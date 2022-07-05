Кем усилился «Тобол» перед Лигой чемпионов: полузащитник сборной Сербии, экс-вратарь московского «Спартака» и африканский бомбардир из чемпионата Армении

Серьезные имена?

Костанайский «Тобол» в преддверии еврокубков устроил ротацию состава: клуб уже покинули Дмитрий Мирошниченко, Дмитро Непогодов и словенский полузащитник Руди Пожег. Причем последний провел в команде ровно два месяца: легионер сослался на семейные проблемы и уехал из Костаная. Взамен подопечные Милана Милановича усилились неплохими по меркам КПЛ легионерами.

Рассказываем о последних изменениях в составе чемпионов Казахстана.

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Самый свежий трансфер «Тобола» – 29-летний вингер из Сербии Мильян Вукадинович. Известно, что клуб подписал игрока на полтора года.

Уроженец Белграда начал свою карьеру в «Хайдуке», а позже на семь лет переехал в Чехию, примерив форму пражской «Славии» и «Млады Болеслав».

В 2018-м Мильян вернулся на родину, где играл за «Земун», «Напредак», а с января 2020 года защищал цвета «Войводины».

В прошлом сезоне Вукадинович сыграл за клуб во всех турнирах 33 матча и забил 8 голов.

Интересно, что этой весной игрок «Войводины» заявлял сербским СМИ о своем желании переехать в Казахстан.

- Я человек семейный, у меня жена и две дочки, старшая осенью идет в первый класс. У нас в Нови Саде красиво, поэтому я никуда отсюда не уезжаю. Хотя я еще не разговаривал об этом с людьми из «Войводины», хотел бы получить предложение о новом контракте и остаться. Что касается возможного отъезда за рубеж, то я желал бы увидеть некоторые страны, в которых еще не было возможности побывать – например, Казахстан или Саудовскую Аравию.

Transfermarkt оценивает футболиста в 1 миллион евро. В 2021-м Мильян провел 2 матча за национальную сборную Сербии в товарищеских матчах против Доминиканы и Панамы.

Еще один новичок «Тобола» – 32-х летний ивуарийский нападающий Серж Дебле. Контракт рассчитан на один год.

Дебле начал карьеру в родном Кот-д’Ивуаре (был одноклубником форварда ЦСКА и «Эвертона» Ласина Траоре).

Молодого игрока заметили в английском «Чарльтоне»: клуб отправил форварда набираться опыта во французские «Анжер» и «Нант».

После скромных результатов во Франции форвард покинул «Чарльтон» и отправился в ФНЛ.

В «Химках» и СКА у нападающего не заладилось с голами: Дебле отправился в Армению, и наконец начал забивать. Позже в карьере игрока были чемпионаты Дании и Китая (в Гонконге Дебле забил 21 мяч за сезон), но игрок вернулся в Армению и стал лучшим бомбардиром чемпионата, наколотив 21 гол за «Пюник».

Transfermarkt оценивает футболиста в скромные 200 тыс. евро.

На помощь 41-летнему Мокину «Тобол» подписал вратаря Тимура Акмурзина. Контракт с футболистом подписан до конца сезона.

У Акмурзина удивительная карьера : тренировался в школе «Барселоны», а позже пылил в молодежке «Рубина».

Игрок привлекался к тренировкам с основой казанцев с подросткового возраста.

«Впервые с основой «Рубина» потренировался в 14 лет – получилось спонтанно и случайно. Мы вышли вечером с ребятами побить по воротам, а у основы в то же время была тренировка. И там то ли пауза на матчи сборных, то ли еще что-то, на двусторонку не хватало вратаря. Тренеры говорят: «Так, иди сюда». И дают мне инструкции: «В подкаты не идти, быть аккуратным, главное – никого не травмировать.

Играем, Рондон выходит один на один со мной. И, видимо, решил молодому показать, куда я попал. Как с четырех метров пробьет мне в грудь со всей силы! Я отбил, встаю, вроде все нормально. Потом прихожу на базу к своим, меня спрашивают, как поиграл с основой. Я говорю: «Да вообще кайф, натуральное поле, мяч по-другому скачет, игроки быстрее и сильнее, хотя такие же люди». Дальше майку снимаю, а у меня на груди огромный отпечаток мяча. Не поверите, даже значок adidas был виден!», – вспоминал Акмурзин.

Голкипер позже пробовал себя в молодежке «Уфы», а в 2019-м перешел в «Спартак-2», выступавший в ФНЛ (второй по силе дивизион России).

Кипер провел три сезона за вторую команду «Спартака», но так и не дебютировал в Премьер-лиге.

Transfermarkt оценивает 24-х летнего футболиста в 300 тыс. евро.

Фото: spartak.com; instagram.com/debleserge; fkvojvodina.rs