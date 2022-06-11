Казахстан сыграл вничью с Беларусью: сборная Адиева не проигрывает уже три матча подряд и возглавляет свою группу Лиги наций

Немного не хватило до победы.

Сборная Казахстана в третьем туре Лиги наций принимала Беларусь: перед матчем соперники находились в диаметрально противоположной ситуации.

Подопечные Кондратьева минимально проиграли в Словакии и провели безголевую ничью с Азербайджаном, набрав лишь одно очко в группе. На фоне неудовлетворительного результата над тренером соперника нависла угроза увольнения: в случае поражения Казахстану коуч рисковал покинуть свой пост.

Осложняло ситуацию отсутствие поддержки домашних трибун: ФИФА перенесла встречи из Беларуси на нейтральное поле, и команды встретились в соседней Сербии.

Команда Адиева, напротив, сенсационно одолела своих соперников (1:0 – Словакию, 2:0 – Азербайджан) и возглавила группу Лиги наций.

Стартовый состав Казахстана претерпел небольшие изменения по сравнению с матчем против словаков: в защите вышли Багдат Каиров и Ян Вороговский.

В первой половине встречи вся статистика была за белорусами, но вопреки всему, забил Казахстан. Абат Аймбетов на 13-й минуте головой отправил мяч в ворота Павла Павлюченко после навеса Вороговского. Это уже третий гол нападающего «Астаны» в рамках текущего розыгрыша Лиги наций.

У команды Кондратьева было несколько опасных моментов: на 32-й минуте мяч чуть не влетел в пустые ворота Шацкого, но Марочкин выбил мяч с ленточки.

Конец первого тайма получился нервным: Юденков получил желтую за грубую игру на Астанове, а кипер Беларуси сбил Аймбетова – единственному форварду сборной даже понадобилась медицинская помощь.

Второй тайм начался с атак белорусов: команда Адиева ответила опасным ударом Дарабаева, а вездесущий Аймбетов не смог забить на добивании.

Тут же Вороговского заменил Суюмбаев: Гафуржан первым же касанием сотряс сильным ударом защитника белорусов.

Мокрое поле (в Сербии прошел сильный дождь) повлияло на качество игры: Адиев выпустил на поле Жарынбетова и Шушеначева вместо Астанова и Аймбетова.

На 80-й минуте Казахстан спасает вратарь: после удара Яблонского мяч ушел на угловой.

В самом конце матча Малкевич после розыгрыша углового сравнял счет: не выручил даже Шацкий. После гола белорусы устроили навал на ворота Казахстана, однако счет не изменился – 1:1.

Казахстан продолжает возглавлять группу, Словакия – вторая, замыкают таблицу Беларусь и Азербайджан.

Впереди у Казахстана домашний матч с главным конкурентом за лидерство в таблице: 13 июня в матче со Словакией команды завершат летний цикл Лиги наций.

Фото: instagram.com/kff_team/