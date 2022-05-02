Жесть в казахстанском футзале: возможно, судья попросил взятку в скандальном матче между «Каспием» и «Актау»

Игита и Кака назвали происходящее цирком.

Казахстанский футзал лихорадит: команды все чаще выясняют отношения на кулаках, а судей стали обвинять в необъективной работе. Очередной матч между «Каспием» и «Атырау» собрал все главные проблемы чемпионата.

Матч получился грубым: к 32-й минуте гости вели в счете 1:2, а дальше команды забыли про принцип Fair play. Сначала за грубую игру получил предупреждение Нурабек Кабылбаев из «Каспия» и Витиньо из «Атырау» за неспортивное поведение. Затем действия перешли за площадку и желтых карточек удостоились администратор «Каспия» Нуржан Султангазиев и главный тренер гостей Жаксылык Байсариев.

Матч был прерван на 30 минут в связи с агрессивным и неспортивным поведением работников администрации «Каспия», которые своим поведением настраивали болельщиков на агрессию против соперников и официальных лиц матча.

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Судьи игры совместно с полицейскими смогли остановить потасовку, и матч продолжился.

Однако после игры настоящую бомбу выдал директор «Каспия» Ержан Джамбиров.

«Скажу сразу: болельщики тут совершенно ни при чем. Одним из виновников массовой драки стал сотрудник нашего клуба, который будет уволен в первый же рабочий день после праздников.

Но я хотел бы обратить внимание вот на что. Перед игрой к нашему администратору подходил один из судей матча – Аслан Галаев. Он прямым текстом сказал, что обеспечит качественное судейство за определенное вознаграждение.

Потрясающая наглость! Но мы в такие игры не играем, однако этого так не оставим! Считаю, что именно арбитры упустили нити игры, что и привело к потасовке», – заявил Джамбиров.

Аслан Галаев отказался прокомментировать ситуацию, КФФ пообещала дать официальный ответ в ближайшее время.

Данный инцидент не остался без внимания голкипера «Кайрата» и сборной Казахстана Игиты.

«Я всегда буду защищать эту страну. Я никогда не промолчу, когда меня что-то беспокоит… Я боролся, и буду бороться каждый год за то, чтобы наш казахстанский футзал развивался, и я счастлив, что в данный момент он находится на высоком уровне. Я не позволю никому разрушить то, что мы построили.

Казахстанский футзал огромен и намного больше, чем многие думают! Алга Казахстан! Мы будем вместе навсегда! Я люблю эту страну», – написал Игита в своем инстаграме.

Позже под постом о заявлении директора «Каспия» в инстаграм futsalkazakhstan в комментариях появился главный тренер «Кайрата» и сборной Казахстана Кака, назвавший происходящее цирком.

Там же ситуацию цирком назвал Игита, однако некоторые болельщики остались недовольны мнением вратаря сборной Казахстана. За коллегу пришлось вступиться Биржану Оразову.

«Ассалам аллейкум ребят! Не дело так писать: Игита наш капитан и он казах! Для развития футзале в Казахстане он сделал многое! Так что давайте уважать 5-ти кратного лучшего вратаря мира».

Заявление директора «Каспия» вряд ли останется без соответствующего расследования. Что это – реальный произвол судей или попытка директора «Каспия» отвлечь внимание от очередной драки?

Надеемся, что узнаем уже очень скоро.

Фото: инстаграм МФК «Каспий»; instagram.com/galaev2502