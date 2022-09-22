Казахстан победил Беларусь и досрочно оформил выход из группы Лиги наций🔥

Сборная Казахстана в рамках Лиги наций принимала Беларусь. Казахстанцы выходили на матч в качестве фаворитов: подопечные Адиева возглавляли группу, у соперника турнир не задался – 2 очка за четыре тура и последнее место.

Матч был принципиальным для Казахстана: в четырех из шести личных встреч побеждали белорусы, и только две игры команды провели вничью. Возможно, статистика подогрела интерес зрителей: все места на тридцатитысячной «Астана Арена» была заполнены.

Перед матчем Магомед Адиев напомнил, почему он является лучшим мотиватором для сборной.

«Да, мы никогда не бывали во главе группы. Я сказал ребятам: «Насладитесь этим моментом. Не каждый раз происходит такое у профессионального футболиста». Мы – спортсмены. Для нас есть только одно место – первое. В спорте блестит только золото, и мы всегда к этому стремимся. Завтра постараемся поставить точку. Не получится завтра – у нас есть следующий матч. Что бы ни произошло, я могу вас заверить о том, что команда приложит максимум усилий».

Стартовый состав не удивил: место в воротах занял Шацкий. Пятерка защитников – Габышев, Малый, Марочкин, Алип, Вороговский должны были цементировать оборону. Оразов, Тагыберген, Зайнутдинов и Дарабаев вышли в средней линии, Абат – в нападении.

Счет открыли хозяева: Михаил Габышев с передачи Оразова распечатал ворота Хаткевича.

Гости отыгрались в добавленное время первого тайма: Савицкий после розыгрыша стандарта переиграл Щацкого.

Фанаты хозяев отличились оригинальностью: оператор поймал баннер с крылатой фразой, которая в данной ситуации смотрелась весьма комично.

Второй тайм прошел под диктовку Казахстана: Аймбетов организовал филигранную передачу на Зайнутдинова, и универсальный игрок ЦСКА установил победный счет в матче. Гол стал для Бахтияра десятым за сборную: до рекорда Руслана Балтиева 24-летнему полузащитнику осталось три мяча.

В конце матча Щацкий спас команду после плотного удара белорусов, а в компенсированное время красную получил Тагыберген.

Финальный свисток ознаменовал выход сборной Казахстана в дивизион В Лиги наций. Команда Адиева получила отличные шансы на попадание в финальную часть Евро-2024.

После матча сборную поздравил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«Одержав победу над командой Беларуси, казахстанские футболисты заняли первое место в своей группе Лиги Наций. Это большой успех. Поздравляю наших спортсменов и желаю им новых достижений в этом популярном виде спорта», – написал в Twitter лидер государства.

Верим в чудо?

Фото: KFF.kz