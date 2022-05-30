Как казахстанцы провели сезон в РПЛ: Алип завоевал чемпионство с «Зенитом», Быстров стал основным в «Ахмате», а Зайнутдинову мешали травмы

Статистика игроков из Казахстана.

В сезоне 2021/22 в РПЛ выступали трое футболистов с казахстанским паспортом: Бахтиер Зайнутдинов боролся с травмами в ЦСКА, Марат Быстров стабильно выходил в составе «Ахмата», а Нуралы Алип делал первые шаги в «Зените». Такого количества выходцев из Казахстана в России не было очень давно: мы посчитали статистику футболистов в матчах за клубы. Спойлер: по-настоящему удачным сезон может назвать только один из них.

Бахтиер Зайнутдинов – 26 игр, 4 гола.

Экс-игрок «Астаны» и «Ростова» Зайнутдинов пропустил первые матчи сезона: полузащитник восстанавливался от травмы паха, дебютировав в пятом туре против «Ахмата». Полную игру Бахтиер провел лишь четыре тура спустя против «Нижнего Новгорода»: в том матче полузащитник сборной Казахстана забил курьезный гол «пятой точкой». Гол быстро стал мемом, а Зайнутдинов получил приз за лучший мяч месяца от болельщиков ЦСКА.

В октябре армеец сыграл рукой в матче против «Урала» (благодаря этому ЦСКА одержал победу), но судья на эпизод не отреагировал. В РПЛ разразился большой скандал, но в итоге РФС признал решение арбитра верным.

Позже Зайнутдинов забил гол престижа в провальном матче армейцев против «Сочи» (1:4) и важный гол «Спартаку» в феврале. Не обошлось без голевых – в победной встрече с «Локомотивом» Баха и Языджи соорудили гол в ворота железнодорожников.

Воспитанник «Тараза» стал реже играть полные матчи: сказывались хронические травмы. К слову, из-за повреждений участие Зайнутдинова в матчах Лиги Наций за сборную Казахстана пока под вопросом.

Марат Быстров – 27 матчей, 1 голевая передача

Двадцатидевятилетний защитник «Ахмата» Марат Быстров – безоговорочный игрок основы клуба из Грозного. Уроженец Костаная пропустил только 4 матча РПЛ (2 из них – из-за травмы), а из 26 матчей чемпионата 24 Быстров начинал в старте. Ассист игрока в матче девятнадцатого тура против «Уфы» принес клубу победу.

Марат продолжает писать необычную историю своей карьеры: в 2014-м Быстров служил в разведроте, позже работал в МЧС, однако смог вернуться в футбол. В 28 экс-футболист «Тобола» и «Ордабасы» дебютировал в РПЛ за «Ахмат», и успешно играет уже второй сезон. В межсезонье Быстров входил в пятерку лучших в РПЛ по % успешных отборов.

Клуб продолжает рассчитывать на защитника: несмотря на слухи об интересе клубов из Турции, «Ахмат» продлил контракт с Быстровым еще на два года.

Нуралы Алип – 12 матчей

Самый обсуждаемый игрок РПЛ из Казахстана – экс-кайратовец Нуралы Алип. Защитник неплохо показал себя на сборах (даже забил «Мидтьюланду» и «Брондбю»), но без критики не обошлось. В частности, комментатор Геннадий Орлов сетовал на короткие ноги футболиста, а у Романа Широкова игрок «не вызвал восторга».

Однако у Алипа в «Зените» получилось неплохо: дебютировал уже в начале марта в кубковой игре с «Камазом», Алип провел 12 встреч в составе «Зенита». В шести из них защитник отыграл полный матч. Не обошлось без «привозов»: в матчах против «Спартака» и Краснодара» он упустил игроков соперника, однако с каждым разом казахстанец смотрится все более уверенно.

В итоге защитник завоевал чемпионский титул с клубом, став вторым игроком из Казахстана после Сергея Тимофеева, сумевшим выиграть золото РПЛ.

Алип, скорее всего, останется в Питере до конца года: именно на этот срок рассчитано арендное соглашение по игроку. Сергей Семак рассчитывает на игрока: в случае успешной адаптации Алип может заключить с «Зенитом» полноценный контракт.

Фото: vk.com/pfc_cska; globallookpress.com/Edgar Breshchanov/Global Look Press; РИА Новости/Владимир Астапкович