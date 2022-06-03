Казахстан обыграл Азербайджан в Лиге наций: встречу перевернул дубль Аймбетова во втором тайме

Не обошлось без сейвов Шацкого.

Казахстан в первом туре Лиги наций принимал на своем поле Азербайджан. Это первый матч сборной под руководством Магомеда Адиева: коуч сборной был настроен позитивно, пообещав играть в тот футбол, который нравится болельщикам.

По личным встречам Казахстан был впереди: из восьми игр сборная выиграла четыре, две проиграв и дважды сыграв вничью.

Стартовый состав получился экспериментальным: шанс получили Байтана, Дарабаев и Эльхан Астанов.

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До середины первого тайма шла относительно ровная игра: команды осваивались на газоне «Астана Арены».

Хороший момент на 25-й минуте был у Абата Аймбетова, однако защита соперника заблокировала сольный проход единственного номинального нападающего сборной. К 30-й минуте Азербайджан перевернул игру: лучшим игроком последней пятнадцатиминутки стал Шацкий.

Сначала кипер спас команду после удара Рената Дадашева, а после вышел из штрафной, предотвратив последствия от опасного обреза Дарабаева.

Оборона Казахстана изрядно чудила: на счету Шацкого после первого тайма было шесть сейвов. К слову, в створ ворот Шахрудина Магомедалиева подопечные Адиева в первом тайме так и не попали.

В конце первого тайма Астанов упустил возможность открыть счет: игрок в чужой штрафной не доработал до конца и позволил мячу уйти.

После первой половины игры Адиев не стал перекраивать состав, сделав только одну замену: вместо Бауыржана Байтана на поле вышел Рамазан Оразов.

Казахстан сразу забил, да как! Аймбетов с тридцати метров пушечным ударов распечатал ворота Азербайджана. Форварду «Астаны» помог рикошет: мяч задел спину защитника соперников.

Азербайджан растворился на поле: Оразов забил после огненной передачи от Дарабаева, однако рефери зафиксировал офсайд.

Почти сразу Казахстан забил второй: Аймбетов приемом из кунг-фу занес мяч в ворота Магомедалиева. Рефери остановил матч: рука форварда была в офсайде, но после пяти минут раздумий судья гол засчитал.

Позже игра успокоилась: Адиев за десять минут сделал четыре замены. Вместо Астанова на поле появился Куат, автора двух мячей Аймбетова заменил Шушеначев, вместо Елдоса Ахметова и Асхата Тагыбергена вышели Сергей Малый и Самат Жарынбетов.

До конца встречи счет не изменился: Магомед Адиев одержал свою первую победу, а сборная укрепила шансы на втрое место в группе.

Следующий матч Казахстан проведет 7 июня в гостях против Словакии. Начало – в 00:45 по времени Нур-Султана.

Фото: instagram.com/kff_team/