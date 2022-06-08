Казахстан ни разу не выигрывал у Беларуси в футболе: в 2011-м была единственная ничья, а в четырех матчах побеждали белорусы

Сборной Казахстана в рамках Лиги наций предстоит встреча с командой Беларуси. Соперники пересекались между собой пять раз: подавляющее преимущество пока на счету белорусов.

Вспоминаем каждую игру.

Казахстан – Беларусь – 1:5. ЧМ 2010

Голы: Абдулин, 10 (1:0), А.Глеб, 48 (1:1), Калачев, 54 (1:2), Стасевич, 57 (1:3), Калачев, 64 (1:4), Родионов, 88 (1:5)

Казахстан: Лория, Кислицын, Абдулин, Логвиненко, Ирисметов, Карпович (Ибраев, 64), Смаков, Балтиев (к) (Нургалиев, 81), Кукеев, Нусербаев, Остапенко.

1.04.2009. Алматы, «Центральный». 20 000.

Первая встреча команд состоялась в рамках отбора к ЧМ в 2009-м. Состав белорусов выглядел мощно: Александр Глеб из «Барселоны», будущий чемпион РПЛ в составе «Зенита» Юрий Жевнов и легенды РПЛ Тимофей Калачев («Ростов») и Сергей Корниленко (Крылья Советов).

Казахстан забил первым: мяч после штрафного Балтиева нашел Абдулин. Подопечные Бренда Шторка имели шансы забить в первом тайме, однако удары Остапенко и Нусербаева заблокировал кипер белорусов.

Второй тайм в исполнении Казахстана был откровенно плох: гол Глеба, дубль Калачева и голы Стасевича и Ковеля испортили настроение заполненному «Центральному» в Алматы.

Интересно, что в составе Беларуси играли будущие футболисты КПЛ: Игорь Шитов позже перейдет в «Астану» и Александр Кульчий закончит карьеру в «Иртыше».

Беларусь – Казахстан – 4:0

Голы: Бордачев, 23 (1:0), Калачев, 69 (2:0), Ковель, 86 (3:0), Калачев, 90+2 (4:0)

Казахстан: Мокин, Кислицын, Абдулин, Логвиненко, Киров, Аверченко, Карпович, Скорых (Эрбес, 79), Балтиев (к) (Нусербаев, 61), Кукеев, Хижниченко.

10.10.2009. Брест, ОСК «Брестский». 10 000.

В ответом матче белорусы были на голову сильнее подопечных Бренда Шторка. Забив во втором тайме трижды (Калачев снова сделал дубль), Беларусь отправила Казахстан на предпоследнее место в группе 6. От последнего спасло только наличие в группе Андорры.

К слову, в составе Казахстана тогда приняли участие четыре футболиста, которые выходили на поле в матчах КПЛ-2022: Мокин, Логвиненко, Нусербаев и Хижниченко.

Беларусь – Казахстан – 1:1. 2011-й год

Следующий раз команды встретились в 2011: товарищеская игра в Анталии завершилась ничьей.

Первыми забили белорусы: из-за фола Азовского в конце первого тайма назначили пенальти, который реализовал Александр Глеб. Равным счет мог сделать Жумаскалиев, но мяч после удара капитана «Тобола» ушел мимо ворот.

Состав Казахстана можно смело назвать легендарным: против Беларуси играли Смаков, Лория, Карпович, Жумаскалиев, Финонченко, Нургалиев, Скорых. Однако от поражения сборную спас молодой Сергей Остапенко: на 90-й минуте форвард распечатал ворота белорусов и принес пока единственную ничью в противостоянии команд.

Игра в Турции стала первой для чешского тренера Мирослава Беранека.

Казахстан – Беларусь – 1:2. Лига наций 2020/21

Спустя девять лет, Казахстан встретился с белорусами в четвертый раз: команда Билека неплохо начала второй тайм, однако подопечным Михаила Мархеля удалось выключить из игры главного креативщика сборной Исламхана.

Счет в матче был открыт во втором тайме: белорусы организовали гол со стандарта. Казахстан ответил быстро: свой первый гол за команду забил Абат Аймбетов.

В конце матча ошибся Гафуржан Суюмбаев: защитник «Кайрата» опасно ввел мяч из аута, этим воспользовался форвард белорусов Лисакович, переиграв Стаса Покатилова.

Интересно, что оба домашних поражения от Беларуси Казахстан потерпел в Алматы: «Центральный» стадион не стал счастливым местом для сборной.

Беларусь – Казахстан – 2:0

На ответный матч Казахстан полетел в Минск в урезанном составе: Марочкин, Перцух, Алип, Вороговский из-за проблем со здоровьем не приняли участие в игре.

Команда Билека вышла на поле с ударным настроем, но что-то пошло не так: на 36-й минуте в ворота Покатилова влетел первый мяч, а в самом конце матча белорусы забили второй. Интересно, что почти все статистические показатели в этом матче была за Казахстаном, однако мяч не шел в ворота соперников.

11 июня команды снова встретятся в рамках Лиги наций: будем надеяться, что команда Адиева прервет затянувшуюся пятиматчевую серию без побед.

Фото: Gettyimages.ru/Ian MacNicol