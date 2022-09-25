Около спорта
Блог

Казахстан влетел Азербайджану в Лиге наций: Алип удалился в первом тайме, Каиров привез два гола, Марочкин забил в свои

Лига наций УЕФА Лига наций УЕФА
сборная Азербайджана по футболу сборная Азербайджана по футболу
Sports.ru - Казахстан
сборная Казахстана по футболу сборная Казахстана по футболу
Спорт Казахстана Спорт Казахстана

Обидное поражение.

Казахстан в заключительном матче дивизиона С Лиги наций гостил у сборной Азербайджана. Для подопечных Адиева матч не имел никакого турнирного значения: команда заранее обеспечила себе первое место в группе, обыграв в прошлом туре Беларусь. 

Первый матч между сборными завершился победой Казахстана: футболисты и тренер противников тогда жестко прошлись по казахстанцам, а между тренерами команд даже произошла словесная перепалка.

В этот раз коуч Азербайджана Джанни Де Бьязи снова вспомнил прошлый матч. 

– Когда строишь дом, то сначала нужно заложить фундамент. За день этого не сделаешь. Если дом большой, то время нужно еще больше. Первые четыре игры были хорошими в нашем исполнение. Мы могли не проиграть Словакии в Баку (0:1). В матче с Казахстаном мы сыграли лучше соперника (0:2). Хотя они сильны. Ничьи с Беларусью (0:0) могло и не быть, могли победить.

Необязательные потери очков. Если бы не это, завтра могли играть за первое место. Но 10 очков, третья подряд победа и второе место – тоже хороший результат. Я доволен командой. Мы на верном пути. 

К слову, перед игрой в прессе появилась информация о вознаграждении футболистов Азербайджана за победу над Казахстаном. Де Бьязи слухи не подтвердил, но и не опроверг. 

- Сообщается, что за победу футболисты получат по 35 000 манатов (10 млн. тенге). Это не скажется отрицательно на команде?

– Я это не комментирую. Кто вам сказал, у того и спросите.

Адиев выставил на матч экспериментальный состав: Досмагамбетов, Алип, Марочкин, Быстров в обороне, в средней линии Дарабаев, Астанов, Куат и Оразов и на острие атаки Абылайхан Жумабек. 

Героя матча с белорусами Зайнутдинова не было даже в заявке: футболист получил заслуженный отдых после небольшой травмы.  

Красивого завершения цикла Лиги наций не получилось: уже в первом тайме Алип поддался на провокации, толкнул соперника и получил вторую желтую, покинув поле на 36 минуте. Адиев тут же убрал с поля Жумабека, выпустив на газон Сергея Малого. 

Матч был полон мелких стычек и провокаций: Азербайджан не отличался гостеприимством, гости отвечали грубостью на грубость. 

Удаление изменило ход игры, и Казахстан поплыл: в середины второго тайма Каиров, выбивая мяч, попал в Марочкина – автогол. 

Позже Каиров ошибся снова, упустив хорватского азербайджанца Озобича, который воспользовался неразберихой в штрафной и увеличил разницу в счете. 

В самом конце матча Казахстан пропустил третий гол: Нуриев установил окончательный счет, огорчив Шацкого.

3:0 – Азербайджан одержал первую за шесть лет победу в очной встрече и закрепился на второй строчке группы. Казахстан вышел в дивизион В Лиги наций и примет участие в стыках за выход на Евро-2024. 

Интересно, что после матча тренеры сборных исчерпали конфликт и пожали друг другу руки, забыв все ссоры. Адиеву еще предстоит много работы: сделать выводы из сегодняшнего поражения и настроить команду на стыковые матчи. 

Ждем выхода на Евро?

Азербайджан – Казахстан 3:0 (0:0, 3:0)
Дата проведения
25 сентября, 19.00, «Далга Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 66, автогол Марочкин, 2:0 – 74 Озобич, 3:0 – 90 Нуриев.
АзербайджанМагомедалиев, Хагверди, Гусейнов, Мустафазаде, Джафаргулиев (Байрамов, 57), Махмудов, Озобич (Нуриев, 88), Паскуаль (Исаев, 46), Шейдаев, Дадашов (Гурбанлы, 46), Кекчю (Эмрели, 46).
КазахстанШацкий, Каиров, Быстров, Марочкин, Алип, Досмагамбетов (Вороговский, 67), Оразов (Жарынбетов, 80), Астанов (Аймбетов, 67), Дарабаев (Садыбеков, 80), Куат, Жумабек (Малый, 39).
Предупреждения:
Дадашов (27), Оразов (29), Алип (35), Магомедалиев (35), Садыбеков (83), Эмрели (86).
Удаление:
Алип (36).

200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение

Казахстан победил Беларусь и досрочно оформил выход из группы Лиги наций🔥

Казахстан – Беларусь 2:1: тактический разбор исторической победы

Фото: KFF.kz

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные