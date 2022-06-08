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Казахстан ни разу не выигрывал у Беларуси в футболе: в 2011-м была единственная ничья, а в четырех матчах побеждали белорусы

Sports.ru - Казахстан
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Сборной Казахстана в рамках Лиги наций предстоит встреча с командой Беларуси. Соперники пересекались между собой пять раз: подавляющее преимущество пока на счету белорусов.
 
Вспоминаем каждую игру. 

Казахстан – Беларусь – 1:5. ЧМ 2010

Голы: Абдулин, 10 (1:0), А.Глеб, 48 (1:1), Калачев, 54 (1:2), Стасевич, 57 (1:3), Калачев, 64 (1:4), Родионов, 88 (1:5)

Казахстан: Лория, Кислицын, Абдулин, Логвиненко, Ирисметов, Карпович (Ибраев, 64), Смаков, Балтиев (к) (Нургалиев, 81), Кукеев, Нусербаев, Остапенко.

1.04.2009. Алматы, «Центральный». 20 000. 

Первая встреча команд состоялась в рамках отбора к ЧМ в 2009-м. Состав белорусов выглядел мощно: Александр Глеб из «Барселоны», будущий чемпион РПЛ в составе «Зенита» Юрий Жевнов и легенды РПЛ Тимофей Калачев («Ростов») и Сергей Корниленко (Крылья Советов). 

Казахстан забил первым: мяч после штрафного Балтиева нашел Абдулин. Подопечные Бренда Шторка имели шансы забить в первом тайме, однако удары Остапенко и Нусербаева заблокировал кипер белорусов. 

Второй тайм в исполнении Казахстана был откровенно плох: гол Глеба, дубль Калачева и голы Стасевича и Ковеля испортили настроение заполненному «Центральному» в Алматы. 

Интересно, что в составе Беларуси играли будущие футболисты КПЛ: Игорь Шитов позже перейдет в «Астану» и Александр Кульчий закончит карьеру в «Иртыше». 

Беларусь – Казахстан – 4:0 

Голы: Бордачев, 23 (1:0), Калачев, 69 (2:0), Ковель, 86 (3:0), Калачев, 90+2 (4:0)

Казахстан: Мокин, Кислицын, Абдулин, Логвиненко, Киров, Аверченко, Карпович, Скорых (Эрбес, 79), Балтиев (к) (Нусербаев, 61), Кукеев, Хижниченко.  

10.10.2009. Брест, ОСК «Брестский». 10 000. 

В ответом матче белорусы были на голову сильнее подопечных Бренда Шторка. Забив во втором тайме трижды (Калачев снова сделал дубль), Беларусь отправила Казахстан на предпоследнее место в группе 6. От последнего спасло только наличие в группе Андорры. 

К слову, в составе Казахстана тогда приняли участие четыре футболиста, которые выходили на поле в матчах КПЛ-2022: Мокин, Логвиненко, Нусербаев и Хижниченко. 

Беларусь – Казахстан – 1:1. 2011-й год

Беларусь – Казахстан 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
9 февраля, 18.00
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 45, пенальти Глеб, 1:1 – 90 Остапенко.
БеларусьЖевнов (Амельченко, 46), Омельянчук, Мартынович, Шитов, Молош (Юревич, 46), Кульчий (Кривец, 46), Тигорев (Быченок, 46), Кисляк (Калачев, 72), Глеб, Глеб, Родионов (Кутузов, 46).
КазахстанСидельников (Лория, 46), Азовский (Скорых, 66), Нургалиев (Шомко, 85), Смаков, Хижниченко (Финонченко, 80), Чичулин (Нурдаулетов, 85), Чернышов (Кислицын, 85), Карпович, Абдулин, Конысбаев, Жумаскалиев (Остапенко, 46).
Предупреждения:
Кисляк (36), Карпович (88).

Следующий раз команды встретились в 2011: товарищеская игра в Анталии завершилась ничьей. 

Первыми забили белорусы: из-за фола Азовского в конце первого тайма назначили пенальти, который реализовал Александр Глеб. Равным счет мог сделать Жумаскалиев, но мяч после удара капитана «Тобола» ушел мимо ворот. 

Состав Казахстана можно смело назвать легендарным: против Беларуси играли Смаков, Лория, Карпович, Жумаскалиев, Финонченко, Нургалиев, Скорых. Однако от поражения сборную спас молодой Сергей Остапенко: на 90-й минуте форвард распечатал ворота белорусов и принес пока единственную ничью в противостоянии команд. 

Игра в Турции стала первой для чешского тренера Мирослава Беранека. 

Казахстан – Беларусь – 1:2. Лига наций 2020/21

Казахстан – Беларусь 1:2 (0:0, 1:2)
Дата проведения
7 сентября, 17.00, «Орталык Алматы»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 53 Бордачев, 1:1 – 61 Аймбетов, 1:2 – 86 Лисакович.
КазахстанПокатилов, Суюмбаев, Марочкин, Малый, Бейсебеков, Вороговский, Абикен, Исламхан (Перцух, 82), Алип, Федин (Куат, 64), Аймбетов (Хижниченко, 72).
БеларусьГутор, Бордачев, Наумов, Мартынович, Золотов, Нехайчик (Подстрелов, 80), Яблонский, Стасевич, Эбонг (Хачатурян, 85), Драгун, Скавыш (Лисакович, 56).
Предупреждения:
Бейсебеков (14), Суюмбаев (39), Эбонг (73), Малый (88).

Спустя девять лет, Казахстан встретился с белорусами в четвертый раз: команда Билека неплохо начала второй тайм, однако подопечным Михаила Мархеля удалось выключить из игры главного креативщика сборной Исламхана. 

Счет в матче был открыт во втором тайме: белорусы организовали гол со стандарта. Казахстан ответил быстро: свой первый гол за команду забил Абат Аймбетов.

В конце матча ошибся Гафуржан Суюмбаев: защитник «Кайрата» опасно ввел мяч из аута, этим воспользовался форвард белорусов Лисакович, переиграв Стаса Покатилова.  

Интересно, что оба домашних поражения от Беларуси Казахстан потерпел в Алматы: «Центральный» стадион не стал счастливым местом для сборной. 

Беларусь – Казахстан – 2:0 

Беларусь – Казахстан 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
14 октября, 21.45, «Динамо»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 36 Яблонский, 2:0 – 90 Юзепчук.
БеларусьГутор, Поляков, Печенин (Золотов, 65), Сачивко (Бордачев, 42), Наумов, Яблонский, Юзепчук, Маевский (Хачатурян, 47), Стасевич (Климович, 66), Скавыш, Лисакович (Бахар, 66).
КазахстанПокатилов, Керимжанов, Малый, Быстров (Бейсебеков, 78), Ерланов, Зайнутдинов, Досмагамбетов, Абикен (Куат, 57), Тагыберген, Васильев (Нарзилдаев, 79), Аймбетов (Жаксылыков, 57).
Предупреждение:
Малый (16).

На ответный матч  Казахстан полетел в Минск в урезанном составе: Марочкин, Перцух, Алип, Вороговский из-за проблем со здоровьем не приняли участие в игре. 

Команда Билека вышла на поле с ударным настроем, но что-то пошло не так: на 36-й минуте в ворота Покатилова влетел первый мяч, а в самом конце матча белорусы забили второй. Интересно, что почти все статистические показатели в этом матче была за Казахстаном, однако мяч не шел в ворота соперников. 

11 июня команды снова встретятся в рамках Лиги наций: будем надеяться, что команда Адиева прервет затянувшуюся пятиматчевую серию без побед.

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Фото: Gettyimages.ru/Ian MacNicol

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