Самые громкие камбэки казахстанских клубов в Европе: вынос «Хайдука» в Костанае, триллер «Астаны» и ХИК-а и обидное поражение молдаван в Актобе

Представители КПЛ из рук вон плохо начали еврокубковую кампанию: три из четырех клубов проиграли свои матчи. И если «Кайрат» и «Кызыл-Жар» имеют теоретические шансы на выход в следующий раунд, то «Астана» пропустила пять безответных голов, и помочь клубу Благоевича может только чудо.

Однако казахстанские клубы уже несколько раз делали, казалось бы, невозможное: мы решили вспомнить самые громкие камбэки отечественных клубов в еврокубках.

«Тобол» – «Хайдук»

Самый свежий пример футбольной доблести – встреча Лиги конференций между «Тоболом» и «Хайдуком».

Крепкие даже по европейским меркам хорваты в домашнем матче создали себе уверенный задел благодаря дублю Марина Любичича. «Тобол» в гостях ничего вразумительного не показал, и большинство любителей футбола поставили на противостоянии жирную точку.

Не тут-то было. Первый тайм игры на «Центральном» обошелся без голов. Однако вторую половину игры можно смело назвать лучшей в истории клуба.

Первый гол забил Йованчич, спустя пять минут преимущество удвоил узбекский форвард Игорь Сергеев. Тут же Сергеев забил второй: комментаторы Казспорта от радости сходили с ума, а переполненный стадион костанайцев ревел от восторга.

В середине второго тайма в ворота костанайцев был назначен пенальти, но Мокин спас команду. В компенсированное время хорваты забили, сравнян счет по сумме двух матчей, но на 117-й минуте Тагыберген вколотил четвертый мяч и вывел клуб в следующий раунд еврокубков.

«Астана» – ХИК

«Астана» в драматическом матче третьего отборочного раунда ЛЧ-2015 переиграла финский ХИК — 4:3.

Гостевой матч завершился нулевой ничьей, и «Астане» пророчили легкую домашнюю встречу.

Однако уже на четвертой минуте хозяева пропустили – Эрич проиграл дуэль с форвардом финской команды. Бросившись отыгрываться, столичные пропустили еще, но под занавес первого тайма Твумаси сократил отставание – 1:2.

В начале второй половины игры забил Рохер Каньяс: колумбиец реализовал пенальти, заработанный Кабанангой. Через десять минут Шомко вывел «Астану» вперед, и, казалось, обеспечил клубу плей-офф. Однако финны забили с пенальти за четыре минуты до конца матча: в душе гости уже праздновали выход в следующий раунд, но удар Постникова в компенсированное время спас клуб от вылета в Лигу Европы.

«Актобе» – «Милсами»

В сезоне 12/13 «Актобе» в Лиге Европы встретился с молдавским «Милсами».

Гостевой матч «красно-белые» провалили: «Милсами» забил четырежды, а актюбинцы ответили голами Кападзе и Смакова

Дома западно-казахстанцы перевернули игру при полных трибунах: Хайруллин забил с передачи Гейнриха, позже узбекский форвард забил сам, а в /время гости организовали автогол – 5:4 по сумме двух встреч.

«Шахтер» – «Стяуа»

Прошлый сезон был богат на камбэки: в Лиге конференций зажигал карагандинский «Шахтер». Команда нынешнего тренера сборной Казахстана минимально проиграла в гостях румынскому «Стяуа», а в ответной игре карагандинцев ждал подвох.

Румыны в последний момент попросили УЕФА перенести игру из Казахстана. Правительство Румынии постановило помещать на карантин людей, прилетевших из страны с «красной зоной» по COVID-19. Команда из Бухареста обратилась в УЕФА с требованием провести игру на нейтральной территории.

Соперники встретились в Армении: Габышев забил уже на 11 минуте. Румыны атаковали, но до 76 минуты команда Адиева сдерживала натиск номинальных гостей.

Флоринель Коман счет сравнял, и, казалось, в следующий раунд вышли венгры. Положение спас Айдос Таттыбаев, в компенсированное время сделавший счет 2:1. Экстра-таймы прошли без голов, а в серии пенальти решающий удар нанес тот же Таттыбаев.

Фото: kff.kz; fctobol.kz; fcastana.kz