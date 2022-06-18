Каким был мир, когда Мокин дебютировал в КПЛ: на свет появился Нуралы Алип, доллар = 90 тенге, а на экраны вышла первая «Матрица»

Далекий 1999-й.

19 июня голкиперу «Тобола» Александру Мокину исполнится 41 год: самый возрастной игрок КПЛ выходит на поле в основе чемпионов страны, и, судя по всему, продолжит играть в следующем году.

К слову, карьеру в сборной Мокин завершил только в прошлом году – Казахстан проиграл 0:2 Франции, а «дядя Саша» взял пенальти от самого дорогого игрока планеты Килиана Мбаппе.

В КПЛ Мокин дебютировал в далеком 1999-м: тренерский штаб шымкентского «Жигера» (будущий «Ордабасы») доверил молодому парню один матч, и кипер не подвел – отыграл на ноль. С тех пор в послужном списке вратаря были такие клуба как «Астана», «Окжетпес», «Алма-Ата», «Шахтер» и «Тобол».

Мы решили вспомнить, каким был мир в 1999-м, когда Мокин дебютировал в КПЛ.