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Легенды РПЛ часто доигрывают в Казахстане: Колодин за 100 тысяч рублей пахал в Первой лиге, Сычев пылил в «Окжетпесе», а Титов и Тихонов остались без денег в столице

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Внушительный список. 

Дмитрий Сычев – «Окжетпес»

Игрок «Локомотива» в 2015-м из-за отсутствия игровой практики отправился в аренду в стан аутсайдера КПЛ – «Окжетпес» из Кокшетау. 

Экс-нападающий сборной России провел за клуб двадцать игр и забил три мяча, а клуб завершил сезон в середине таблицы. Сычеву сильно мешали травмы: из-за повреждений форвард пропустил половину матчей сезона.

Сам игрок с теплотой вспоминал коллектив и рассказал о проблемах с финансами в команде. 

- После «Волги» (игрок был арендован клубом у «Локомотива») случился сезон в «Окжетпесе». Хоть раз пожалели, что сорвались в Кокшетау?

– Нет. Уровень футбола, конечно, не ахти. Зато с коллективом повезло. Как одна семья! Такое же единение на моей памяти видел разве что в семинском «Локомотиве».

– Аренда на тех же условиях, что в Нижнем: 80 процентов зарплаты берет на себя «Локомотив», 20 – «Окжетпес»?

– Да. Все цифры в контракте были четко прописаны в долларах. Но когда курс подскочил, руководители «Окжетпеса» развели руками: «Извини, Дима, денег нет. По старому курсу платить еще можем». В два раза меньше. Ни спорить, ни судиться не стал. Даже последнюю зарплату так и не забрал. Они все тянули, я плюнул, улетел домой.

После «Окжетпеса» Сычев играл за «Казанку», а в 2019-м перешел в армянский «Пюник», который покинул, так и не сыграв ни одного матча. 

Денис Колодин – «Алтай»

«Пушка страшная» Колодин провел свой последний сезон в профессиональном футболе в качестве игрока «Алтая» из Восточно-Казахстанской области. Несмотря на обилие травм и почтенный возраст, Колодин неплохо показал себя и стал одним из основных бомбардиров клуба. Защитнику понравилось в Казахстане: в одном из интервью Денис рассказал о плюсах страны.

– В Казахстане было реально интересно. Плюс быстро привык к Семею. Там все так, как и в Москве: везде магазины, торговые центры, не нужно только через полгорода ездить. В Казахстане даже не часто узнавали на улице. Только наши болельщики.

Колодина в «Алтай» пригласил его друг, экс-игрок московского «Динамо» и сборной Казахстана Андрей Карпович. Сам футболист отмечал, что поехал в провинциальный клуб не ради денег, а потому что «друг предложил». Зарплата защитника была скромной даже по меркам Первой лиги – 100 тысяч рублей. 

Колодин остался в Казахстане в качестве тренера: Денис сначала ассистировал Карповичу в «Кызыл-Жаре», а позже перешел с ним в «Актобе». 

Андрей Аршавин – «Кайрат»

В ноябре 2015-го Аршавин отправился в «Кайрат» по приглашению главного тренера алматинского клуба Александра Бородюка. Переход экс-игрока «Зенита» и «Арсенала» стал главной новостью в Казахстане: большинство болельщиков считали, что стареющая звезда сборной России не поможет клубу. Озвученная зарплата в миллион долларов в год даже разозлила большинство жителей страны, в которой средняя зарплата составляла не более 500 условных единиц.

Однако переход Аршавина оправдал все ожидания: за три сезона в составе клуба из южной столицы Андрей провел 84 матча и забил 24 мяча. 

В первом же сезоне автор легендарного покера в ворота «Ливерпуля» был признан лучшим игроком Казахстана по версии журналистов. Аршавин трижды взял серебро чемпионата, два раза выиграл национальный кубок страны, а в 2017-м – Суперкубок Казахстана. 

Аршавин пытался передавать свой опыт своим молодым коллегам, однако не всегда находил понимание у товарищей.

«Я лидер по натуре, не могу быть не лидером. Часто подсказываю партнерам, те чаще обижаются, чем слушают, но по-другому я не могу. Если бы я забивал в десятой лиге, мое слово так много не значило бы. Мои мысли, как правило, неординарны, хотя специально я не стараюсь. Все-таки учительница литературы вкладывала в меня многое. Просто так говорить общие фразы – это не мое», – рассказывал игрок.

Аршавин за три года в стране стал своим: слушал Кайрата Нуртаса, покупал конину на Зеленом базаре и поднимался на Чимбулак. 

В 2018-м игрок завершил профессиональную карьеру: последней игрой хавбека стал матч против карагандинского «Шахтера». 

Олег Веретенников («Иртыш»/»Астана») и Владимир Бесчастных – «Астана»

Обе легенды РПЛ пополнили состав «Астаны» в 2008-м: Веретенникову на тот момент было уже 38, а Бесчастных – 33 года. 

Веретенников уже год как играл в Казахстане: форвард провел сезон за павлодарский «Иртыш», однако не дождался предложения от команды и перешел в «Астану».

Ветераны начали сезон на высшем уровне, но позже начались проблемы: в столичном клубе перестали платить зарплату, а руководство и тренерский штаб команды умоляли ветеранов не бросать клуб и продолжать играть. 

«Я забил в Казахстане свой 200-й гол, был очень рад играть в «Астане», но, когда видишь, что твой труд и труд твоих одноклубников никому не нужен, руки опускаются. За многолетнюю карьеру с таким длительным невыполнением контрактных условий сталкиваюсь впервые. Во многих странах существуют профсоюзы, всегда готовые защитить игроков и тренеров. Жаль, в Казахстане подобной организации нет», – говорил Веретенников в российским СМИ. 

Бесчастных завершил карьеру в этом же сезоне: игрок назвал проблему с выплатой зарплаты одной из причин. 

«В принципе повлияла на мое решение и задержка с получением зарплаты. Я планировал еще немного поиграть в «Астане». Но эта команда оставила футболистов без средств к существованию. Вы сказали, что была задержка с выдачей зарплат? Ничего подобного. «Астана» вообще ничего не выплачивала практически весь футбольный сезон», – заявил экс-форвард «Спартака». 

Веретенников, несмотря на почтенный для футболиста возраст, карьеру заканчивать не стал: форвард провел еще один сезон за клуб ПФЛ «Волгоград». 

Тридцативосьмилетний футболист мог гордиться своей статистикой в Казахстане: за тридцать матчей в составе «Астаны» игрок забил семь мячей, а на счету Бесчастных четыре взятия ворот за 25 игр. 

Егор Титов, Андрей Тихонов – «Локомотив» (Астана)

Титов и Тихонов перешли в новообразовавшийся «Локомотив»: «Астана» была расформирована, а на базе «Алма-Аты» и «Мегаспорта» появились «железнодорожники». Клуб возглавил Сергей Юран, а Егор Титов и Андрей Тихонов усилилили состав команды.

Россияне начали за здравие: клуб стал вторым в чемпионате, Тихонов был признан лучшим игроком турнира. Но ребром встал финансовый вопрос: игрокам перестали платить деньги.

«К сожалению, денег в команде никто не видел уже с июля. Все это время руководство продолжает кормить нас обещаниями, и очень похоже, что рассчитываться по задолженностям оно спешить не будет. И это при том, что перед началом сезона генеральный спонсор клуба «Казахстанские железные дороги» – клятвенно заверял, что любые финансовые проблемы исключены. Жаль, что приходится заканчивать сезон на такой неприятной ноте», – жаловался Сергей Юран.

Следующий сезон (контракт действовал два года) россияне остались без клуба: команда отправилась на предсезонные сборы без ветеранов, а прибывшие за свой счет в Турцию футболисты не были допущены на тренировку. Им даже отказали в заселении в гостиницу с остальными игроками. После чего Титову и Тихонову сообщили, что они отчислены из клуба за прогул тренировки и никакой компенсации им не полагается.

После инцидента Титов закончил с профессиональным футболом, а Тихонов провел сезон за подмосковные «Химки». 

Интересно, что в 2021-м Тихонов вернулся в клуб (который к тому времени стал «Астаной») уже в качестве главного тренера. Снова не обошлось без скандалов: команда стала второй, а сам тренер был дисквалифицирован за уход команды с поля во время матча с «Кайратом».

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Фото: fckairat.com ; fcastana.kz ; vk.com/fc_okzhetpes ; fc-altay.kz

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