Казахстан падает в таблице коэффициентов УЕФА: в следующем сезоне будем ниже Молдовы и Литвы

Казахстанские клубы стали проходными в Европе: «Астана» из-за сокращения бюджета и проблем с менеджментом третий год не может пройти квалификацию и выйти в группу, а остальные клубы пока не готовы бороться с европейскими середняками на равных.

Сезон 22/23 можно назвать одним из самых неудачных: «Астана» и «Кайрат» покинули турниры в первом же раунде, «Тобол» со скрипом прошел скромный клуб из Гибралтара, вылетев от не хватающего звезд с неба «Зриньски». «Кызыл-Жар» немного сгладил впечатление и одолел крепкий «Осиек», однако на общую картину это победа сильно не повлияла.

Кто заработал баллы для Казахстана в этом сезоне?

*В отборочных раундах за победу дается 1 очко, за ничью 0,5. В основных раундах — за победу 2 очка, за ничью — 1. Сумма всех набранных очков делится на количество клубов.

Две победы костанайцев над «Линкольном», ничья с «Ференцварошем» и «Зриньски» принесла в копилку страны три балла.

«Кызыл-Жар» заработал полтора балла: ничья с АПОЭЛом и победа над «Осиеком» – не самый плохой результат для дебютанта еврокубков.

«Кайрат» и «Астана» оставили страну без евроочков.

Коэффициент представляет собой сумму: среднее значение за текущий сезон (все набранные баллы делится на число клубов) плюс результаты предыдущих четырех сезонов.

Прямо сейчас мы тридцатые, но уже в следующем году Казахстан лишится 4.250 баллов, заработанных в сезоне 18/19, и вылетит из тридцатки сильнейших ассоциаций.

Уже точно Казахстан обгонят Словения, Молдова, Ирландия, Финляндия: клубы из этих стран продолжают участвовать в еврокубках, и имеют хороший запас баллов.

На пятки Казахстану наступают Косово, Латвия, Босния и Литва: при удачной игре оставшихся представителей этих стран в нынешнем розыгрыше еврокубков, Казахстан опустится ближе к сороковому месту.

Для чего вообще нужны эти коэффициенты?

Место в таблице определяет количество квот от каждой страны в еврокубках.

C сезона-2021/22 национальные квоты в еврокубках таковы:

1-4 места — по четыре клуба в Лиге чемпионов, по два в Лиге Европы и по одному в Лиге конференций.

5 — три в Лиге чемпионов, два в Лиге Европы и один в Лиге конференций.

6 — три в Лиге чемпионов, один в Лиге Европы и два в Лиге конференций.

7-15 — по два в Лиге чемпионов, по одному в Лиге Европы и по два в Лиге конференций.

16-50 — по одному месту в Лиге чемпионов и по три в Лиге конференций.

51-55 — по одному месту в Лиге чемпионов и по два в Лиге конференций.

Лучший результат Казахстана – 24-е место в 2018-м году, и за четыре года мы потеряли уже шесть позиций и продолжаем стремительно падать вниз.

Будем надеяться, что казахстанские клубы в ближайшее время смогут навязать конкуренцию своим соперникам по еврокубкам или мы продолжим стремительно скатываться навстречу Гибралтару и Андорре.