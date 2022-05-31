«Он начал меня душить и бить по лицу». Игрок «Актобе» Никита Маляров напал на своего брата – экс-защитника «Шахтера» Кирилла Малярова

Футболист «Актобе» Никита Маляров напал на родного брата, экс-защитника карагандинского «Шахтера» Кирилла Малярова. После благотворительного матча в Москве игрок актюбинского клуба вступил в конфликт с братом и начал избивать его ногами – об этом Кирилл рассказал в своем телеграмм-канале.

Разбираемся, что произошло.

Кирилл и Никита Маляровы – воспитанники московского футбола. Тридцатидвухлетний Никита имеет за плечами большой опыт выступлений в клубах РПЛ и ФНЛ, а больше всего известен по игре за «Шинник» и «Кубань». Прошлый сезон он провел в «Роторе», и вылетев с клубом в ФНЛ, отправился покорять Казахстан.

Младший брат – Кирилл поиграл в «Ростове» (застал там Зайнутдинова) и «Нижнем Новгороде», а в 2022-м синхронно с братом переехал в Казахстан – в карагандинский «Шахтер».

Через несколько месяцев Кирилл расторг контракт с «горняками» и уехал в Москву. В конце мая игрок принял участие в благотворительном матче, а после игры начался трэш. В интернете появилось видео, в котором Маляров-младший лежит в полубессознательном состоянии возле стадиона, а помощь ему оказывают одноклубники.

Позже в своем телеграм-канале Кирилл вышел на связь, и рассказал, что случилось.

«Родной брат избил меня. Не знаю, перелом у меня или нет? Он начал меня душить – где-то 30 ударов получил по лицу. Я уже потерял сознание, а он меня ногами продолжал пинать. Это беспредел, такого не должно быть. Короче зашибись, ребят. Попал в Премьер-Лигу, хотел сейчас на сборы ехать…»

«В то же время мою жену душила его жена, короче – беспредел. Причем подошла она сзади из толпы. Так не должно быть. Еще секунд 5-10, и она бы потеряла сознание. Когда нас забирала скорая помощь, Никита и его жена стояли в стороне, смеялись. Мне много за что обидно. Это не должно оставаться безнаказанным».

Кирилл записывал свое обращение в формате видео – судя по фону, футболист находился в машине скорой помощи.

Позже Маляров-младший рассказал, что брат уже неоднократно угрожал ему.

«Недавно узнал подробности от нашего отца. Мой брат звонил тете и говорил, что хочет меня убить, зарезать. Та ему говорила: «Тебя же в тюрьму посадят» , а он в ответ: «Ну и что, отсижу». Получается, за этим он и приехал. Я в шоке...

И до этого были угрозы от брата на протяжении двух-трех лет. Но я не хотел говорить об этом публично. Все-таки семья – это семья, все должно оставаться там. Когда я играл за «Нижний Новгород», а он за «Шинник», во время матча он пытался на меня напасть. Другие люди могут подтвердить. Он лез в наш автобус и говорил: «Выходи, брат, будем биться». Когда я играл за «Шахтер», а он за «Актобе», он тоже зашел в автобус и кричал: «Иди сюда, драться будем». Это не шутки. Я теперь понимаю, что не будь никого рядом, меня бы убили», – рассказывает футболист.

После выписки из травмпункта (судя по всему, обошлось без серьезных травм) Кирилл с супругой назвали причину конфликта.

«Причина – в его алчной и жадной жене, которая уже делит квартиры живых родителей. Все дело в деньгах. Деньги – это зло для некоторых. Он из-за всей этой истории потерял друзей и родителей, в чем винит меня».

К слову, «Актобе», в котором играет зачинщик конфликта – Никита, уже сделал официальное заявление.

«В некоторых средствах массовой информации и других источниках появилось сообщение о том, что игрок ФК «Актобе» Никита Маляров избил своего родного брата.

Футбольный клуб «Актобе» в целях выяснения всех обстоятельств инцидента, связался с Никитой, который в эти дни находится в городе Москва в краткосрочном отпуске. Наш футболист полностью отрицает эту ситуацию и просит не вмешиваться в их семейные дела.

Мы заявляем о своем неприятии любых форм насилия. Однако в данном случае футбольный клуб «Актобе» поддерживает Никиту Малярова и верит, что его действия не нанесут ущерба репутации клуба», – говорится в сообщении команды.

Напомним, в текущем сезоне Кирилл провел 11 матчей за «Шахтер». 22 мая было объявлено о его уходе из карагандинского клуба. Футболист в своем инстаграм отметил, что покинул Караганду «по определенным причинам».

На счету 32-летнего Никиты восемь игр и один гол за «Актобе».

Фото: vk.com/fcshakhter; vk.com/ofc_aktobe