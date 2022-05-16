Все, что нужно знать об 11-м туре КПЛ: крупнейшее поражение в карьере Бердыева, хет-трик Марина Томасова и триллер в матче «Актобе» и «Тобола»

Самый непредсказуемый чемпионат.

«Астана» – «Кайрат» 6:0

Шесть мячей пропустил «Кайрат» в принципиальном матче против «Астаны». Молодежка Бердыева ничего не смогла противопоставить противнику: хет-трик Томасова, гол Влута и дубль Эуженио сделали цифры на табло неприличными.

В перерыве Бердыев даже поменял вратаря: вместо Устименко на поле вышел Ульянов. Однако вся проблема была в атаке алматинцев: ⅔ времени мячом владели хозяева, и соорудить хоть какой стоящий момент у «Кайрата»» не получилось.

Для Курбана Бердыева поражение в Нур-Султане стало крупнейшим за всю тренерскую карьеру.

Марин Томасов забил три мяча в КПЛ впервые с октября 2019-го: тогда хорват сделал покер в ворота «Актобе».

Эуженио после матча с «Кайратом» с восемью забитыми голами возглавил гонку бомбардиров.

«Кайрат» не выигрывает шесть матчей подряд: последнюю победу алматинцы одержали в начале апреля над «Каспием».

«Шахтер» – «Ордабасы» 1:0

Главным героем встречи стал форвард горняков Роман Муртазаев. В конце первого тайма его сольный проход завершился голом, но арбитр отменил взятие ворот. В начале второй половины игры Роман снова забил (с изумительного по точности паса Каньяса через все поле), и этот гол так и остался единственным в матче.

Счет мог быть крупнее, если бы не голкипер гостей Шайзада: на 63-й минуте вратарь отразил удар в упор от форварда Милоша Чосича.

Нападающий «Шахтера» Айдос Таттыбаев выходил на замену в каждом из десяти матчей клуба: с начала сезона форвард сборной Казахстана ни разу не был в основе команды.

«Атырау» – Кызыл-Жар» 3:3

«Атырау» и «Кызыл-Жар» выдали настоящий триллер: команды на двоих забили шесть мячей, а гости спаслись от поражения в добавленное время.

Счет в матче открыл Амандык Набиханов, дубль сделал форвард хозяев Филипович. «Кызыл-Жар» ответил хет-триком Бушмана.

Украинский полузащитник «Кызыл-Жара» Юрий Бушман все пять мячей в КПЛ забил со стандартных положений (2 штрафных и три пенальти).

Форвард «Атырау» Филипович забил уже восьмой гол в чемпионате.

«Аксу» – «Туран» 2:0

Северяне прервали шестиматчевую беспроигрышную серию «Турана», забив по голу в каждом из таймов домашнего матча.

В матче против «Турана» двадцатисемилетний полузащитник «Аксу» Улар Жаксыбаев забил первый гол в КПЛ

«Актобе» – «Тобол» 2:1

Старый добрый футбол показали игроки «Актобе» и «Тобола» на переполненном стадионе имени Кобыланды Батыра.

На гол Сердерова «Тобол» ответил взятием ворот от Амановича, и дело шло к ничьей. Но на 112-й минуте Гоу заставил вздрогнуть трибуны: ивуариец забил свой второй гол в сезоне и принес хозяевам победу.

Большую часть матча «Актобе» был в меньшинстве: за грубую игру в середине матча был удален Кенесов.

На 86-й минуте встречи произошел жесткий стык между капитанами двух команд Юрием Логвиненко и Асхатом Тагыбергеном. В результате чего лидер «красно-белых» непреднамеренно коленом столкнулся с головой полузащитника «Тобола».

После столкновения Асхат потерял сознание, причем первую медицинскую помощь ему оказал как раз Логвиненко. Игрок отделался разбитым носом и уже вернулся к команде.

К слову, после матча в отставку ушел тренер костанайцев Александр Москаленко: коуч даже не появился на послематчевой пресс-конференции.

«Актобе» впервые с сентября 2018-го года одержал победу над костанайцами.

«Мактаарал» – «Каспий» 2:1

«Мактаарал» неожиданно одержал победу над «Каспием». Причем оба гола «хлопкоробов» получились на загляденье: Билал Себаихи на 35-й минуте реализовал штрафной, а Алекс Бруно в начале второго тайма дальним ударом перебросил мяч через вратаря.

«Каспий» упустил возможность возглавить таблицу, а «Макта» одержала вторую победу в чемпионате

«Тараз» – «Акжайык» 2:0

«Тараз», напротив, использовал все шансы в матче против уральцев и стал первым в таблице.

Лидеры КПЛ забили «Акжайыку» дважды, причем гол Алишера Сулей на пятой добавленной минуте был похож на взятие ворот из FIFA: игрок «Тараза» забил мяч с сорока метров, отправив его выше вратаря.

«Акжайык» забил в КПЛ всего четыре мяча, при этом одержав три победы и две ничьи.

Фото: ФК «Актобе», ФК «Астана», ФК «Шахтер»