Лидера разгромили в «Актобе», «Кайрат» снова теряет очки, а «Тобол» вернулся в гонку: очередной тур КПЛ получился жарким

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«Акжайык» – «Ордабасы» 0:1

«Акжайык» дома минимально проиграл «Ордабасы». Уральцы чаще атаковали, но гол Абдумажитова после розыгрыша стандарта во втором тайме свел все усилия команды Мазяра на нет.

Сразу после матча появилась информация о возможном уходе украинского специалиста со своего поста: возможно, нас ожидает еще одна тренерская отставка.

«Ордабасы» одерживает вторую победу кряду: в прошлом туре клуб из Шымкента победил «Тараз».

«Акжайык» – самая нерезультативная команда КПЛ. За тринадцать матчей уральцы забили всего пять мячей.

Для 21-го летнего узбекского защитника Одилбека Абдумажидова гол в ворота «Акжайыка» стал первым во взрослой карьере.

«Аксу» – «Шахтер» 1:1

Счет в матче открыли хозяева: Тунгышбаев после передачи Какимова забил в пустые ворота. «Шахтер» ответил голом во втором тайме: Муртазаев после удара Габышева переправил мяч в ворота северян.

Карагандинцы могут лишиться и.о. главного тренера: Константин Емельянов возможно войдет в тренерский штаб красноярского «Енисея», а на его место претендует экс-наставник «Тобола» Александр Москаленко.

Форвард горняков Роман Муртазаев забил третий гол за «Шахтер» в этом сезоне.

«Кызыл-Жар» – «Тобол» 1:3

Гости уже на 7-й минуте соорудили красоту: новичок «Тобола» Руди Пожег перебросил мяч мимо Мирослава Лобанцева. Жиан Мартинш в ответ расстрелял кипера костанайцев Александра Мокина.

«Тобол» вышел вперед во втором тайме: с пенальти отличился Йованчич, а спустя пять минут Асхат Тагыберген убежал один на один с Лобанцевым и установил окончательный счет в матче.

«Кызыл-Жар» в матче с «Тоболом» прервал серию из шести матчей без поражений.

«Каспий» – «Туран» 0:2

Недавний лидер КПЛ «Каспий» уступил дома «Турану». Счет открыл Сатанов: молодой полузащитник реализовал выход один на один. Хозяева тут же могли пропустить второй – Нарзилдаев заработал красную карточку за нарушение в своей штрафной, однако Диакате не смог реализовать пенальти.

Уже через пять минут Осучукву забил второй: нигериец ударом с углового переиграл кипера «Каспия».

В середине второго тайма гости забили третий: арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

«Моряки» после матча опустились на пятое место таблицы, «Туран» – десятый.

Для двадцатилетнего полузащитника «Турана» Санжара Сатанова гол в ворота «Каспия» стал первым в рамках КПЛ.

«Тараз» – «Кайрат» 1:1

«Тараз» перед матчем с «Кайратом» посетил аким Жамбылской области: клуб испытывает финансовые проблемы, и градоначальник пообещал решить вопросы в ближайшее время.

Гости забили первыми: на седьмой минуте после розыгрыша углового отличился Шушеначев. Счет сравнял Байтана прямым ударом со штрафного в конце первого тайма.

В стартовом составе «Тараза» на поле вышли восемь казахстанцев.

Полузащитник хозяев Бауыржан Байтана с начала сезона забил два гола и сделал семь голевых передач.

«Мактаарал» – «Атырау» 1:1

В первом тайме хозяева остались вдесятером: украинский защитник «Мактаарала» Артур Западня был удален за грубую игру. Однако вопреки ситуации, «хлопкоробы» забили первыми: Себахи отличился с пенальти. «Атырау» отыгрались усилиями Гжельчака: поляк установил окончательный счет в матче.

В пяти последних матчах КПЛ соперники «Атырау» получают красные карточки.

«Актобе» – «Астана» 4:1

В Актобе с командой не полетели Педро Эуженио и Марин Томасов, а всего в распоряжении Срджана Благоевича было 16 футболистов.

Заполненный до отказа стадион имени Кобыланды батыра создавал невероятную атмосферу: все болельщики не смогли попасть на стадион. Проблемы со входом были даже у тех, кто купил билеты: ситуация редкая для казахстанского футбола.

Видемон забил первым, Шина удвоил счет. Аслан Дарабаев в конце первой половины игры отыграл один мяч, прямым ударом со штрафного распечатав ворота Милошевича.

Позже Касым с пенальти сделал счет крупным, а в добавленное время Самородов, к радости полных трибун, оформил окончательный счет в матче.

«Астана» продолжает возглавлять КПЛ, «красно-белые» поднялись на третью строчку и имеют в запасе еще один матч.

Фото: ФК «Ордабасы», ФК «Кайрат»