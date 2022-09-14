Что говорят боксеры о бое Канело и Головкина: Бивол ставит на мексиканца, а Рой Джонс и Серик Сапиев поддерживают GGG

Прогнозы от легенд бокса.

В преддверии третьей встречи между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом появилось множество прогнозов на бой. Собрали самые интересные: мнение Бивола, Григория Дрозда и других заслуженных боксеров современности.

*****

Победивший мексиканца Дмитрий Бивол в мае заявил, что считает Альвареса фаворитом, и надеется, что бой будет интересным.

– Наверное, фаворит Канело, потому что он побеждал Геннадия. Не важно, как по бою, но решением судей он выиграл. Тут весовая категория для Геннадия... На самом деле много нюансов. Может быть, что и в плюс Геннадию будет, что вот он «раз» – и вес не будет гонять. Может быть, он будет повнимательнее. У Геннадия все равно есть такое, что он пропускает удары. Он их не чувствует в 72 кг. Но тут 76 кг, и тут потяжелее, и он подумает: «Может стоит меньше пропускать?». Может он будет лучше. Я не знаю. Но бой интересный в любом случае.

Обладатель золота Игр в Лондоне Серик Сапиев верит в победу своего соотечественника.

– Геннадию Головкину предстоит провести нелегкий бой, но я верю в его победу. Я думаю, что победит Гена. Причиной победы считаю его мастерство и настрой на бой. К тому же победа Головкина в этом поединке будет выгодна всему сообществу профессионального бокса с точки зрения бизнеса. Возможный четвертый бой принесет еще большие гонорары не только боксерам, но и всем причастным людям.

Легенда мексиканского и мирового бокса Хулио Сезар Чавес-старший ставит на победу мексиканца.

– Я думаю, что Канело должен идти вперед, преследовать Головкина, который уже начинает тяготиться своим возрастом, ему уже 40 лет. Я думаю, что Канело с его силой умеет боксировать гораздо больше, чем казахстанец, поэтому он должен вымотать его, ударить по корпусу, голова сама собой упадет, – сказал Чавес.

Бывший чемпион мира Хуан Мануэль «Динамит» Маркес видит фаворитом Альвареса и ставит на победу нокаутом.

– Канело мотивирует поражение от Бивола, потому что еще одно поражение для такого бойца, как он, было бы очень плохим знаком. Во втором бою с Головкиным он показал, что может победить его в центре ринга. Он разобрал стиль GGG и собирается его победить.

По скорости, встречным ударам и комбинациям Головкин не выдержит натиска мексиканца. Канело собирается победить нокаутом, – заявил Маркес.

Рой Джонс-младший советует Головкину вытянуть из себя максимум и подражать Биволу.

– Противники атакуют Геннадия, поскольку он стареет и замедляется, он должен попытаться сдержать и парировать этот натиск. GGG было бы неплохо подражать некоторым стратегиям Бивола, а также позаимствовать его успешную тактику. Геннадий должен разумно перемещаться вокруг Альвареса и использовать свои навыки, чтобы умно драться. Головкин должен вытянуть из себя максимум, ведь это его последний шанс.

Промоутер Эдди Хирн заявил, что бой не пройдет всю дистанцию.

– Я думаю, на этот раз это будет другой бой. Не думаю, что он продлится больше 8-9 раундов. Между прочим, GGG в 168 фунтах будет лучше, чем в 160. Сколько он уже дерется там на чемпионском уровне? Четырнадцать лет в среднем весе. Он будет намного лучше и гораздо сильнее в 168 фунтах.

Я думаю, Головкин будет очень агрессивным в этом поединке, потому что не будет пытаться возиться все 12 раундов. А Сауль, в свою очередь, захочет снести ему голову. Обещаю вам, что этот бой не продлится всю дистанцию, потому что Сауль захочет сделать ему больно, – добавил промоутер.

Боксер Григорий Дрозд считает, что психологические проблемы Канело могут сыграть на руку Головкину.

– Мне кажется, Альварес будет фаворитом в этом поединке. Но сейчас он имеет психологические провалы после Бивола. Ты находишься на самом верху и считаешь себя великим и вдруг тебе дают подзатыльник обычный боксер – это сбивает спесь. Но у Гены есть очень много шансов, возможно шансы даже 50 на 50. Конечно, желаю Гене победы, бой будет интересным.

Сам GGG в преддверии боя заявил, что мексиканцу помешает его высокомерие.

– Его самая большая слабость – высокомерие, и оно наказуемо. Канело вообще меня не беспокоит. Но когда у человека много плохих качеств, то они мешают ему жить нормальной жизнью. Это беспокоит его. Мы видим это прямо сейчас. В последнем бою его можно было не отправлять в нокаут, чтобы победить. Обнадеживает, что судьи больше не лояльны к Канело. Они не ощущают груз его образа, – сказал Головкин.

Третий бой Головкина и Канело состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Ждем победу GGG?

Фото: Gettyimages.ru/Al Bello