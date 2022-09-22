Казахстан победил Беларусь и досрочно оформил выход из группы Лиги наций🔥

Сборная Казахстана в рамках Лиги наций принимала Беларусь. Казахстанцы выходили на матч в качестве фаворитов: подопечные Адиева возглавляли группу, у соперника турнир не задался – 2 очка за четыре тура и последнее место.
Матч был принципиальным для Казахстана: в четырех из шести личных встреч побеждали белорусы, и только две игры команды провели вничью. Возможно, статистика подогрела интерес зрителей: все места на тридцатитысячной «Астана Арена» была заполнены.
Перед матчем Магомед Адиев напомнил, почему он является лучшим мотиватором для сборной.
«Да, мы никогда не бывали во главе группы. Я сказал ребятам: «Насладитесь этим моментом. Не каждый раз происходит такое у профессионального футболиста». Мы – спортсмены. Для нас есть только одно место – первое. В спорте блестит только золото, и мы всегда к этому стремимся. Завтра постараемся поставить точку. Не получится завтра – у нас есть следующий матч. Что бы ни произошло, я могу вас заверить о том, что команда приложит максимум усилий».
Стартовый состав не удивил: место в воротах занял Шацкий. Пятерка защитников – Габышев, Малый, Марочкин, Алип, Вороговский должны были цементировать оборону. Оразов, Тагыберген, Зайнутдинов и Дарабаев вышли в средней линии, Абат – в нападении.
Счет открыли хозяева: Михаил Габышев с передачи Оразова распечатал ворота Хаткевича.
Гости отыгрались в добавленное время первого тайма: Савицкий после розыгрыша стандарта переиграл Щацкого.
Фанаты хозяев отличились оригинальностью: оператор поймал баннер с крылатой фразой, которая в данной ситуации смотрелась весьма комично.
Второй тайм прошел под диктовку Казахстана: Аймбетов организовал филигранную передачу на Зайнутдинова, и универсальный игрок ЦСКА установил победный счет в матче. Гол стал для Бахтияра десятым за сборную: до рекорда Руслана Балтиева 24-летнему полузащитнику осталось три мяча.
В конце матча Щацкий спас команду после плотного удара белорусов, а в компенсированное время красную получил Тагыберген.
Финальный свисток ознаменовал выход сборной Казахстана в дивизион В Лиги наций. Команда Адиева получила отличные шансы на попадание в финальную часть Евро-2024.
После матча сборную поздравил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
«Одержав победу над командой Беларуси, казахстанские футболисты заняли первое место в своей группе Лиги Наций. Это большой успех. Поздравляю наших спортсменов и желаю им новых достижений в этом популярном виде спорта», – написал в Twitter лидер государства.
Верим в чудо?
- Дата проведения
- 22 сентября, 17.00, «Астана Арена»
- Голы:
- 1:0 – 29 Габышев, 1:1 – 45 Савицкий, 2:1 – 79 Зайнутдинов.
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Казахстан –
Шацкий, Габышев (Каиров, 68), Малый, Марочкин, Алип, Вороговский, Дарабаев, Тагыберген, Оразов (Астанов, 75), Зайнутдинов (Куат, 87), Аймбетов (Жумабек, 87).
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Беларусь –
Хаткевич, Шевченко (Малькевич, 84), Поляков, Юденков, Швецов, Печенин, Яблонский, Эбонг, Савицкий (Громыко, 76), Климович (Лисакович, 61), Богомольский (Бахар, 61).
- Предупреждения:
- Зайнутдинов (10), Тагыберген (39), Печенин (42), Дарабаев (49), Бахар (83), Астанов (90).
- Удаление:
- Тагыберген (90).
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Фото: KFF.kz
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