Около спорта
Блог

КПЛ продолжает удивлять: «Кайрат» влетел «Атырау», «Астана» вытащила победу в добавленное время, а за «Аксу» дебютировал самый молодой игрок в истории

Шахтер Караганда Шахтер Караганда
Мактаарал Мактаарал
Атырау Атырау
Sports.ru - Казахстан
Тобол Тобол
Актобе Актобе
Астана Астана
высшая лига Казахстан высшая лига Казахстан
Акжайык Акжайык
Ордабасы Ордабасы
Кайрат Кайрат
Туран Туркестан Туран Туркестан
Каспий Каспий
Аксу Аксу
Спорт Казахстана Спорт Казахстана

Обзор десятого тура.

 

«Кызыл-Жар» – «Тараз» 1:1

Первый гол забили подопечные Али Алиева, однако в конце встречи Елдос Ахметов с пенальти сравнял счет.

Пенальти получился спорным: директор «Кызыл-Жара» Григорий Лория даже выбежал на поле, чтобы разобраться с судьей, и только действия Алиева спасли арбитра от гнева руководителя клуба. 

  • «Кызыл-Жар» по прежнему имеет проблему с реализацией: за десять туров «Кызыл-Жар» лишь однажды забил больше одного мяча. 
  • «Тараз» не проигрывает уже пять матчей подряд.

«Кайрат» – «Атырау» 0:3

На результат матча повлияла красная карточка Андрея Ульшина за грубый фол в середине первого тайма: нефтяники воспользовались численным преимуществом и забили трижды. Дубль сделал Николай Тарасов, один гол организовал Андрия Филипович. 

Курбан Бердыев эмоционально отреагировал на очередное поражение клуба.

«К сожалению, у нас еще нет мужского характера. Вот эти восемь человек, средний возраст которых 20-21 год, они еще не мужики, я им в раздевалке это сказал. В отличие от россиян, если вы следите за «Краснодаром», у них игроки этого же возраста, но там выходят на поле мужики. Нужно время».

  • «Кайрат» не выигрывает пять матчей подряд: последнюю победу алматинцы одержали в начале апреля над «Каспием».
  • Хорватский нападающий Филипович забил шестой гол в сезоне и поднялся на второе место в таблице бомбардиров. 

«Ордабасы» – «Астана 1:2

Единственный гол у шымкентцев забил Серж Ньюиадзи, у столичных отличились Педру Эужениу и Станислав Басманов в компенсированное время второго тайма. 

После матча болельщики южан выбежали на поле. Теперь «Ордабасы» грозит крупный штраф. 

  • Форвард шымкентцев Ньюадзи с семью голами возглавляет бомбардирскую гонку КПЛ. 
  • Двадцатилетний полузащитник  «Астаны» Басманов в ворота «Ордабасы» забил свой первый гол в КПЛ.  

«Тобол» – «Аксу» 2:0

«Тобол» прервал череду неудач и обыграл дома «Аксу». Голы у костанайцев забили Тошич и Тагыберген.

Перспективы «Аксу» в КПЛ туманны: лучший бомбардир клуба Абикен замешан в употреблении допинга, а журналисты подозревают клуб в участии в договорном матче. 

  • Полузащитник «Аксу» Тамерлан Агиманов стал самым молодым игроком в истории КПЛ. Игроку павлодарцев 15 лет, он родился в августе 2006 года. 

«Акжайык» – «Мактаарал» 0:0

С 55-й минуты гости играли в меньшинстве: после второй желтой карточки удалили полузащитника Расамбека Ахматова.

Возможно, в отношении уральского клуба также проведут расследование: недавние встречи команды Владимира Мазяра против «Аксу» (0:1) и «Актобе» (1:2) вызвали подозрения.

  • «Мактаарал» за 10 туров КПЛ одержал всего одну победу.
  • «Акжайык» забил в КПЛ всего четыре мяча, при этом одержав три победы и две ничьи.

«Каспий» – «Актобе» 2:0

В дебютном матче Карповича «Актобе» проиграл «Каспию». Артем Барановский и Еркебулан Нургалиев принесли победу «Каспию» в самом конце игры.  

С 71-й минуты актюбинцы играли в меньшинстве: за вторую желтую был удален Джоахим Адукор.

Гол нападающего «Актобе» Максима Самородова на 58-й минуте был отменен после просмотра VAR.

Одержав победу,  «Каспий» обогнал «Тараз» и единолично возглавил КПЛ. 

«Туран» – «Шахтер» 2:0

Дублем в матче отметился Шокан Абзалов, забивший на 7-й и 55-й минутах.

  • Это первая домашняя победа «Турана» в сезоне.
  • «Туран» не проигрывает уже шесть матчей подряд: последнее поражение туркестанцы потерпели в начале апреля от «Тобола». 

Трагическая история Олега Литвиненко: забил первый гол Казахстана в УЕФА, побил все рекорды КПЛ, но ушел из жизни в 33 года

Откровения Бердыева после разгрома от «Атырау»: молодым игрокам не хватает стержня, усилений можно не ждать, а опытные футболисты могут уйти

Фото: ФК «Астана»; ФК «Тобол»; ФК «Атырау»; ФК «Ордабасы»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные