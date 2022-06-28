Что происходит с «Кайратом»: Бердыев уехал в Иран, клуб подписывает молодежь, а команду покидают лидеры

Сезон-2022 «Кайрат» точно не сможет занести себе в актив: владелец клуба Кайрат Боранбаев находится под следствием, команду покидают лидеры, а главный тренер Курбан Бердыев предпочел южной столице Иран. Будущее клуба туманно: слухи о грядущих проблемах с финансированием не добавляют уверенности.

Кратко о том, что происходит в «народной» команде.

«Кайрат» начал текущий сезон КПЛ с побед: несмотря на сокращение финансирования в последние годы, подопечные Бердыева имели конкурентоспособный состав из местных футболистов, усиленных несколькими сильными легионерами. Однако мартовская новость о задержании владельца клуба Кайрата Боранбаева моментально отразилась на результате: команда одержала три победы за три месяца, и перебралась во вторую половину турнирной таблицы.

Ветераны и коллектив алматинцев даже написал письмо президенту страны Касым-Жомарту Токаеву: спортсмены выразили слова поддержки владельцу клуба и попросили справедливого рассмотрения дела.

«Кайрат» же продолжал удивлять: клуб не выигрывал шесть встреч подряд,в матчах против «Атырау» и «Астаны» пропустил девять мячей, ни разу не забив.

После разгрома от не хватающего звезд с неба «Атырау» (0:3) немногословный обычно Бердыев не скупился на эмоции.

– Вы сами все видели. В меньшинстве играть большую часть времени – это сложно. Стандартные моменты были реализованы соперником. Мы знали и наигрывали на тренировках, как этому противодействовать. К сожалению, у нас еще нету мужского характера. Вот эти восемь человек, средний возраст которых 20-21 год, они еще не мужики, я им в раздевалке это сказал. В отличие от россиян, если вы следите за «Краснодаром», у них игроки этого же возраста, но там выходят на поле мужики. Нужно время.

– Начиная с матча с «Тоболом», у вашей команды началась полоса фатального невезения. Были ли в вашей богатой карьере такие моменты, и как вы с ними справлялись?

– Да, такие моменты были. Тогда мы делали то, что должны были делать. Добирали эти очки, и так игру восстанавливали. Просто здесь они совсем сырые...

Я же много лет работал, знаю молодых, но тут будто детский сад…Нужно время и терпение, чтобы у них появился этот стержень и они стали мужиками.

Основными игроками в Алматы стали Касабулат, Шушеначев, Буранчиев и даже Еркебулан Сейдахмет, а опытные легионеры «Кайрата» Гуральски, Канте, Баньяк много пропустили из-за травм. Стабильно в основе выходила тройка легионеров: Виктор Васин, Жоао Пауло и Рикарду Алвеш.

Игрок сборной Польши Яцек Гуральски еще весной не исключил свой уход из команды: поляк в итоге отправился в Бундеслигу, а «Кайрат» и весь Казахстан лишился единственного игрока в КПЛ, который представит свою страну на грядущем ЧМ. Не исключено, что клуб могут покинуть остальные легионеры.

Курбан Бердыев, еще в мае говоривший о том, что не собирается уезжать из Алматы, неожиданно оказался в Иране. Опытный специалист возглавил местный «Трактор», параллельно заняв должность технического директора.

«Кайрат» возглавил Кирилл Кекер – молодой специалист из системы клуба. В январе Кекера назначали главным тренером московской команды из ПФЛ, а спустя полгода тренер вернулся в Алматы.

Московский «Кайрат», похоже, ожидает печальная участь: журналист Владимир Жарков сообщил, что проект «Кайрат Москва» прекращает свое существование

«Все арендованные россияне вернутся в свои команды, а казахстанцы – на родину», – пишет Жарков.

Московская молодежь уже переезжает в Алматы: клуб объявил о подписании контрактов с Александром Широбоковым, Львом Кургиным, Байжаном Маделханом и Никитой Пивкиным.

Все игроки воспитанники «Кайрата», а летом 2021 года перешли в «Кайрат-Москву» (Пивкин – в феврале 2022-го). В составе «москвичей» Александр провел 10 матчей, Лев – 29, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей, а Байжан сыграл 34 игры, забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

С финансами у команды пока неопределенность: лишившись поддержки Боранбаева, клуб может получить финансирование от государства. В таком случае бюджет клуба будет сокращен, а команда рискует стать середняком КПЛ.

Впереди у «желто-черных» матчи Лиги конференций с венгерской «Кишвардой». Если год назад можно было с уверенностью говорить о победе алматинцев, то сейчас лидерство в матче со скромными венграми выглядит спорным.

Средний возраст игроков «Кайрата» прямо сейчас – 23 года. Сможет ли Кекер достойно закончить чемпионат и не упасть в грязь лицом в еврокубках, и что ждет клуб в следующем сезоне?

Время покажет.

Фото: fckairat.com