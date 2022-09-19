«У Головкина чугунный подбородок». Горячие реакции болельщиков со всего мира на бой GGG и Канело

Завершилось одно из самых главных противостояний в мировом боксе: Сауль Альварес убедительно одолел Геннадия Головкина, попутно защитив титул абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе. Бой длился все двенадцать раундов: тридцатидвухлетний Канело не смог сдержать обещание и нокаутировать GGG, которому, к слову, пошел уже пятый десяток.

Тем интереснее было наблюдать финал шоу: извечные соперники проявили друг к другу небывалое уважение, признав величие друг друга. Что сказали бойцы после боя, как на поражение отреагировали болельщики Головкина и Канело и реакция прессы на финал трилогии – в нашей подборке.

Головкин рассказал об окончании вражды с Альваресом и пообещал вернуться с победами.

«Я всегда говорил, что не чувствовал ту враждебность. Я ему всегда говорил: «Если у тебя есть личное, почему ты ждешь. В момент, когда закончился бой, у него не было претензий ко мне, а у меня не было претензий к нему. Мы обнялись, поздравили друг друга и сказали, что это прекрасный бой».

«Наверное, с моей стороны была стратегическая ошибка – начать все потихоньку. Хотелось посмотреть, как пройдет бой, как начнет развиваться. Мы оба легко начали, с разведки, и как-то это все затянулось. Когда все разошлось, уже было поздно».

«Сто процентов, что наша вражда окончена. Это словно баскетбол, где были Леброн и Кобе, Майкл Джордан и Кобе. Безусловно, я продолжу карьеру. У меня есть отличный план. Сегодня я должен поздравить Канело и всех фанатов бокса. Помните, что у меня есть три пояса в среднем весе. Я вернусь. Я все еще чемпион, ребята».

Сауль Альварес поблагодарил Головкина за трилогию.

«Головкин реально крутой боксер. Я знаю: он сильный, он великий боец, и поэтому мы здесь. Я был рад разделить ринг с ним. Сегодня я укрепил свое наследие в боксе. Мое обещание нокаутировать его пораньше? Да, я знаю, что прошло 12 раундов. Он тяжелый соперник. Он – топ-боец.

Я знаю, что отдал все силы. Мне нужно восстановиться после этого боя, у меня не очень все хорошо с левой рукой. Мне нужно подлечиться, я воин, и я вернусь. Левая рука болела, ощутимо болела, но я воин.

Я рад разделить ринг с ним. Мы подарили фанатам три отличных боя. Я счастлив завершить трилогию в свою пользу».

Что после боя писали в СМИ?

Испанский ESPN признал заслуги GGG.

«Третьему бою непримиримых соперников не хватало напряженности. Несмотря на поражение, Головкин точно останется в истории. Наряду со всеми чемпионскими титулами и олимпийской медалью, одним из памятных подвигов, совершенных Головкиным на протяжении всей его карьеры, было создание культового соперничества, которое запомнится как одно из лучших в истории бокса».

BBC отметил впечатляющую статистику казахстанского боксера.

«Это была разочаровывающая ночь для Головкина, который проиграл всего во второй раз за свою выдающуюся карьеру из 45 боев».

Мексиканский milenio.com отмечал многочисленность мексиканских болельщиков и восхвалял Альвареса на все лады.

«И он по-прежнему король. Сауль заслуженно одержал победу. Да, нокаут останется незавершенным вопросом, но, правда в том, что победа подтверждает его величие как боксера. Живая легенда. Поражение от Дмитрия Бивола сейчас просто смешная история. Хотя у Головкина была группа поддержки из Казахстана, но большинство людей кричали по-испански и поддерживали Альвареса».

Мексиканский unotv.com отметил, что победа помогла Канело забыть про поражение Биволу.

«Альварес развеял сомнения в своем превосходстве, нанеся убедительное поражение казаху. Канело сохранил свои абсолютные чемпионские пояса, искупив грехи за неожиданное поражение, которое нанес ему в мае россиянин Дмитрий Бивол».

Что думают о финальной встрече болельщики?

Отвечают пользователи sports.ru.

Боб Шеррингем

«Увы, с каждым боем Гена становился все медленнее и медленнее. Разница в скорости была настолько велика, что GGG первую половину боя даже почти не работал джебом, потому что Канело его контрил на раз. Но не стоит забывать, что на 8 лет младший мексиканский бычок, ломающий чемпионов в пяти весах, за 36 раундов не смог ни разу отправить Гену даже в нокдаун. И отдельное спасибо Гене за последние 4 раунда сегодня. Великий чемпион!»

Vlad09

«Все вышло ожидаемо, возраст не победить... Но, по моему, в трилогии это первый бой, где рыжий победил заслуженно».

Maksmen1995

«Гена просто ничего не показал, абсолютно. Я думал будет больше огня в глазах. Но увы..»

Forever and Ever

«Гене уже 40. Уверен в лагерях боксеров все все понимали. Оба вышли за жирным чеком. Огня там давно никакого уже нет. Даже судьи счет красивый поставили ради этого. Головкин от силы раунда 2 забрал – и это так, с оптимизмом. То есть это все был договорняк в какой то степени. Почти как с Ковалевым».

dake_berem

«Не надо никуда возвращаться, Гена! Все уже, пора на покой. Ты лучший и больше ничего доказывать не нужно».

Что о последней встрече в трилогии говорили болельщики мексиканца?

Magdaleno Negrete Abel

«Ожидал большего от чемпионского боя, смотреть не стоило».

Erik Alvarado

«GGG особо не сопротивлялся. Легкая победа».

Gary Hernandez

«Я хвалю GGG, он отличный боксер, но этого недостаточно для Канело».

Ehtisham Ali

«Наблюдать за прогрессом Канело — настоящее удовольствие. От проигрыша Мейвезеру до титула короля P4P, он становился только лучше, лучше и лучше. Какой потрясающий бой сегодня вечером. Респект GGG за его дух».

Roberto Zuñiga Arevalo

«Как вы не поняли, господа. GGG очень умен, годы не проходят даром, он уклонялся от ударов весь бой, которые Канело успел нанести и позаботился о том, чтобы дойти до 12-го раунда. GGG пошел только за денежным мешком перед пенсией.

Помните, что бои с «Канело» были всего лишь маркетингом. Где Канело, который сказал, что уронит GGG нокаутом, чистый цирк и театр. Новые поколения продолжают поддаваться маркетинговой игре промоутеров и телеканалов».

Steve Red

«Канело не окончил бой нокаутом, потому что подбородок GGG сделан из чугуна. В этот раз Канело, безусловно, победил его и показал, что он совсем не боится двигаться вперед».

Фото: REUTERS/Joe Camporeale