КПЛ продолжает удивлять: «Кайрат» влетел «Атырау», «Астана» вытащила победу в добавленное время, а за «Аксу» дебютировал самый молодой игрок в истории

Обзор десятого тура.

«Кызыл-Жар» – «Тараз» 1:1

Первый гол забили подопечные Али Алиева, однако в конце встречи Елдос Ахметов с пенальти сравнял счет.

Пенальти получился спорным: директор «Кызыл-Жара» Григорий Лория даже выбежал на поле, чтобы разобраться с судьей, и только действия Алиева спасли арбитра от гнева руководителя клуба.

«Кызыл-Жар» по прежнему имеет проблему с реализацией: за десять туров «Кызыл-Жар» лишь однажды забил больше одного мяча.

«Тараз» не проигрывает уже пять матчей подряд.

«Кайрат» – «Атырау» 0:3

На результат матча повлияла красная карточка Андрея Ульшина за грубый фол в середине первого тайма: нефтяники воспользовались численным преимуществом и забили трижды. Дубль сделал Николай Тарасов, один гол организовал Андрия Филипович.

Курбан Бердыев эмоционально отреагировал на очередное поражение клуба.

«К сожалению, у нас еще нет мужского характера. Вот эти восемь человек, средний возраст которых 20-21 год, они еще не мужики, я им в раздевалке это сказал. В отличие от россиян, если вы следите за «Краснодаром», у них игроки этого же возраста, но там выходят на поле мужики. Нужно время».

«Кайрат» не выигрывает пять матчей подряд: последнюю победу алматинцы одержали в начале апреля над «Каспием».

Хорватский нападающий Филипович забил шестой гол в сезоне и поднялся на второе место в таблице бомбардиров.

«Ордабасы» – «Астана 1:2

Единственный гол у шымкентцев забил Серж Ньюиадзи, у столичных отличились Педру Эужениу и Станислав Басманов в компенсированное время второго тайма.

После матча болельщики южан выбежали на поле. Теперь «Ордабасы» грозит крупный штраф.

Форвард шымкентцев Ньюадзи с семью голами возглавляет бомбардирскую гонку КПЛ.

Двадцатилетний полузащитник «Астаны» Басманов в ворота «Ордабасы» забил свой первый гол в КПЛ.

«Тобол» – «Аксу» 2:0

«Тобол» прервал череду неудач и обыграл дома «Аксу». Голы у костанайцев забили Тошич и Тагыберген.

Перспективы «Аксу» в КПЛ туманны: лучший бомбардир клуба Абикен замешан в употреблении допинга, а журналисты подозревают клуб в участии в договорном матче.

Полузащитник «Аксу» Тамерлан Агиманов стал самым молодым игроком в истории КПЛ. Игроку павлодарцев 15 лет, он родился в августе 2006 года.

«Акжайык» – «Мактаарал» 0:0

С 55-й минуты гости играли в меньшинстве: после второй желтой карточки удалили полузащитника Расамбека Ахматова.

Возможно, в отношении уральского клуба также проведут расследование: недавние встречи команды Владимира Мазяра против «Аксу» (0:1) и «Актобе» (1:2) вызвали подозрения.

«Мактаарал» за 10 туров КПЛ одержал всего одну победу.

«Акжайык» забил в КПЛ всего четыре мяча, при этом одержав три победы и две ничьи.

«Каспий» – «Актобе» 2:0

В дебютном матче Карповича «Актобе» проиграл «Каспию». Артем Барановский и Еркебулан Нургалиев принесли победу «Каспию» в самом конце игры.

С 71-й минуты актюбинцы играли в меньшинстве: за вторую желтую был удален Джоахим Адукор.

Гол нападающего «Актобе» Максима Самородова на 58-й минуте был отменен после просмотра VAR.

Одержав победу, «Каспий» обогнал «Тараз» и единолично возглавил КПЛ.

«Туран» – «Шахтер» 2:0

Дублем в матче отметился Шокан Абзалов, забивший на 7-й и 55-й минутах.

Это первая домашняя победа «Турана» в сезоне.

«Туран» не проигрывает уже шесть матчей подряд: последнее поражение туркестанцы потерпели в начале апреля от «Тобола».

Фото: ФК «Астана»; ФК «Тобол»; ФК «Атырау»; ФК «Ордабасы»