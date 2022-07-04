Хет-трик Томасова, отскок «Тобола» в матче с «Тураном» и волевая победа «Актобе»: все самое интересное о новом туре КПЛ

«Туран» – «Тобол» 2:2

«Тобол» в преддверии матчей в Лиге чемпионов сыграл вничью с «Тураном». В первом тайме обошлось без голов, а все самое интересное случилось во второй половине игры. Абзалов открыл счет, а Осучуку и Фазли соорудили второй, оставив не у дел трех защитников костанайцев. «Тобол» сравнял на 88-ой: Малый забил после розыгрыша с углового. Гости бросились вперед и добились ничьей – на 99-й минуте Йованчич с пенальти сделал счет 2:2.

Привезший пенальти Санжар Сатанов был наказан капитаном своей команды: Олжас Керимжанов не справился с эмоциями и толкнул некстати сфолившего молодого футболиста.

Полузащитник «Тобола» Душан Йованчич забивает второй матч подряд: в прошлом туре серб отличился в игре с «Кызыл-Жаром».

«Шахтер» – «Актобе» 2:3

«Актобе» в гостях одержал волевую победу и даже временно возглавил турнирную таблицу. Первый тайм у «красно-белых» не задался: уже на 12-й минуте Досмагамбетов реализовал пенальти после фола Покатилова, а в компенсированное время отличился Роман Муртазаев. Вторую половину игры команда Карповича провела идеально: Касым забил с пенальти, а позже Юго Видмон организовал гол для Жерара Гоу. В конце игры Видмон забил сам: выручавший весь матч Шацкий не смог взять достаточно слабый удар.

Форвард горняков Роман Муртазаев забивает второй матч подряд: у игрока четвертый гол за «Шахтер» в этом сезоне.

Полузащитник «Актобе» Юго Видмон разрывает КПЛ: французский вингер забил шесть голов и сделал две голевые передачи.

«Шахтер» не может победить четыре матча подряд: на счету клуба ничья и три поражения.

«Атырау» – «Тараз» 0:0

Лучший форвард мая по версии КПЛ Андрия Филипович не использовал несколько опасных моментов, и матч так и завершился нулевой ничьей. Причем самым интересным моментом в матче стало добавленное время второго тайма: «Атырау» пытался забить, а армянский вратарь гостей Арам Айрапетян сделал все, чтобы оставить свои ворота в неприкосновенности.

«Атырау» не выигрывает пять матчей подряд: на счету «нефтяников» четыре ничьи и одно поражение.

«Кайрат» – «Акжайык» 2:0

«Кайрат» дома обыграл уральский «Акжайык». Счет в матче открыл Канте после розыгрыша углового. Во втором тайме Жоао Пауло воспользовался ошибкой защитников уральцев и закатил мяч в пустые ворота.

«Акжайык» – самая нерезультативная команда КПЛ. За четырнадцать матчей уральцы забили всего пять мячей.

Безвыигрышная серия «Акжайыка» составляет уже восемь матчей: свою последнюю победу западнаказахстанцы одержали в апреле над «Шахтером»

Форвард «Кайрата» Хосе Канте забил свой шестой гол в КПЛ в этом сезоне.

По информации телеграм-канала Серый Кардинал, главный тренер уральцев Владимир Мазяр подал в отставку.

«Астана» – «Мактаарал» 4:0

«Астана» уверенно разобралась с Мактааралом», а все четыре мяча были забиты во втором тайме. Хет-трик на счету бомбардира клуба Марина Томасова, а заключительный гол забил Султан Сагнаев.

Марин Томасов забил в этом сезоне КПЛ девять голов.

«Аксу» – «Кызыл-Жар» 1:0

«Аксу» в домашнем матче одержал верх над «Кызыл-Жаром». Единственный гол встречи был забит на 87-й минуте: Дамир Марат затолкал мяч в ворота Лобанцева. Гости могли отыграться спустя две минуты, но мяч после удара Зорича угодил в штангу.

Двадцатиоднолетний нападающий «Аксу» Дамир Марат в матче против «Кызыл-Жара» забил свой первый гол в КПЛ.

«Ордабасы» – «Каспий» – сегодня в 20:00

Фото: ФК «Тобол», ФК «Акжайык», ФК «Атырау»