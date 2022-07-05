Кем усилился «Тобол» перед Лигой чемпионов: полузащитник сборной Сербии, экс-вратарь московского «Спартака» и африканский бомбардир из чемпионата Армении

Серьезные имена?
Костанайский «Тобол» в преддверии еврокубков устроил ротацию состава: клуб уже покинули Дмитрий Мирошниченко, Дмитро Непогодов и словенский полузащитник Руди Пожег. Причем последний провел в команде ровно два месяца: легионер сослался на семейные проблемы и уехал из Костаная. Взамен подопечные Милана Милановича усилились неплохими по меркам КПЛ легионерами.
🎰 Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше 🤑
Рассказываем о последних изменениях в составе чемпионов Казахстана.
*****
Самый свежий трансфер «Тобола» – 29-летний вингер из Сербии Мильян Вукадинович. Известно, что клуб подписал игрока на полтора года.
Уроженец Белграда начал свою карьеру в «Хайдуке», а позже на семь лет переехал в Чехию, примерив форму пражской «Славии» и «Млады Болеслав».
В 2018-м Мильян вернулся на родину, где играл за «Земун», «Напредак», а с января 2020 года защищал цвета «Войводины».
В прошлом сезоне Вукадинович сыграл за клуб во всех турнирах 33 матча и забил 8 голов.
Интересно, что этой весной игрок «Войводины» заявлял сербским СМИ о своем желании переехать в Казахстан.
- Я человек семейный, у меня жена и две дочки, старшая осенью идет в первый класс. У нас в Нови Саде красиво, поэтому я никуда отсюда не уезжаю. Хотя я еще не разговаривал об этом с людьми из «Войводины», хотел бы получить предложение о новом контракте и остаться. Что касается возможного отъезда за рубеж, то я желал бы увидеть некоторые страны, в которых еще не было возможности побывать – например, Казахстан или Саудовскую Аравию.
Transfermarkt оценивает футболиста в 1 миллион евро. В 2021-м Мильян провел 2 матча за национальную сборную Сербии в товарищеских матчах против Доминиканы и Панамы.
Еще один новичок «Тобола» – 32-х летний ивуарийский нападающий Серж Дебле. Контракт рассчитан на один год.
Дебле начал карьеру в родном Кот-д’Ивуаре (был одноклубником форварда ЦСКА и «Эвертона» Ласина Траоре).
Молодого игрока заметили в английском «Чарльтоне»: клуб отправил форварда набираться опыта во французские «Анжер» и «Нант».
После скромных результатов во Франции форвард покинул «Чарльтон» и отправился в ФНЛ.
В «Химках» и СКА у нападающего не заладилось с голами: Дебле отправился в Армению, и наконец начал забивать. Позже в карьере игрока были чемпионаты Дании и Китая (в Гонконге Дебле забил 21 мяч за сезон), но игрок вернулся в Армению и стал лучшим бомбардиром чемпионата, наколотив 21 гол за «Пюник».
Transfermarkt оценивает футболиста в скромные 200 тыс. евро.
На помощь 41-летнему Мокину «Тобол» подписал вратаря Тимура Акмурзина. Контракт с футболистом подписан до конца сезона.
У Акмурзина удивительная карьера: тренировался в школе «Барселоны», а позже пылил в молодежке «Рубина».
Игрок привлекался к тренировкам с основой казанцев с подросткового возраста.
«Впервые с основой «Рубина» потренировался в 14 лет – получилось спонтанно и случайно. Мы вышли вечером с ребятами побить по воротам, а у основы в то же время была тренировка. И там то ли пауза на матчи сборных, то ли еще что-то, на двусторонку не хватало вратаря. Тренеры говорят: «Так, иди сюда». И дают мне инструкции: «В подкаты не идти, быть аккуратным, главное – никого не травмировать.
Играем, Рондон выходит один на один со мной. И, видимо, решил молодому показать, куда я попал. Как с четырех метров пробьет мне в грудь со всей силы! Я отбил, встаю, вроде все нормально. Потом прихожу на базу к своим, меня спрашивают, как поиграл с основой. Я говорю: «Да вообще кайф, натуральное поле, мяч по-другому скачет, игроки быстрее и сильнее, хотя такие же люди». Дальше майку снимаю, а у меня на груди огромный отпечаток мяча. Не поверите, даже значок adidas был виден!», – вспоминал Акмурзин.
Голкипер позже пробовал себя в молодежке «Уфы», а в 2019-м перешел в «Спартак-2», выступавший в ФНЛ (второй по силе дивизион России).
Кипер провел три сезона за вторую команду «Спартака», но так и не дебютировал в Премьер-лиге.
Transfermarkt оценивает 24-х летнего футболиста в 300 тыс. евро.
🎰 Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше 🤑
Радиотрансляция на балконе, эмоции от игр с «МЮ» и «Шахтер», разбудивший родителей. Авторы Sports.ru Казахстан вспоминают о первых матчах наших клубов в еврокубках
Хет-трик Томасова, отскок «Тобола» в матче с «Тураном» и волевая победа «Актобе»: все самое интересное о новом туре КПЛ
Фото: spartak.com; instagram.com/debleserge; fkvojvodina.rs
Комментарии