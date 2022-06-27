Лидера разгромили в «Актобе», «Кайрат» снова теряет очки, а «Тобол» вернулся в гонку: очередной тур КПЛ получился жарким

Все самое интересное здесь.
«Акжайык» – «Ордабасы» 0:1
«Акжайык» дома минимально проиграл «Ордабасы». Уральцы чаще атаковали, но гол Абдумажитова после розыгрыша стандарта во втором тайме свел все усилия команды Мазяра на нет.
Сразу после матча появилась информация о возможном уходе украинского специалиста со своего поста: возможно, нас ожидает еще одна тренерская отставка.
- «Ордабасы» одерживает вторую победу кряду: в прошлом туре клуб из Шымкента победил «Тараз».
- «Акжайык» – самая нерезультативная команда КПЛ. За тринадцать матчей уральцы забили всего пять мячей.
- Для 21-го летнего узбекского защитника Одилбека Абдумажидова гол в ворота «Акжайыка» стал первым во взрослой карьере.
«Аксу» – «Шахтер» 1:1
Счет в матче открыли хозяева: Тунгышбаев после передачи Какимова забил в пустые ворота. «Шахтер» ответил голом во втором тайме: Муртазаев после удара Габышева переправил мяч в ворота северян.
Карагандинцы могут лишиться и.о. главного тренера: Константин Емельянов возможно войдет в тренерский штаб красноярского «Енисея», а на его место претендует экс-наставник «Тобола» Александр Москаленко.
- Форвард горняков Роман Муртазаев забил третий гол за «Шахтер» в этом сезоне.
«Кызыл-Жар» – «Тобол» 1:3
Гости уже на 7-й минуте соорудили красоту: новичок «Тобола» Руди Пожег перебросил мяч мимо Мирослава Лобанцева. Жиан Мартинш в ответ расстрелял кипера костанайцев Александра Мокина.
«Тобол» вышел вперед во втором тайме: с пенальти отличился Йованчич, а спустя пять минут Асхат Тагыберген убежал один на один с Лобанцевым и установил окончательный счет в матче.
- «Кызыл-Жар» в матче с «Тоболом» прервал серию из шести матчей без поражений.
«Каспий» – «Туран» 0:2
Недавний лидер КПЛ «Каспий» уступил дома «Турану». Счет открыл Сатанов: молодой полузащитник реализовал выход один на один. Хозяева тут же могли пропустить второй – Нарзилдаев заработал красную карточку за нарушение в своей штрафной, однако Диакате не смог реализовать пенальти.
Уже через пять минут Осучукву забил второй: нигериец ударом с углового переиграл кипера «Каспия».
В середине второго тайма гости забили третий: арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.
«Моряки» после матча опустились на пятое место таблицы, «Туран» – десятый.
- Для двадцатилетнего полузащитника «Турана» Санжара Сатанова гол в ворота «Каспия» стал первым в рамках КПЛ.
«Тараз» – «Кайрат» 1:1
«Тараз» перед матчем с «Кайратом» посетил аким Жамбылской области: клуб испытывает финансовые проблемы, и градоначальник пообещал решить вопросы в ближайшее время.
Гости забили первыми: на седьмой минуте после розыгрыша углового отличился Шушеначев. Счет сравнял Байтана прямым ударом со штрафного в конце первого тайма.
- В стартовом составе «Тараза» на поле вышли восемь казахстанцев.
- Полузащитник хозяев Бауыржан Байтана с начала сезона забил два гола и сделал семь голевых передач.
«Мактаарал» – «Атырау» 1:1
В первом тайме хозяева остались вдесятером: украинский защитник «Мактаарала» Артур Западня был удален за грубую игру. Однако вопреки ситуации, «хлопкоробы» забили первыми: Себахи отличился с пенальти. «Атырау» отыгрались усилиями Гжельчака: поляк установил окончательный счет в матче.
- В пяти последних матчах КПЛ соперники «Атырау» получают красные карточки.
«Актобе» – «Астана» 4:1
В Актобе с командой не полетели Педро Эуженио и Марин Томасов, а всего в распоряжении Срджана Благоевича было 16 футболистов.
Заполненный до отказа стадион имени Кобыланды батыра создавал невероятную атмосферу: все болельщики не смогли попасть на стадион. Проблемы со входом были даже у тех, кто купил билеты: ситуация редкая для казахстанского футбола.
Видемон забил первым, Шина удвоил счет. Аслан Дарабаев в конце первой половины игры отыграл один мяч, прямым ударом со штрафного распечатав ворота Милошевича.
Позже Касым с пенальти сделал счет крупным, а в добавленное время Самородов, к радости полных трибун, оформил окончательный счет в матче.
«Астана» продолжает возглавлять КПЛ, «красно-белые» поднялись на третью строчку и имеют в запасе еще один матч.
«У нас мало конкуренции, мало команд, мало девочек». Защитник сборной Казахстана Бурова о начале карьеры и развитии женского футбола
«Когда Влут увидел раздевалку в плесени, мне было стыдно за «Акжайык». Нурдаулетов об инфраструктуре и молодых игроках
Фото: ФК «Ордабасы», ФК «Кайрат»
Комментарии