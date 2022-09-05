Шукеев – один из самых футбольных акимов: возродил «Тобол» и играл болельщикам на саксофоне, сделал из «Астаны» бренд и приложил руку к строительству скандальной арены в Туркестане

Аким ушел в отставку после взятки подчиненного.

Умирзак Шукеев покинул пост акима Туркестанской области: один из самых футбольных руководителей страны ушел из-за коррупционного скандала с подчиненным.

Четыре года назад Шукеев возглавил новообразованную Туркестанскую область: при активном содействии градоначальника в КПЛ появилось два представителя из южного региона. В свое время аким внес свой вклад в превращение «Тобола» из середняка в лидеры чемпионата и поучаствовал в развитии «Астаны».

Вспоминаем большое футбольное наследие чиновника в казахстанском футболе.

«Тобол»: восстание клуба из пепла, первые успехи в Европе и концерт на саксофоне

Шукеев возглавлял Костанайскую область шесть лет – с 1998-го по 2004 год.

На момент назначения Шукеева в Костанае не было профессиональной команды: «Тобол» из-за отсутствия финансов не выступал в КПЛ, и лишь с приходом нового акима клуб возродился и пару лет был середняком лиги.

В 2002-м «Тобол» стал третьим и последующие семь лет становился постоянным призером чемпионата. При акиме клуб никогда не испытывал проблем с финансами: на фоне плачевной ситуации в других командах начала двухтысячных клуб выглядел преуспевающим и стабильным.

Благодаря интересу и финансовой поддержке Шукеева «Тобол» пошумел в Европе: в Кубке Интертото костанайцы обыграли польскую «Полонию» и австрийский «Сент-Труйден», став первым клубом из Казахстана, который прошел два раунда еврокубка кряду.

Именно при Шукееве Костанай стал футбольным городом: каждый матч собирал полный «Центральный», а сам аким стал любимцем жителей.

Однажды на чествовании клуба аким сымпровизировал и вышел на сцену с саксофоном: игра руководителя области на музыкальном инструменте произвела фурор в Костанае и еще больше сблизила фанатов и акима.

Шукеев лично принимал решения в кадровых вопросах: в 2003-м удержал Владимира Муханова, на которого после успехов «Тобола» был большой спрос.

– Я не хочу, чтобы тренер такого уровня, как Муханов, покидал Костанай. Все финансовые вопросы на следующий год мы уладим. У «Тобола» не будет проблем с деньгами, потому что на следующий год для нас будет стоять, только одна задача – первое место.

Однако в 2004-м чиновник переезжает в Астану, а «Тобол» завоюет первое чемпионство только спустя шесть лет.

Работа в столице: помогал «Женису» и приложил руку к успехам «Астаны»

После Костаная Шукеев стал акимом Астаны и активно взялся за «Женис». На представлении команды перед сезоном-2005 аким шутил над «Тоболом» и заверил, что проблем с финансами у клуба не будет.

– В этом году соперники серьезно усилились, особенно мой любимый «Тобол» (смеется) является очень сильной командой. Там появилось много хороших футболистов. Тренер Муханов в этом году остался там работать. Так что вам придется с костанайцами нелегко. Вам нужно побеждать в каждом матче, а на счет финансов вы не беспокойтесь, это уже наша проблема.

Однако «Женис» при Шукееве занял лишь десятое и восьмое место, и пробился в финал кубка, где проиграл «Кайрату-КТЖ».

В 2006-м «Женис» переименовали в «Астану», и клуб выигрывал золото чемпионата, однако Шукеев застал триумф команды уже в должности акима Южно-Казахстанской области.

Шукеев вернулся в столицу в 2011-м, возглавив фонд «Самрук-Казына». «Жениса» в его привычном виде уже не существовало, и главным клубом столицы стал «Локомотив» (который скоро переименовали в «Астану»).

Именно Шукеевым было инициировано создание профессионального спортивного клуба «Астана», который объединил крупные спортивные проекты страны (ФК «Астана», БК «Астана», ХК «Барыс», «Астана Арланс» и другие команды).

Фонд национального благосостояния казахстанцев «Самрук-Казына» при попечительстве Шукеева стал фондом благосостояния столичного клуба. «Астана» за пару лет стала лидером чемпионата («Самрук» обеспечил клубу бюджет в 5-7 раз превышающий бюджет остальных клубов КПЛ), а успехи «Астаны» в еврокубках заставили узнать о столице Казахстана за пределами Казахстана.

Ничьи с «Галатасараем», «Атлетико» и «Бенфикой» в группе Лиги Чемпионов остались далеким фантастическим сном в памяти болельщиков.

Сам чиновник оставался в тени триумфа столичного клуба, появляясь лишь на матчах клуба и официальных церемониях награждения команды.

В 2017-м Шукеев, шесть лет возглавлявший фонд «Самрук-Казына», назначен заместителем премьер-министра страны.

Возрождение футбола в Туркестанской области: два клуба в КПЛ и скандал со стадионом за 40 миллионов долларов

В 2018-м Южно-Казахстанская область была реорганизована в Туркестанскую, и вскоре поднимать уровень жизни региона приехал Шукеев.

Успехи в футболе не заставили себя ждать: местный «Арыс» был переименован в «Туран» и благодаря расширению Премьер-лиги с 12 до 14 команд, команда получила право выступать в Высшем дивизионе Казахстана. Случайность?

Скоро клуб должен открыть академию, которая соберет всех талантов региона под свою опеку.

В 2021-м завершено строительство, инициированное акимом, второго с момента независимости стадиона в Казахстане: «Туркестан Арена» обошлась в баснословные 40 миллионов долларов, однако стоимость совсем не соответствовала качеству.

Подтрибунные помещения стадиона были слишком малы, арена получила только II международную категорию УЕФА из 4-х возможных (новое поле за 40 миллионов не сможет принять даже раунд плей-офф Лиги конференций, не говоря уже о группах еврокубков).

Шукеев был не согласен с критикой и обвинениями в завышенной стоимости постройки арены.

– Сравнивать стадион в Европе со стадионом в Туркестане нельзя. Европейские стадионы состоят только из футбольного поля и трибуны. У нас многофункциональный стадион: помимо площадки, там вокруг поля есть беговая дорожка для легкой атлетики, под трибунами расположены залы для занятия йогой, гимнастики и тяжелой атлетики, а трибуна вмещает семь тысяч зрителей. Специалисты говорят, что пока этого достаточно. Если мест не хватит, есть возможность увеличить их количество, мы предусмотрели.

Скандал со стадионом вышел на новый уровень после матча «Астаны» и «Турана»: сильный ливень показал неготовность дренажной системы поля, а вместо футбола болельщики увидели соревнования по водному поло.

Несмотря на темную историю со стадионом, один из самых бедных регионов страны получил второго представителя в КПЛ: в сезоне-2021 «Мактаарал» из Атакента стал вторым в Первой лиге и получил повышение.

Однако выступление клубов сложно назвать удачным: прямо сейчас обе команды замыкают таблицу КПЛ, а о вылете «Мактаарала» многие говорят как о деле решенном. Уже сейчас очевидно, что решение о выступлении двух клубов в Премьер-лиге было нерациональным.

31 августа Шукеев покинул пост акима Туркестанской области. Будет ли экс-аким заправлять футболом в каком-либо регионе?

Время покажет.

Фото: ng.kz; informburo.kz; toppress.kz