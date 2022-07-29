Осталось только двое: «Кызыл – Жар» прошел «Осиек» и присоединился к «Тоболу» в третьем раунде ЛК, а «Астана» и «Кайрат» покинули еврокубки без голов

«Кызыл-Жар» – «Осиек» 2:0 (первый матч 1:2)

«Кызыл-Жар» сенсационно одолел хорватский «Осиек».

После домашнего поражения шансы на проход в следующий раунд ЛК у петропавловского клуба были минимальны. Однако подопечные Алиева вышли на поле побеждать, и если в первом тайме голов забито не было, то во второй половине игры северяне огорчили соперника дважды. Иваниадзе в суматохе у штрафной переиграл кипера «Осиека», а спустя десять минут Коне принес победу Петропавловску.

Важнейшая роль легла на костяк из легионеров: в стартовом составе клуба на поле вышли только два казахстанца – Марк Гурман и Еркин Тапалов.

В 3-м отборочном раунде «Кызыл-Жар» встретится с кипрским АПОЭЛ-ом, который в своем матче переиграл болгарский «Ботев».

Главный тренер «Кызыл-Жара» Али Алиев не скупился на эмоции после прохода.

«В первую очередь, я хочу поблагодарить город Осиек за гостеприимство. За те два-три дня, что мы находились здесь, все были очень гостеприимные. Спасибо стадиону, спасибо болельщикам, которые были дружелюбны с нами сегодня.

Что касается игры. Казахстан должен гордиться Северо-Казахстанской областью, этими ребятами, которые сегодня вышли и сделали историю для футбола. Мы держали ту дисциплину, которая была выбрана на игру, были хорошо организованы и ждали свой шанс.

Всем болельщикам, которые верили в нашу команду огромное спасибо! Те болельщики, которые любят и поддерживают команду вне зависимости от результата. Они поддерживали нас! Я поздравляю весь регион СКО, особенно нашего акима – Кумара Аксакалова, вместе с руководством клуба. Они заслужили этот результат. Поэтому, я думаю, что СКО подарила эту победу для всего Казахстана!» – сказал Алиев.

«Астана» – «Ракув» 0:1 (первый матч 0:5)

«Астана» дома не смогла обыграть польский «Ракув».

Несмотря на полурезервный состав соперника, серебряный призер чемпионата Казахстана минимально проиграл полякам. Счет мог быть более крупным, если бы не уверенная игра кипера хозяев Заруцкого. Не обошлось без потерь: поле из-за травмы покинул форвард сборной Казахстана Абат Аймбетов.

После матча Благоевич отметил, что из всех казахстанских клубов «Астане» достался самый сильный соперник.

– Вы считаете, что «Ракув» самая сильная команда в чемпионате Польши?

– Не самая сильная в Польше, а та команда, которая попалась в жеребьевке еврокубков всем казахстанским командам, уровень выше даже «Ференцвароша».

– Несколько лет назад «Астана» обыгрывала «Легию», а сейчас уступила «Ракуву». Как вы думаете, это вырос уровень польского футбола или же упал наш чемпионат?

– Вы это знаете лучше, я здесь только три года. И каждый год у каждой команды разный бюджет. И вы видите, что произошло с «Кайратом», «Ордабасы» – это были сильные команды. Конечно, упал уровень финансирования клубов и отражается на качестве чемпионата. Не хочется, чтобы было так, но надо задуматься.

Сербский специалист отметил, что в «Астане» играют два лучших вратаря КПЛ.

– Сегодня вы сменили в воротах Милошевича, дав сыграть Заруцкому. Это решение было принято из-за давления в прессе и в соцсетях?

– Я не читаю комментарии и прессу.

– Почему?

– Это бесполезно. Да, на Марко было большое давление, может быть и поэтому не справился в тех играх. Я дал ему отдохнуть. Прошу еще раз услышать мои слова: у нас два лучших вратаря в Казахстане.

Проиграв «Ракуву», «Астана» повторила клубный антирекорд.

Команда покинула еврокубки после одного сыгранного раунда впервые с сезона 13/14. Тогда клуб проиграл болгарскому «Ботеву» с аналогичным счетом (0:1 дома, 0:5 на выезде), вылетев из первого квалификационного раунда Лиги Европы.

«Кайрат» – «Кишварда» 0:1 (первый матч 0:1)

Подопечные Кирилла Кекера не смогли одолеть венгерскую «Кишварду». «Желто-черные» местами выглядели неплохо, но уровень алматинской молодежи был явно ниже соперника. Единственный гол во встрече забил боснийский форвард гостей Ясмин Мешанович в конце первого тайма.

На послематчевой конференции тренер «Кайрата» отметил, что «Кайрат» играл оба матча первым номером.

«Поздравляю «Кишварду» с победой. Желаю клубу дальнейших успехов. К сожалению, за две игры нам не удалось забить ни одного гола. В наш изначальный план внесла коррективы травма в первом тайме. Но при этом нам есть над чем работать. Я считаю, что матч получился интересным для зрителей. Оба матча мы играли «первым номером». Соперник оба матча строил свою игру в контратакующем стиле. Мы создавали моменты, полумоменты, но, к сожалению, не сумели их реализовать», – сказал Кекер.

После вчерашнего игрового дня в Лиге конференций от Казахстана осталось только два клуба. «Тобол» встретится с боснийским «Зриньски», «Кызыл-Жар» – с кипрским АПОЭЛ-ом.

Матчи пройдут 4 и 11 августа.

Фото: ФК «Астана»; ФК «Кызыл-Жар; ФК «Кишварда»