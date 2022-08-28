Самое интересное о новом туре КПЛ: разгром от «Тобола», гол с середины поля в Петропавловске и девять воспитанников в старте «Тараза»

«Тобол» – «Ордабасы» 4:0

Чемпион Казахстана после нескольких невнятных матчей разгромил «Ордабасы». Защита шымкентцев в этом матче играла ужасно: Зоран Тошич забил первый гол, находясь в гордом одиночестве в чужой штрафной, а позже от обороны южан легко убежал Вукадинович, открыв счет своим голам в КПЛ.

Укрепил преимущество Мужиков, а финальный счет на табло установил Айбар Жаксылыков.

4:0 – подопечные Милановича вошли в тройку лидеров, «Орда» – пятая.

На счету тридцатипятилетнего Зорана Тошича уже шесть голов и шесть голевых передач с начала сезона во всех турнирах.

Серикжан Мужиков забил за «Тобол» впервые с марта: пропустивший несколько месяцев из-за травмы игрок сборной Казахстана последний раз огорчал «Кайрат» в финале Суперкубка.

«Акжайык» – «Атырау» 4:2

«Акжайык» набрал ход: команда не проигрывает уже два тура подряд. В этот раз не повезло «Атырау» – дубль Тома Табатадзе помог уральцам набрать три очка.

Отдельно стоит отметить автогол «Акжайыка»: кэп уральцев в попытке выбить мяч перестарался и забил в свои.

«Актобе» – «Аксу» 1:0

Подопечные Карповича снова одержали победу: на заполненном до отказа стадионе было трудно проиграть.

Однако победу «Актобе» нельзя назвать уверенной: команда забила только однажды (пенальти реализовал Алибек Касым). «Красно-белые» продолжают единолично возглавлять таблицу КПЛ, «Аксу» – предпоследние.

У команды Карповича проблемы с реализацией: за последние семь матчей в КПЛ «Актобе» лишь раз забил больше одного гола.

«Мактаарал» – «Шахтер» 0:2

«Шахтер» благодаря голам Евгения Кобзаря и Роджера Каньяса одержал победу над «Мактааралом».

В конце матча за фол последней надежды был удален полузащитник «хлопкоробов» Бекнур Рыскул.

«После победы «Шахтер» укрепился в середине таблицы, «Мактаарал» – в подвале и является самым главным кандидатом на вылет.

Голкипер «Шахтера» Игорь Трофимец не пропускает три матча подряд.

«Мактаарал» – одна из самых грубых команд КПЛ. Красная карточка Рыскула стала шестой в клубе за сезон.

«Каспий» – «Кайрат» 2:2

«Каспий» и «Кайрат» сыграли вничью. К середине матча «Кайрат» уверенно вел в счете: голы Шушеначева и Швырева создали уверенный задел. Однако «нефтяники» перевернули матч за одну минуту: на 76-й Павел Киреенко эффектным ударом сократил отставание в счете, а на 77-й Пешич забил второй.

Команда Кекера – четвертая, и продолжает претендовать на медали. «Каспий» – в середине таблицы.

«Каспий» не выигрывает пятый матч подряд в КПЛ: последнюю победу западноказахстанцы одержали в мае над «Таразом».

«Кайрат» в рамках чемпионата не проигрывает уже шесть матчей кряду.

«Тараз» – «Астана» 1:1

«Тараз» первым вышел вперед благодаря голу Жумабека: «Астана» сравняла счет только в конце матча из-за грубой ошибки защиты хозяев. «Астана» теряет очки но сохраняет вторую позицию в таблице, «Тараз» – шестой, и всерьез претендует на медали чемпионата.

9 (девять!) воспитанников «Тараза» вышли в стартовом составе против «Астаны».

Двадцатилетний форвард жамбыльцев Абылайхан Жумабек в матче против «Астаны» записал на свой счет одиннадцатый мяч во всех турнирах с начала сезона.

«Кызыл-Жар» – «Туран» 3:1

«Кызыл-Жар» проигрывая к 80-й минуте 1:0, успел перевернуть игру и забить трижды. Отдельного слова заслуживает гол Мартинса в компенсированное время: бразилец закатил мяч в ворота «Турана» с середины поля.

«Кызыл-Жар» выбрался из зоны вылета, а «Туран» близок к Первой лиге. Символично, что оба клуба из Туркестанской области («Туран» и «Мактаарал») замыкают таблицу.

Фото: ФК «Кайрат», ФК «Актобе», ФК «Тобол»