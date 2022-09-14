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Что говорят боксеры о бое Канело и Головкина: Бивол ставит на мексиканца, а Рой Джонс и Серик Сапиев поддерживают GGG

Sports.ru - Казахстан
Эдди Хирн Эдди Хирн
бокс
Рой Джонс-младший Рой Джонс-младший
Хуан Мануэль Маркес Хуан Мануэль Маркес
Хулио Сезар Чавес
Серик Сапиев Серик Сапиев
Дмитрий Бивол Дмитрий Бивол
Григорий Дрозд Григорий Дрозд
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
Сауль Альварес Сауль Альварес
Спорт Казахстана Спорт Казахстана

Прогнозы от легенд бокса.

В преддверии третьей встречи между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом появилось множество прогнозов на бой. Собрали самые интересные: мнение Бивола, Григория Дрозда и других заслуженных боксеров современности.

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Победивший мексиканца Дмитрий Бивол в мае заявил, что считает Альвареса фаворитом, и надеется, что бой будет интересным.

– Наверное, фаворит Канело, потому что он побеждал Геннадия. Не важно, как по бою, но решением судей он выиграл. Тут весовая категория для Геннадия... На самом деле много нюансов. Может быть, что и в плюс Геннадию будет, что вот он «раз» – и вес не будет гонять. Может быть, он будет повнимательнее. У Геннадия все равно есть такое, что он пропускает удары. Он их не чувствует в 72 кг. Но тут 76 кг, и тут потяжелее, и он подумает: «Может стоит меньше пропускать?». Может он будет лучше. Я не знаю. Но бой интересный в любом случае.

Обладатель золота Игр в Лондоне Серик Сапиев верит в победу своего соотечественника.

– Геннадию Головкину предстоит провести нелегкий бой, но я верю в его победу. Я думаю, что победит Гена. Причиной победы считаю его мастерство и настрой на бой. К тому же победа Головкина в этом поединке будет выгодна всему сообществу профессионального бокса с точки зрения бизнеса. Возможный четвертый бой принесет еще большие гонорары не только боксерам, но и всем причастным людям.

Легенда мексиканского и мирового бокса Хулио Сезар Чавес-старший ставит на победу мексиканца.

– Я думаю, что Канело должен идти вперед, преследовать Головкина, который уже начинает тяготиться своим возрастом, ему уже 40 лет. Я думаю, что Канело с его силой умеет боксировать гораздо больше, чем казахстанец, поэтому он должен вымотать его, ударить по корпусу, голова сама собой упадет, – сказал Чавес.

Бывший чемпион мира Хуан Мануэль «Динамит» Маркес видит фаворитом Альвареса и ставит на победу нокаутом.

– Канело мотивирует поражение от Бивола, потому что еще одно поражение для такого бойца, как он, было бы очень плохим знаком. Во втором бою с Головкиным он показал, что может победить его в центре ринга. Он разобрал стиль GGG и собирается его победить.

По скорости, встречным ударам и комбинациям Головкин не выдержит натиска мексиканца. Канело собирается победить нокаутом, – заявил Маркес.

Рой Джонс-младший советует Головкину вытянуть из себя максимум и подражать Биволу.

– Противники атакуют Геннадия, поскольку он стареет и замедляется, он должен попытаться сдержать и парировать этот натиск. GGG было бы неплохо подражать некоторым стратегиям Бивола, а также позаимствовать его успешную тактику. Геннадий должен разумно перемещаться вокруг Альвареса и использовать свои навыки, чтобы умно драться. Головкин должен вытянуть из себя максимум, ведь это его последний шанс.

Промоутер Эдди Хирн заявил, что бой не пройдет всю дистанцию.

– Я думаю, на этот раз это будет другой бой. Не думаю, что он продлится больше 8-9 раундов. Между прочим, GGG в 168 фунтах будет лучше, чем в 160. Сколько он уже дерется там на чемпионском уровне? Четырнадцать лет в среднем весе. Он будет намного лучше и гораздо сильнее в 168 фунтах.

Я думаю, Головкин будет очень агрессивным в этом поединке, потому что не будет пытаться возиться все 12 раундов. А Сауль, в свою очередь, захочет снести ему голову. Обещаю вам, что этот бой не продлится всю дистанцию, потому что Сауль захочет сделать ему больно, – добавил промоутер.

Боксер Григорий Дрозд считает, что психологические проблемы Канело могут сыграть на руку Головкину.

– Мне кажется, Альварес будет фаворитом в этом поединке. Но сейчас он имеет психологические провалы после Бивола. Ты находишься на самом верху и считаешь себя великим и вдруг тебе дают подзатыльник обычный боксер – это сбивает спесь. Но у Гены есть очень много шансов, возможно шансы даже 50 на 50. Конечно, желаю Гене победы, бой будет интересным.

Сам GGG в преддверии боя заявил, что мексиканцу помешает его высокомерие.

– Его самая большая слабость – высокомерие, и оно наказуемо. Канело вообще меня не беспокоит. Но когда у человека много плохих качеств, то они мешают ему жить нормальной жизнью. Это беспокоит его. Мы видим это прямо сейчас. В последнем бою его можно было не отправлять в нокаут, чтобы победить. Обнадеживает, что судьи больше не лояльны к Канело. Они не ощущают груз его образа, – сказал Головкин.

Третий бой Головкина и Канело состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Ждем победу GGG?

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Головкин и Альварес поставят точку в противостоянии: нестареющий GGG готов взять реванш у мексиканца

Фото: Gettyimages.ru/Al Bello

Кто победит в трилогии Канело – GGG?
246 голосов
Канело нокаутом
11%
Сауль Альварес
Канело решением
16%
Сауль Альварес
Снова ничья
4%
бокс
Головкин решением
33%
Геннадий Головкин
Головкин нокаутом
36%
Геннадий Головкин

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