В матче «Тобола» и «Кайрата» было все: красивые голы, перфомансы болельщиков и настоящие эмоции

Центральным матчем тура стала встреча «Кайрата» и «Тобола»: принципиальные соперники претендуют на медали чемпионата, и в очном противостоянии разыгрывали важные очки.

Перед началом игры в вип-ложе «Центрального» стадиона заметили бизнесмена Тимура Турлова: ранее были слухи о заинтересованности Турлова в покупке алматинского клуба, но представители бизнесмена опровергли информацию.

Интересно, что вживую за матчем наблюдал и экс-тренер ЦСКА Григорий Бабаян: что это, простой интерес или нас ожидает громкий трансфер?

Перед матчем журналист Айдын Кожахмет сообщил о неприятном инциденте с болельщиками костанайцев.

«Фанатов «Тобола» не пропустили на матч с «Кайратом». Точнее не пустили с баннером и флагом. Якобы из-за требований по размеру. Баннер оказался больше заданных параметров – 80Х80 см.

Самое интересное в том, что на баннере написано «Туған жерім аман болсын». Это прямая отсылка к стихийному бедствию – пожарам в Костанайской области».

Вероятно, сотрудники клуба были не при чем: проблемы возникли со службой безопасности стадиона и стражами порядка. Позже фаны все же пронесли баннер: фото с растяжкой опубликовали на официальном аккаунте клуба.

Начало матча осталось за гостями: «Тобол» прессинговал, Тагыберген прицеливался дальними ударами к воротам Устименко.

Голкипер не справился с прессингом: на 26-й минуте Устименко ошибся при выносе из штрафной. Мяч после рикошета от защитника перехватил Игорь Сергеев и открыл счет.

Остроту в атаке добавляла игра новичка костанайцев Милана Вукадиновича: серб сначала опасно пробил, а позже сделал изумительную по точности голевую на Айбара Жаксылыкова. Форварду осталось только подставить голову под мяч, что воспитанник талдыкорганского футбола и сделал.

В начале второго тайма инициативой завладел «Кайрат»: сначала Жоао Пауло пытался дальним ударом распечатать ворота Акмурзина, а позже Шушеначев соорудил вот такую красоту.

«Тоболу» явно не хватает Мокина: опытный кипер выбыл до конца сезона, а Акмурзин пока не выглядит надежной заменой.

На этом красивые голы в матче не закончились: защита хозяев оставила Сергеева в одиночестве в своей штрафной, а узбекский форвард перебросил мяч через Устименко – 1:3.

«Кайрат» ответил выстрелом Ульшина со штрафного: мяч задел перекладину.

В самам конце поединка Сейдахмет заработал пенальти: стандарт реализовал Алыкулов.

После гола завязалась небольшая потасовка: Алыкулов попытался забрать мяч у Акмурзина, однако кипер костанайцев крепко вцепился в него, не дав сопернику быстро разыграть мяч.

После болельщики костанайцев обыграла знаменитую фразу алматинского клуба.

«Кайрат» прервал впечатлительную беспроигрышную серию: клуб Кекера все дальше от тройки призеров: отрыв от «Тобола» составляет уже пять очков.

Костанайцам до второй строчки не хватает всего двух очков, да и идущий в лидерах «Актобе» не выглядит недосягаемым.

Чемпионская гонка только начинается.

Фото: ФК «Кайрат», ФК «Тобол»