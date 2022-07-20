С кем встретятся казахстанские клубы в Лиге конференций: экзотика из Гибралтара, вице-чемпион Польши и бывший клуб Давора Шукера

Обзор соперников.

«Астана» – «Ракув»

«Астана» 21 июля в рамках отбора Лиги конференций встретится с «Ракувом» из Ченстоховы, двукратным вице-чемпионом польской Экстралиги.

«Ракув» можно назвать самым прогрессирующим клубом чемпионата Польши. До сезона 20/21 поляки могли похвастать лишь финалом кубка в далеком 67-м, а еще пять лет назад клуб пылил во Второй лиге. Однако уже два сезона кряду «красно-синие» становились вице-чемпионами Экстралиги, и дважды выиграли национальный кубок. Два последних Суперкубка тоже в активе команды из Ченстоховы – «Ракув» дважды одолел грозную «Легию».

Transfermarkt оценивает состав поляков в 31,5 млн евро. Самые дорогостоящие игроки соперника «Астаны» – вратарь сборной Боснии Владан Ковачевич (3 млн) и экс-полузащитник сборной Хорватии Фран Тудор (2.5 млн). Самый известный и дорогой игрок клуба – испанец Иви Лопес (4 млн), известный по выступлению за испанские «Леванте» и «Реал Вальядолид».

В прошлом сезоне «Ракув» неплохо заработал на трансферном рынке: поляки получили за переход Камиля Пентковски в «Ред Бул» Зальцбург целых пять миллионов евро.

У домашней арены клуба весьма скромная вместимость – стадион «Miejski Stadion Piłkarski Raków» рассчитан на 5500 человек.

«Кайрат» – «Кишварда»

«Кайрату» 21 июля предстоит встретиться с венгерской «Кишвардой».

Венгерский клуб был основан в 2003 году, и только после сезона 17/18 получил право выступать в Высшей лиге. В прошлом сезоне венгры впервые в своей истории завоевали серебряные медали, а теперь попробуют свои силы в Лиге конференций.

Самые дорогие игроки венгерской команды: экс-полузащитник сборной Боснии Ясмин Мешанович (600 тыс. евро), экс-кипер «ЧФР Клуж» Отто Хиндрих (600 тыс евро) и правый вингер из Албании Ясир Асани (600 тыс. евро).

Скромный стадион «Кишварды» вмещает около трех тысяч болельщиков и построен совсем недавно – в 2018 году.

Состав «Кишварды» оценивается порталом Transfermarkt чуть больше восьми миллионов евро.

«Кызыл-Жар» – «Осиек»

«Кызыл-Жар» 21 июля во втором раунде Лиги конференций сыграет против «Осиека» из Хорватии.

«Осиек» известен тем, что восемь раз становился бронзовым призером чемпионата Хорватии, а единственный трофей (Кубок страны) выигрывал в далеком 1999-м.

«Осиек» имеет богатый еврокубковый опыт: хорваты в разное время играли с такими командами как «Базель» и ПСВ, а в сезоне 99/00 встретились в Кубке УЕФА с английским «Вест Хэмом». Максимальное достижение «Осиека» в еврокубках – раунд плей-офф в сезоне 17/18, в котором хорваты по сумме двух матчей уступили венской «Аустрии».

Портал Transfermarkt оценивает состав хорватов в солидные 37.5 млн евро.

Самый дорогой игрок «Осиека» – кипер сборной Хорватии Ивица Илушич (4.5 млн евро). Из состава клуба можно отметить 23-х летнего опорного полузащитника Михаэля Запера (3.5 млн евро) и форварда Дион Бельо (3 млн евро).

Гордость «Осиека» и самый известный футболист клуба – легендарный хорват Давор Шукер, завоевавший бронзу чемпионата мира-1998 в составе национальной сборной страны и блиставший в составе мадридского «Реала».

Карьеру в «Осиеке» начинал защитник сборной Хорватии Домагой Вида, известный своим видео в поддержку Украины, записанным после победы над сборной Россией в 1/4 финала ЧМ-2018.

Стадион хорватов построен в 1980-м и вмещает около 19 тыс. зрителей.

«Тобол» – «Линкольн Ред Импс»

Костанайцы бесславно завершили выступление в Лиге чемпионов, проиграв венгерскому «Ференцварошу». После поражения «Тобол» попал во второй круг отбора Лиги конференций, где их соперником станет экзотический «Линкольн Ред Импс» из Гибралтара.

«Линкольн» – самый титулованный клуб Гибралтара. 26 чемпионских титулов за всю историю, а рекордная серия клуба составляла четырнадцать чемпионских сезонов и оборвалась в сезоне 16/17

В 2021 году команда впервые в истории гибралтарского футбола вышла групповой этап еврокубка, обыграв в квалификации Лиги конференций латвийскую «Ригу».

Компанию «Линкольн Ред Импс» в группе составляли «Копенгаген», «ПАОК» и «Слован». «Линкольн Ред Импс» занял последнее место в группе, не набрав ни одного очка.

Состав клуба оценивается Transfermarkt менее чем в 2 млн. евро. Клуб из Гибралтара выступает стадионе, вмещающем пять тысяч посетителей. Стадион клуба – возможно, самый необычный в мире. Рядом с полем находится взлетная полоса аэропорта, а с другой стороны над газоном возвышается внушительного вида скала.

Все казахстанские клубы проведут первые матчи дома – 21 июля. Ответные матчи «Астана», Кызыл-Жар», «Кайрат» сыграют 29 июля, а «Тобол» встретится с клубом из Гибралтара чуть раньше – 26 июля.