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Казахстан победил Беларусь и досрочно оформил выход из группы Лиги наций🔥

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Сборная Казахстана в рамках Лиги наций принимала Беларусь. Казахстанцы выходили на матч в качестве фаворитов: подопечные Адиева возглавляли группу, у соперника турнир не задался – 2 очка за четыре тура и последнее место.

Матч был принципиальным для Казахстана: в четырех из шести личных встреч побеждали белорусы, и только две игры команды провели вничью. Возможно, статистика подогрела интерес зрителей: все места на тридцатитысячной «Астана Арена» была заполнены. 

Перед матчем Магомед Адиев напомнил, почему он является лучшим мотиватором для сборной.

«Да, мы никогда не бывали во главе группы. Я сказал ребятам: «Насладитесь этим моментом. Не каждый раз происходит такое у профессионального футболиста». Мы – спортсмены. Для нас есть только одно место – первое. В спорте блестит только золото, и мы всегда к этому стремимся. Завтра постараемся поставить точку. Не получится завтра – у нас есть следующий матч. Что бы ни произошло, я могу вас заверить о том, что команда приложит максимум усилий».

Стартовый состав не удивил: место в воротах занял Шацкий. Пятерка защитников – Габышев, Малый, Марочкин, Алип, Вороговский должны были цементировать оборону. Оразов, Тагыберген, Зайнутдинов и Дарабаев вышли в средней линии, Абат – в нападении. 

Счет открыли хозяева: Михаил Габышев с передачи Оразова распечатал ворота Хаткевича. 

Гости отыгрались в добавленное время первого тайма: Савицкий после розыгрыша стандарта переиграл Щацкого. 

Фанаты хозяев отличились оригинальностью: оператор поймал баннер с крылатой фразой, которая в данной ситуации смотрелась весьма комично. 

Второй тайм прошел под диктовку Казахстана: Аймбетов организовал филигранную передачу на Зайнутдинова, и универсальный игрок ЦСКА установил победный счет в матче. Гол стал для Бахтияра десятым за сборную: до рекорда Руслана Балтиева 24-летнему полузащитнику осталось три мяча. 

В конце матча Щацкий спас команду после плотного удара белорусов, а в компенсированное время красную получил Тагыберген. 

Финальный свисток ознаменовал выход сборной Казахстана в дивизион В Лиги наций. Команда Адиева получила отличные шансы на попадание в финальную часть Евро-2024. 

После матча сборную поздравил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«Одержав победу над командой Беларуси, казахстанские футболисты заняли первое место в своей группе Лиги Наций. Это большой успех. Поздравляю наших спортсменов и желаю им новых достижений в этом популярном виде спорта», – написал в Twitter лидер государства.

Верим в чудо?

Казахстан – Беларусь 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
22 сентября, 17.00, «Астана Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 29 Габышев, 1:1 – 45 Савицкий, 2:1 – 79 Зайнутдинов.
КазахстанШацкий, Габышев (Каиров, 68), Малый, Марочкин, Алип, Вороговский, Дарабаев, Тагыберген, Оразов (Астанов, 75), Зайнутдинов (Куат, 87), Аймбетов (Жумабек, 87).
БеларусьХаткевич, Шевченко (Малькевич, 84), Поляков, Юденков, Швецов, Печенин, Яблонский, Эбонг, Савицкий (Громыко, 76), Климович (Лисакович, 61), Богомольский (Бахар, 61).
Предупреждения:
Зайнутдинов (10), Тагыберген (39), Печенин (42), Дарабаев (49), Бахар (83), Астанов (90).
Удаление:
Тагыберген (90).

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Фото: KFF.kz

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