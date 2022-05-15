Казахстан проиграл Франции во втором матче ЧМ: похоже, у команды Михайлиса серьезные проблемы

Сборная Казахстана после разгромного поражения от Дании (1:9) встретилась с одним из аутсайдеров группы – командой Франции. Это первая игра соперников в рамках ЧМ за 10 лет: последний раз команды противостояли друг другу в 2012 году, а Казахстан проиграл 3:6.

На нынешнем ЧМ Франция оказалась случайно: Международная федерация хоккея приняла решение о замене сборной России французами.

В первой игре группы французы уступили словакам – 4:2, однако откровенными мальчиками для битья подопечные Филиппа Бозона не выглядели.

Казахстан забил уже через пять минут после начала встречи: Валерий Орехов коньком закатил шайбу после передачи Никиты Михайлиса. После гола Казахстан забрал инициативу в свои руки: класс соперника позволял играть первым номером.

В конце первого периода сборную от пропущенной шайбы спас Шутов, отразив 100% момент французов.

Казахстан не спешил укрепить преимущество во второй двадцатиминутке: французы атаковали, и навязали свою игру. В итоге представитель НХЛ Александр Тексье сравнял счет – шайба после удара форварда «Коламбуса» срикошетила от Антона Сагадеева, задев штангу.

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В самой концовке периода Казахстан остался в меньшинстве «благодаря» Джесси Блэкеру, а французы вышли вперед: защитник грузинского происхождения Флориан Чакиашвили удвоил преимущество своей команды.

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В третьем периоде лучше выглядели игроки сборной Франции: порой казалось, что отыгрываться нужно французам, а не Казахстану. Подопечные Юрия Михайлиса выглядели уставшими, а атаки команды не приносили особого результата.

1:2 – Казахстан проигрывает второй матч подряд и вместе со сборной Италии замыкает таблицу группы «А».

Следующим соперником казахстанцев станет Швейцария. Игра пройдет во вторник и начнется в 23:20 по казахстанскому времени.

Фото: Andrea Cardin/HHOF-IIHF Images