Черный день казахстанского футбола: «Астана» влетела полякам, «Кайрат» дома проиграл дебютанту еврокубков, а «Кызыл-Жар» не смог одолеть «Осиек»  

Победа только у «Тобола».

«Тобол» – «Линкольн Ред Импс» 2:0

«Тобол» не без труда одолел скромный клуб из Гибралтара.

Зоран Тошич уже на пятой минуте мог открыть счет, но мяч ушел мимо. «Линкольн» ответил пушечным ударом Лиэма Уокера рядом со штангой.

«Тобол» атаковал: часто возникали моменты у Тошича, но особых результатов действия главной звезды костанайцев не принесли. В конце первого тайма хозяева соорудили навал в штрафной соперника, но все удары «Тобола» приняли на себя защитники гибралтарского клуба.

В середине второй половины игры подопечные Милана Милановича вышли вперед: мяч после удара головой от Айбара Жаксылыкова рикошетом от штанги пересек ворота гостей. Для молодого форварда костанайцев этот гол стал первым в еврокубках.

На 76-й минуте «Тобол» мог пропустить: защитник гостей Бернарду Лопеш чуть не сравнял счет, но костанайцев спасла штанга.

Через две минуты клуб из Гибралтара снова попробовал на прочность каркас ворот хозяев: мяч после удара полузащитника «Линкольна» Хуампе Рико угодил в перекладину.

Однако «Тобол» собрался и додавил гостей: Сергей Малый и Жарко Томашевич соорудили гол в компенсированное время. 2:0 – «Тобол» побеждает.

Ответный матч состоится 26 июля: чемпиону Казахстана предстоит сыграть на самом удивительном стадионе в мире, где вместо одной трибуны стоит настоящая скала.

«Кайрат» – «Кишварда» 0:1

«Кайрат» дома не смог одолеть скромный клуб из Венгрии: «Кишварда» минимально обыграла молодую команду Кирилла Кекера. К слову, для клуба из Венгрии эта игра стала первой еврокубковой в истории.

Гости могли забить уже на четвертой минуте, но команду спас сейв Устименко. «Кайрат» ответил красивой игрой в пас футболистов атаки, кульминацией которой стал удар Жоао Паулу рядом со штангой.

Алыкулов очень хотел забить: Гульжигит сначала пытался прорваться по правому флангу, а позже угодил в офсайд.

Второй тайм начался под диктовку гостей: венгры несколько раз проверили Устименко дальними ударами. «Кайрат» отметился ударом Жоао Паолу через себя, но мяч в ворота не попал.

Хозяева пропустили в заключительной десятиминутке: защита «Кайрата» упустила форварда Ясира Асани, а черногорец забил единственный гол в матче.

«Кызыл-Жар» – «Осиек» 1:2

«Кызыл-Жар» начал исторический первый матч в еврокубках с плотного удара Гурмана: мяч после действий экс-защитника сборной Казахстана угодил в перекладину.

Однако первый тайм прошел под контролем гостей: на поле выделялся экс-игрок «Астаны» Ласло Кляйнхайслер, ныне защищающий цвета «Осиека».

В начале второго тайма хорваты вышли вперед: бывший форвард карагандинского «Шахтера» Михрет Топчагич головой огорчил «Кызыл-Жар».

Тут же хозяева неожиданно остались в меньшинстве: Мартинш заработал вторую желтую за опасную игру на Топчагиче.

Северяне ответили плотным ударом от Павла Яковлева, однако кипер гостей Ивица Ивушич был на месте.

Активный Кляйнхайслер все-таки добился своего: экс-хавбек «Астаны» дальним ударом из-за штрафной удвоил преимущество в счете.

Хорваты забили и третий мяч, но на этот раз в пользу «Кызыл-Жара». Дарко Неяшмич закатил гол в свои ворота: голкипер «Осиека» не успел догнать мяч после неожиданно сильного паса полузащитника.

Итог – 1:2, и подопечные Али Алиева отправляются в Хорватию со смутными шансами на выход в следующий раунд.

«Астана» – «Ракув»

«Астана», показавшая ужасный пример в организации перелета и едва успевшая попасть в Польшу из-за проблем с авиабилетами, разгромно проиграла «Ракуву». Интересно, что в Польшу не отправился капитан «Астаны» Марин Томасов: отсутствие лучшего игрока клуб объяснил внезапной болезнью.

Настрой толком не спавших футболистов сбил кипер Милошевич уже в первой пятиминутке матча: серб пропустил между ног после не самого сильного удара Иви Лопеса.

На 21-й минуте «Астана» получила настоящий подарок: Сореску за фол на Эужениу заработал вторую желтую.

Но вопреки всему, подопечные Благоевича пропустили. Защита «Астаны» оставила польского полузащитника «Ракува» Вдовяка без присмотра, а он, в своею очередь, сделал счет 2:0.

В начале второгой тайма составы команд уровнялись: Дарабаев заработал красную карточку. «Ракув» забил тут же: Гутковский мощным ударом под перекладину сделал счет крупным.

Позже в ворота Милошевича залетали мячи на любой вкус: сначала Кочергин при полном попустительстве защиты гостей переиграл голкипера «Астаны», а в компенсированное время Бескоровайный привез в свои ворота пенальти, который реализовал Тудор.

5:0 – разгромное поражение лишает «Астану» всех шансов на проход в следующий раунд еврокубков. Сообщается, что в скором времени исполнительный директор «Астаны» подаст в отставку: Санжар Сейтказинов взял вину за разгром на себя.

Фото: twitter.com/LincolnRedImps; vk.com/fcqyzyljar; ФК «Астана»; kisvardafc.hu