«Тобол» сыграет в Лиге конференций на самом необычном стадионе Европы. Возле поля «Линкольна» огромная скала, а в паре метрах от газона – аэропорт

Футбольное чудо света.

26 июля «Тобол» проведет ответную игру Лиги конференций в Гибралтаре с местным «Линкольном». Крохотное государство (только Костанай смог бы вместить в себя 35 Гибралтаров) имеет на своей территории две спортивные арены. Однако почти все матчи чемпионата, еврокубков и домашние игры сборной Гибралтара проходят на стадионе «Виктория», вмещающем пять тысяч зрителей.

Расскажем о самой необычной футбольной площадке Европы, на которой предстоит сразиться чемпионам Казахстана и Гибралтара.

Стадион «Виктория» был открыт в 1926 году как военно-спортивная площадка. Своя имя получил в честь жены гибралтарского филантропа Джона Макинтоша. В 1970-м площадку реконструировали и сделали доступной для гражданского населения.

Именно тут сборная Гибралтара играет домашние матчи, а «Линкольн» провел первые в истории местного футбола игры группы Лиги конференций в 2021-м.

Отличительная особенность стадиона – Гибралтарская скала высотой 426 метров, которая находится вместо одной из трибун. В древности скала была известна как один из Геркулесовых столбов, а теперь является декоративной частью спортивного комплекса.

Другая интересная особенность стадиона – аэропорт Гибралтара, расположенный в нескольких десятках метров от газона. Самолеты взлетают буквально в пятидесяти метрах от ворот, а взлетная часть полосы находится в Средиземном море.

Из-за дефицита свободной земли, взлетную полосу пересекает обычное автомобильное шоссе – во время движения самолетов проезд автомобилей контролируется специальным светофором.

Фото: globallookpress.com/Markos Chouzouris via www.imago-/www.imago-images.de, Markos Chouzouris via www.imago-/www.imago-images.de