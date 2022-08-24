Летом 2015-го «Кайрат» подписал Тимощука, Соареса и Деспота. Этим летом клуб пополнили игроки закрытого фарм-клуба из ПФЛ

Контраст.

2022 год сложно назвать благоприятным для «Кайрата»: президент Кайрат Боранбаев задержан и находится под стражей, клуб покинули Курбан Бердыев и основная часть легионеров, а пару раз команда находилась в опасной близости от зоны вылета.

Нынешний наставник алматинцев Кирилл Кекер находится в непростой ситуации: заменить выбывших футболистов некем, и команда доигрывает чемпионат в основном собственными воспитанниками. Трансферная кампания «желто-черных» ограничилась переходом нескольких игроков из расформированного клуба «Кайрат-Москва» из третьего по силе дивизиона России.

А ведь еще недавно «Кайрат» рвал трансферный рынок: мы решили сравнить летние трансферы нынешнего лета с летом 2015-го.

Контраст получился разительным.

Лето 2015

Бруно Соарес

Бразилец Бруно Соарес стал первым летним новичком «Кайрата». Экс-игрок немецких «Дуйсбурга» и «Фортуны» выглядел солидно: в 2011-м Бруно вместе с «Дуйсбургом» получил серебряные медали Кубка Германии, в финале уступив «Шальке-04», а всего провел во второй немецкой Бундеслиге больше ста матчей.

Спустя полтора сезона защитник покинул алматинский клуб: Соарес завоевал два Кубка Казахстана, но полностью реализоваться бразильцу помешали травмы.

Анатолий Тимощук

Поначалу в трансфер победителя ЛЧ в «Кайрат» было сложно поверить: Тимощук отказался от выгодных условий в Питере ради Алматы.

По словам телекомментатора Алексея Андронова, Тимощук отказал «Зениту» ради сборной Украины. «Зенит» предлагал Тимощуку стать играющим тренером в «Зените-2» с хорошими финансовыми условиями и с последующей карьерой в клубе. Но «Зенит-2» – это приговор карьере в сборной. А для него Евро-2016 очень важен», – писал Андронов.

За полтора года в «Кайрате» Тимощук сыграл в сорока официальных матчах, забив один гол. В составе команды он стал обладателем Кубка и дважды выигрывал серебро чемпионата.

Джордже Деспотович

Экс-игрок «Црвены Звезды» транзитом через «Жетысу» очутился в «Кайрате».

Форвард пришелся ко двору: забил восемь мячей в девяти матчах за алматинцев, сделал дубль в Кубке Казахстана, однако выкупил свой контракт у сербского клуба и перешел в «Астану».

Казахстан послужил трамплином для серба: поиграв в «Астане» и «Тоболе», Деспотович перебрался в РПЛ. В «Рубине» нападающий был одним из лучших бомбардиров: тогда же игрок неоднозначно высказался о своей карьере в Казахстане.

«Я в России уже третий год — в Премьер-Лиге есть защитники лучше Жиго. Кто? Не могу назвать вам их фамилии, так как я ни с кем не имел проблем. У меня не было проблем ни с одним из защитников. Я играл против Ловрена, который выступал в «Ливерпуле», и я вообще его не чувствовал за спиной. Если бы меня не отправили в Казахстан в 22 года, то я играл бы в «Реале». Сейчас уже поздно», – заявил Деспотович.

Улан Конысбаев

Этим же летом клуб арендовал полузащитника Улана Конысбаева из «Астаны»: в трансфере был лично заинтересован Кайрат Боранбаев. Однако Конысбаев не смог закрепиться в клубе: в составе «Кайрата» Улан провел 9 матчей, 6 из них – в стартовом составе.

После карьера Конысбаева стремительно покатилась вниз: полузащитник получил в товарняке с Китаем жуткую травму, и так и не смог полноценно оправиться от повреждения.

Лето 2022

Адилет Садыбеков

Игрок академии «Кайрата» вернулся из расформированного «Кайрат-Москва».

Двадцатилетний игрок дважды сыграл в матчах Лиги конференций, и постепенно адаптируется к основному составу клуба.

Лев Кургин

Левый защитник тоже вернулся из московского фарм-клуба: Кургин уже провел несколько матчей в Кубке страны, но в чемпионате на поле еще не выходил.

Рустам Эмиров

Капитан московского «Кайрата» вернулся в Алматы: пока защитник не провел за клуб ни одного матча.

Остальные новички алматинцев: вратарь Никита Пивкин, вингер Ален Айманов и форвард Байжан Мадельхан вернувшись из московского «Кайрата», отправились по арендам в клубы КПЛ и ПФЛ.

Этим летом клуб уже покинули Ян Вороговский, Рикардо Алвеш, Яцек Гуральски, Хосе Канте и Штрели Мамба. Однако подопечные Кекера не сдаются: клуб не проигрывает пять матчей подряд и держится только за счет молодежи.

Фото: vk.com/fckairat