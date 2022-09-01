Двадцатилетний форвард «Тараза» Жумабек зажигает: забил уже 12 мячей и сделал покер в ворота «Тобола», а болельщики прозвали парня «казахским Бензема»

Надежда казахстанского футбола?

Молодой нападающий жамбылского клуба Абылайхан Жумабек громко заявил о себе в текущем сезоне: прямо сейчас воспитанник клуба один из лучших бомбардиров команды. Как развивалась карьера очередного молодого дарования «Тараза» и каких успехов добился Жумабек в этом году?

Рассказываем.

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Абылайхан впервые попал в заявку «Тараза» в 2019-м: прошедший все ступени молодежной команды форвард сыграл за сезон три матча (против «Иртыша» и «Астаны» в чемпионате и игру с «Ордабасы» в кубке).

Следующий ковидный сезон-2020 получился чуть более успешным: нападающий появился на поле в пяти последних матчах чемпионата, забив дебютный гол в КПЛ «Шахтеру».

Тогда же игрок получил вызов в сборную U-19, однако выступление сложно назвать удачным: Казахстан проиграл три матча в квалификации Евро с разницей 11-1, а Жумабек не отметился голевыми действиями.

Все изменилось в 2021-м: Вардан Минасян доверился местной молодежи, и Жумабек стал игроком ротации. За весь сезон форвард провел 24 игры (из них только однажды все 90 минут), а гол «Кайсару» помог одержать важную победу на старте чемпионата.

Даже на фоне талантливых сверстников Жумабек смотрелся многообещающе, и Минасян пророчил форварду большое будущее.

– «Тараз» известен тем, что является кузницей талантов. Кого вы сейчас можете выделить, как будущего бриллианта?

– У нас в команде есть 6-7 таких игроков, и уже трое из них уже регулярно играют. Первый – Динмухамед Караман, второй – Абылайхан Жумабек, которые часто выходит на замену и третий – Жалгас Жаксылыков, центральный защитник. Это игроки молодежной сборной, но они в любое время могут выходить у меня в стартовом составе. Я без колебаний могу их туда ставить.

В новом сезоне «бриллиант» не подвел: под руководством Нуркена Мазбаева Жумабек стал основным игроком клуба.

В чемпионата форвард уже забил шесть раз. Почти каждый гол Абылайхана приносил «Таразу» очки, а список пострадавших впечатляет: он забил «Астане» и «Шахтеру», а «Ордабасы» и «Актобе» получили от молодого дарования по два мяча.

Розыгрыш кубка стал бенифисом для игрока атаки: Жумабек забил «Мактааралу» и «Шахтеру», сделал голевую в матче с «Актобе», а дублю костанайского «Тобола» игрок отгрузил покер и не скрывал эмоций после матча.

– Матч был очень сложным. После первых двух пропущенных мячей, игра становилась всё более и более конкурентной. После того, как «Тобол» забил третий гол, матч стал более напряженным. Наша игра пошла хорошо, как будто у ребят открылось второе дыхание. Это мой первый покер. Я очень счастлив! Баджо (прим. ред. – Бауыржан Байтана) как-то говорил, что после первого гола желание забить будет только расти.

– Ваши поклонники называют вас «казахским Бензема». Как вы к этому относитесь?

– Никаких обид, скажу я вам. Мне самому очень нравится этот игрок.

С помощью Жумабека молодежка набрала первые очки в отборе на Евро-2023. Казахстан сыграл вничью с Шотландией (2:2), а Аблайхан отправил решающий мяч в ворота «горцев» в компенсированное время.

Прогресс заметил и главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев: коуч вызвал Абылайхана в сборную на матчи Лиги наций, однако игровой практики Жумабек пока не получил.

В интервью Sports.ru Адиев назвал игрока «человеком завтрашнего дня», и отметил потенциал игрока.

– Абылайхан Жумабек – парень, который обрастает силой. Думаю, что настанет время, когда он дебютирует в сборной. Но все равно, Жумабек — это человек завтрашнего дня. Я вижу потенциал, я его позвал, чтобы он находился в сборной и чувствовал ее атмосферу.

В октября форварду будет уже 21: остается пожелать Жумабеку прогресса в клубе и скорейшего дебюта в сборной. Будем надеяться, что в скором времени нападающий закроет проблемную позицию атаки в национальной команде.

Остается только ждать.

Фото: vk.com/tarazfc