Казахстан ни разу не выигрывал у Беларуси в футболе: в 2011-м была единственная ничья, а в четырех матчах побеждали белорусы

Казахстан – Беларусь – 1:5. ЧМ 2010
Голы: Абдулин, 10 (1:0), А.Глеб, 48 (1:1), Калачев, 54 (1:2), Стасевич, 57 (1:3), Калачев, 64 (1:4), Родионов, 88 (1:5)
Казахстан: Лория, Кислицын, Абдулин, Логвиненко, Ирисметов, Карпович (Ибраев, 64), Смаков, Балтиев (к) (Нургалиев, 81), Кукеев, Нусербаев, Остапенко.
1.04.2009. Алматы, «Центральный». 20 000.
Первая встреча команд состоялась в рамках отбора к ЧМ в 2009-м. Состав белорусов выглядел мощно: Александр Глеб из «Барселоны», будущий чемпион РПЛ в составе «Зенита» Юрий Жевнов и легенды РПЛ Тимофей Калачев («Ростов») и Сергей Корниленко (Крылья Советов).
Казахстан забил первым: мяч после штрафного Балтиева нашел Абдулин. Подопечные Бренда Шторка имели шансы забить в первом тайме, однако удары Остапенко и Нусербаева заблокировал кипер белорусов.
Второй тайм в исполнении Казахстана был откровенно плох: гол Глеба, дубль Калачева и голы Стасевича и Ковеля испортили настроение заполненному «Центральному» в Алматы.
Интересно, что в составе Беларуси играли будущие футболисты КПЛ: Игорь Шитов позже перейдет в «Астану» и Александр Кульчий закончит карьеру в «Иртыше».
Беларусь – Казахстан – 4:0
Голы: Бордачев, 23 (1:0), Калачев, 69 (2:0), Ковель, 86 (3:0), Калачев, 90+2 (4:0)
Казахстан: Мокин, Кислицын, Абдулин, Логвиненко, Киров, Аверченко, Карпович, Скорых (Эрбес, 79), Балтиев (к) (Нусербаев, 61), Кукеев, Хижниченко.
10.10.2009. Брест, ОСК «Брестский». 10 000.
В ответом матче белорусы были на голову сильнее подопечных Бренда Шторка. Забив во втором тайме трижды (Калачев снова сделал дубль), Беларусь отправила Казахстан на предпоследнее место в группе 6. От последнего спасло только наличие в группе Андорры.
К слову, в составе Казахстана тогда приняли участие четыре футболиста, которые выходили на поле в матчах КПЛ-2022: Мокин, Логвиненко, Нусербаев и Хижниченко.
Беларусь – Казахстан – 1:1. 2011-й год
- Дата проведения
- 9 февраля, 18.00
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Беларусь –
Жевнов (Амельченко, 46), Омельянчук, Мартынович, Шитов, Молош (Юревич, 46), Кульчий (Кривец, 46), Тигорев (Быченок, 46), Кисляк (Калачев, 72), Глеб, Глеб, Родионов (Кутузов, 46).
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Казахстан –
Сидельников (Лория, 46), Азовский (Скорых, 66), Нургалиев (Шомко, 85), Смаков, Хижниченко (Финонченко, 80), Чичулин (Нурдаулетов, 85), Чернышов (Кислицын, 85), Карпович, Абдулин, Конысбаев, Жумаскалиев (Остапенко, 46).
Следующий раз команды встретились в 2011: товарищеская игра в Анталии завершилась ничьей.
Первыми забили белорусы: из-за фола Азовского в конце первого тайма назначили пенальти, который реализовал Александр Глеб. Равным счет мог сделать Жумаскалиев, но мяч после удара капитана «Тобола» ушел мимо ворот.
Состав Казахстана можно смело назвать легендарным: против Беларуси играли Смаков, Лория, Карпович, Жумаскалиев, Финонченко, Нургалиев, Скорых. Однако от поражения сборную спас молодой Сергей Остапенко: на 90-й минуте форвард распечатал ворота белорусов и принес пока единственную ничью в противостоянии команд.
Игра в Турции стала первой для чешского тренера Мирослава Беранека.
Казахстан – Беларусь – 1:2. Лига наций 2020/21
- Дата проведения
- 7 сентября, 17.00, «Орталык Алматы»
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Казахстан –
Покатилов, Суюмбаев, Марочкин, Малый, Бейсебеков, Вороговский, Абикен, Исламхан (Перцух, 82), Алип, Федин (Куат, 64), Аймбетов (Хижниченко, 72).
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Беларусь –
Гутор, Бордачев, Наумов, Мартынович, Золотов, Нехайчик (Подстрелов, 80), Яблонский, Стасевич, Эбонг (Хачатурян, 85), Драгун, Скавыш (Лисакович, 56).
- Предупреждения:
- Бейсебеков (14), Суюмбаев (39), Эбонг (73), Малый (88).
Спустя девять лет, Казахстан встретился с белорусами в четвертый раз: команда Билека неплохо начала второй тайм, однако подопечным Михаила Мархеля удалось выключить из игры главного креативщика сборной Исламхана.
Счет в матче был открыт во втором тайме: белорусы организовали гол со стандарта. Казахстан ответил быстро: свой первый гол за команду забил Абат Аймбетов.
В конце матча ошибся Гафуржан Суюмбаев: защитник «Кайрата» опасно ввел мяч из аута, этим воспользовался форвард белорусов Лисакович, переиграв Стаса Покатилова.
Интересно, что оба домашних поражения от Беларуси Казахстан потерпел в Алматы: «Центральный» стадион не стал счастливым местом для сборной.
Беларусь – Казахстан – 2:0
- Дата проведения
- 14 октября, 21.45, «Динамо»
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Беларусь –
Гутор, Поляков, Печенин (Золотов, 65), Сачивко (Бордачев, 42), Наумов, Яблонский, Юзепчук, Маевский (Хачатурян, 47), Стасевич (Климович, 66), Скавыш, Лисакович (Бахар, 66).
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Казахстан –
Покатилов, Керимжанов, Малый, Быстров (Бейсебеков, 78), Ерланов, Зайнутдинов, Досмагамбетов, Абикен (Куат, 57), Тагыберген, Васильев (Нарзилдаев, 79), Аймбетов (Жаксылыков, 57).
- Предупреждение:
- Малый (16).
На ответный матч Казахстан полетел в Минск в урезанном составе: Марочкин, Перцух, Алип, Вороговский из-за проблем со здоровьем не приняли участие в игре.
Команда Билека вышла на поле с ударным настроем, но что-то пошло не так: на 36-й минуте в ворота Покатилова влетел первый мяч, а в самом конце матча белорусы забили второй. Интересно, что почти все статистические показатели в этом матче была за Казахстаном, однако мяч не шел в ворота соперников.
11 июня команды снова встретятся в рамках Лиги наций: будем надеяться, что команда Адиева прервет затянувшуюся пятиматчевую серию без побед.
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Фото: Gettyimages.ru/Ian MacNicol
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