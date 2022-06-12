История казахстанского боксера Ермахана Ибраимова: ходил на разборки в 90-е, выиграл Олимпиаду в Сиднее, а позже ушел в политику

Уроженец Жамбылской области Ибраимов начал заниматься боксом в тринадцать лет: Ермахан с детства обладал богатырским здоровьем, а бокс помог направить энергию парня в нужное русло.

В шестнадцать лет Ибраимов стал чемпионом Советского Союза среди юношей. Талант юного спортсмена заметили: в 1993-м боксер попал в национальную команду Казахстана, а в 1995-м выиграл свою первую большую награду, став чемпионом Азии.

Через год Ибраимов отправился на Олимпиаду в Атланте: боксеры от Казахстана взяли тогда четыре медали (Василий Жиров – золото, Болат Жумадилов – серебро, Болат Ниязымбетов – бронза), а Ибраимов стал бронзовым призером, проиграв в полуфинале кубинцу Альфредо Дюверхелю.

Интересно, что на церемонии открытия Игр-1996 Ибраимов был знаменосцем, хотя изначально флаг страны должен был нести борец Даулет Турлыханов.

Боксер рассказывал, почему так получилось.

– В 1996 году вы были знаменосцем нашей делегации на церемонии открытия Олимпийских игр…

– На традиционных проводах команды флаг из рук президента Нурсултана Назарбаева принял наш легендарный борец Даулет Турлыханов. Но ему на следующий день после открытия предстояло выходить на ковер, поэтому знамя доверили нести мне. Я пронес флаг на церемонии открытия и после возвращения из Атланты вернул его президенту.

В тот же период появились слухи о том, что боксер связан с преступностью. Спустя почти двадцать лет Саттарханов сам признался о отношениях с преступными группировками в 90-е.

– Я не был бандитом. Никому не показывал свой характер, без причины никого не сбивал с ног, не применял жестокость. Возможно я и был членом ОПГ, но никому не причинял зла. Соратникам всегда твердил: «Будьте справедливыми, поступайте справедливо. А если будете применять жестокость, несправедливо будете отбирать деньги или имущество – рано или поздно все это к вам вернется». У меня всегда была такая позиция. Я ходил на разборки только для того, чтобы установить справедливость, – говорил спортсмен.

Разборки не помешали карьере боксера: Ибраимов в своей категории до 71 кг выиграл Азиатские игры в 1998-м, дважды взял бронзу чемпионатов мира, а в 1999-м спортсмена признали лучшим боксером Азии.

Пик карьеры Ибраимова пришелся на двухтысячный год: Бекзат поехал на Игры в Сиднее в качестве знаменосца. Сам боксер считал это почетной миссией и чувствовал на себе психологический груз.

– Что испытывает человек, который несет флаг?

– Сравнить, наверное, можно со знаменосцем в военное время. Когда флаг доверяли самому сильному, смелому, и все остальные шли уже за ним. Ощущаешь, как внимание приковано к тебе. Это большой психологический груз, потому что есть неписаное правило: «Кто несет флаг, тот должен победить на Олимпиаде».

В четвертьфинале Ибраимов оказался сильнее многократного чемпиона мира кубинца Хуанда Эрнандеса, в полуфинале за явным преимуществом прошел американца Джермена Тейлора, а в решающем бою победил румына Марьяна Симьона.

Это золото не было единственным в боксе для Казахстана в Сиднее: вторую высшую награду страны завоевал трагически погибший в этом же году Бекзат Саттарханов. Молодой боксер считал Ибраимова своим кумиром, и попросил на финал его красную майку.

– Бекзат одолжил мою красную майку, чтобы выйти на ринг. Я предупредил, что она будет ему велика, но он сказал, что завяжет узел на спине. На видео можно заметить, что Саттарханов завязал узел на спине. Он говорил, что хочет выйти на ринг в майке чемпиона, хотя на тот момент я еще не был победителем. Бекзат убедил меня в том, что я могу выиграть золотую медаль», – вспоминал Ибраимов.

В Казахстан Ибраимов вернулся героем: в аэропорту боксера встречали почти пять тысяч человек во главе с акимом города. Однако спортивная карьера боксера на этом закончилась: подвело здоровье.

В 2002-м боец попал в больницу с многочисленными травмами: боксер ввязался в драку около одного из кинотеатров Алматы. Спортивные навыки в этот раз не помогли: соперники взяли большинством. После этого случая у чемпиона даже появился личный телохранитель.

С 2002-го по 2004-й Ибраимов стал главным тренером национальной команды по боксу. На играх в Афинах под руководством молодого тренера команда собрала полный комплект наград: Бахтияр Артаев стал чемпионом, Геннадий Головкин оказался вторым, а Серик Елеуов взял бронзу.

Позже боец стал спортивным функционером: в разные годы был директором школы олимпийского резерва, вице-президентом Федерации бокса и директором центра олимпийской подготовки по боксу.

Уже несколько лет боксер в политике: был кандидатом в депутаты в нижнюю палату Парламента, а с 2021 года стал депутатом Алматинского городского маслихата.

Экс-спортсмен поддерживает политику президентов Казахстана (как бывшего, так и нынешнего), и активно освещает свои действия в составе правящей партии в социальных сетях.

В 2021-м олимпийский чемпион угодил в большой скандал: Ибраимов ворвался в кольцо митингующих активистов оппозиции в Алматы и даже вырвал у одного из участников бумажный плакат.

Позже новоявленному политику даже пришлось оправдываться: он сообщил, он лишь хотел узнать о проблемах митингующих, выслушать и понять суть, а они «начали выкрикивать в мой адрес оскорбительные слова».

– Нужно все делать законно – сесть за стол переговоров и рассказать о своих проблемах. Только делать это демократично. Говорить и добиваться своего нужно каждый день, то есть быть неугомонным. Вот тогда что-то непременно решится, – заключил он.

Цитаты спортсмена бывают достаточно резкими: в одном из интервью он жестко высказался на тему низкого уровня жизни в стране.

– Те, кто хочет работать, всегда найдут путь. Я думаю, некоторые казахстанцы сами виноваты в бедности. Вся проблема в их лени.

Боксер несколько раз снимался в кино: дебютировал в фильме Нуртаса Адамбая «Побег из аула», а затем сыграл боксера в картине «Мальчишник в Алматы». Помимо кино, спортсмен часто посещает телевизионные передачи, развлекательные мероприятия и шоу.

У Ибраимова большая семья: две жены (одна из них живет в Америке), и десять детей – восемь сыновей и две дочери.

В одном из интервью боксер обмолвился, что две жены – это не предел.

– Но, конечно, легко жениться на красивой одинокой женщине. А сможете взять в жены вдову с детьми, например? Сможете воспитать ее детей как своих? Вот это было бы благим поступком. Возможно я пойду на такой шаг, – признался спортсмен.

Фото: Gettyimages.ru/Al Bello