанов, Куат и Оразов и на острие атаки Абылайхан Жумабек.

Героя матча с белорусами Зайнутдинова не было даже в заявке: футболист получил заслуженный отдых после небольшой травмы.

Красивого завершения цикла Лиги наций не получилось: уже в первом тайме Алип поддался на провокации, толкнул соперника и получил вторую желтую, покинув поле на 36 минуте. Адиев тут же убрал с поля Жумабека, выпустив на газон Сергея Малого.

Матч был полон мелких стычек и провокаций: Азербайджан не отличался гостеприимством, гости отвечали грубостью на грубость.

Удаление изменило ход игры, и Казахстан поплыл: в середины второго тайма Каиров, выбивая мяч, попал в Марочкина – автогол.

Позже Каиров ошибся снова, упустив хорватского азербайджанца Озобича, который воспользовался неразберихой в штрафной и увеличил разницу в счете.

В самом конце матча Казахстан пропустил третий гол: Нуриев установил окончательный счет, огорчив Шацкого.

3:0 – Азербайджан одержал первую за шесть лет победу в очной встрече и закрепился на второй строчке группы. Казахстан вышел в дивизион В Лиги наций и примет участие в стыках за выход на Евро-2024.

Интересно, что после матча тренеры сборных исчерпали конфликт и пожали друг другу руки, забыв все ссоры. Адиеву еще предстоит много работы: сделать выводы из сегодняшнего поражения и настроить команду на стыковые матчи.

Ждем выхода на Евро?

Фото: KFF.kz