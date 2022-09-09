«Тараз» и «Кайрат» – самые казахстанские команды чемпионата. Но у трех клубов больше половины игроков в составе – иностранцы

Грустная статистика КПЛ.

Количество казахстанских игроков в клубах КПЛ падает с каждым годом: в чемпионат все чаще приезжают недорогие спортсмены из Восточной Европы, а футболисты из Армении, Беларуси, Кыргызстана и России перестали считаться легионерами и вытеснили местных игроков из команд. Мы подсчитали количество иностранцев (включая граждан Евразийского экономического союза) в каждом клубе КПЛ: спойлер – ситуация не из лучших.

«Тараз» – 5 легионеров, 20% от заявки клуба

Лидером по количеству местных футболистов ожидаемо стал «Тараз»: в составе южан пять футболистов не имеют казахстанский паспорт. Только трое имеют постоянную практику: команда Мазбаева делает ставку на местных футболистов (чего стоит только статистика Жумабека в этом сезоне), и показывает отличный пример по развитию молодых талантов.

«Кайрат» – 6 легионеров, 25% от заявки клуба

«Кайрат» стал одним из лидеров этого рейтинга поневоле: президент Боранбаев задержан и находится под стражей, а основная часть легионеров покинула клуб из-за резкого сокращения бюджета. Стабильно в составе выходят только Васин, Алыкулов и Крачковский, остальная команда – воспитанники клуба.

Кекер выжимает из молодежи максимум: клуб претендует на медали и устанавливает впечатляющие беспроигрышные серии.

«Аксу» – 9 легионеров, 32% от заявки клуба

Основу клуба составляют казахстанцы, разбавленные игроками из России. Однако новичку Премьер-Лиги приходится сложно: «Аксу» является одним из претендентов на вылет, и в спешке заключенные контракты с нападающим Тони Сильвой и полузащитником Лазаром Зличичом должны спасти клуб от понижения в классе.

«Тобол» – 9 легионеров, 39% от заявки клуба

Четверку самых казахстанских команд замыкает «Тобол»: состав северян разбавляют футболисты из Сербии. Однако костяк клуба – игроки сборной Казахстана: шесть футболистов костанайцев получили вызов на предстоящие встречи национальной команды.

Каспий – 10 легионеров, 38% от заявки клуба

Шесть из десяти футболистов «Каспия», проведших на поле максимальное количество времени – иностранцы. Состав команды интернациональный: в клубе есть украинцы, россиянин, сербы, хорват, француз и бразилец.

«Туран» – 11 легионеров, 34% от заявки клуба

Согласно информации портала Transfermarkt, в заявке команды рекордные тридцать два человека. Леги и футболисты с казахстанским паспортом проводят примерно равное количество времени на поле: нет сильного перекоса в сторону иностранцев.

«Актобе» – 11 легионеров, 42% от заявки клуба

«Актобе», как и «Тобол» – основной поставщик игроков в национальную сборную.Но у западноказахстанцев иностранцев больше, чем у основного конкурента в борьбе за чемпионство, а максимальное количество минут на поле провел бразилец Шина.

Нельзя представить состав «красно-белых» без француза Видмона, литовца Жулпы и победных голов Жерара Гоу.

«Ордабасы» – 11 легионеров, 44% от заявки клуба

В «Орде» традиционно доверяют иностранцам: среди наиболее часто играющих футболистов клуба бразилец Брага, узбек Абдумажитов, белорус Садовский и француз Ньюиадзи. Однако в лидерах по игровому времени на поле казахстанцы Турсынбай и Астанов.

«Астана» – 11 легионеров, 46% от заявки клуба

«Астана» – клуб с традиционно сильными легионерами. После ухода Влута в РПЛ у «столичных» осталось 11 иностранцев, которые и составляют основу клуба.

«Шахтер» – 12 легионеров, 44% от заявки клуба

Рекордсменом по количеству проведенных матчей в сезоне стал колумбиец Рохер Каньяс. Хорват Граф, босниец Чосич и серб Букорац – в лидерах по игровому времени на поле в футболке шахтерского клуба.

«Мактаарал» – 13 легионеров, 50 % от заявки клуба

Клуб сплотил славян в своем составе: много времени на поле проводят украинский кипер Литовиченко, белорус Юденков и россиянин Потапов. На основных ролях в клубе аутсайдере КПЛ иностранцы: только три игрока с казахстанским паспортом (Пайруз, Каримов и Арипов) являются твердыми игроками основы.

«Атырау» – 14 легионеров, 56% от заявки клуба.

Руководству «нефтяников» часто прилетает от собственных болельщиков за отсутствие местных игроков в составе. И действительно: в клубе четырнадцать иностранцев, которые не приносят желаемого результата, а казахстанцы выходят в основе по большим праздникам. В клубе только два (!) футболиста с казахстанским паспортом (Набиханов и Соколенко), которых можно считать игроками основы.

«Кызыл-Жар» – 15 легионеров, 60% от заявки клуба

Иностранный легион «Кызыл-Жара» состоит из пятнадцати человек, а футболисты из Казахстана почти не получают игрового времени в чемпионате. На поле в составе клуба стабильно выходят только Мульдинов и Гурман, остальные игроки довольствуются немногочисленными выходами на замену.

«Акжайык» – 16 легионеров, 59 % от заявки клуба

Складывается ощущение, что уральцы принимают предложения от любого иностранца, изъявившего желание надеть футболку клуба. В клубе шестнадцать легов, из которых можно смело собрать сборную бывшего Союза. Однако казахстанцы играют в клубе не последнюю роль: в отличии от «Кызыл-Жара» и «Атырау» клуб дает игровое время игрокам: у уральцев есть костяк из 5-6 футболистов, регулярно появляющихся на поле.

Фото: ФК «Астана», ФК «Кызыл-Жар», ФК «Тараз»