Трагическая история Олега Литвиненко: забил первый гол Казахстана в УЕФА, побил все рекорды КПЛ, но ушел из жизни в 33 года

Виноват алкоголь.

Главная звезда КПЛ начала нулевых – форвард Олег Литвиненко. Нападающий сборной Казахстана стал легендой «Елимая», вошел в список лучших бомбардиров сборной и КПЛ, но трагически ушел из жизни в 33 года.

Вспоминаем историю лучшего форварда страны.

Литвиненко дебютировал в профессиональном футболе в 16 лет: форвард стал основным игроком джамбульского «Химика» (будущий «Тараз»), а уже в 18 лет вышел в составе клуба в чемпионате Казахстана и стал лучшим бомбардиром команды.

Последовала командировка в Волгоград: инициативу по переходу игрока проявил нынешний президент ПФЛК Рохус Шох, однако футболист провел лишь несколько матчей за волгоградскую «Русь», и так и не смог освоиться в России.

Однако на родине за игроком выстроилась очередь: проведя по сезону в алматинском «Динамо» и «Таразе», Литвиненко перешел в семипалатинский «Елимай».

Форвард стал настоящей легендой клуба: с 95-го по 98-й Литвиненко дважды завоевал с командой чемпионский титул и выиграл Кубок. 1998 год стал самым продуктивным в карьере уроженца Тараза: нападающий провел за «Елимай» 23 матча и забил 23 мяча – по голу на каждую игру.

В 1999-м случилась дикая история: за подписание контракта с двумя клубами одновременно форварда дисквалифицировали на год.

Тренер Анатолий Чернов позже рассказывал о причинах бана.

– Когда Олег стал лучшим бомбардиром, за ним начали охотиться. «Кайрат» вышел на него, минуя меня и президента клуба, и заключил с ним контракт. Возможно, дали ему какие-то деньги. Меня же пригласили в «Иртыш», и я позвал Литвиненко с собой. Он мне про «Кайрат» ничего не сказал и тоже подписал с нами соглашение. Начался скандал. Я вылетел в Алматы, встретился с Булатом Абиловым (президент «Кайрата»). Пытался с ним договориться, обещал вернуть деньги, но общего языка мы не нашли. Тот занял принципиальную позицию и подал заявление в палату по разрешению споров. Олега дисквалифицировали, и весь 1999 год он валял дурака.

После дисквалификации Литвиненко перешел в «Кайрат», провел полтора сезона в Алматы, а после перебрался в кипрский «Эрмис».

Карьеру спортсмена погубил алкоголь: Литвиненко все чаще стал нарушать режим

Воспитанник «Тараза» феерил и в сборной страны: за всю карьеру Литвиненко провел в составе Казахстана двадцать восемь мячей и забил шесть голов.

В отборочном цикле к Играм в Атланте форвард забил в ворота соперников десять мячей: стал лучшим бомбардиром олимпийского отборочного цикла и сильнейшим игроком месяца в Азии.

Однако на игре сказывались проблемы с дисциплиной: в 1997-м Олег был временно отстранен от главной команды страны из-за инцидентов с алкоголем.

Даже злоупотребляющий спиртным форвард был лучшим в составе сборной. Перед решающим матчем с Ираком в рамках отборочного турнира ЧМ-2002 Олег пропал из гостиницы. Главный тренер Вахид Масудов на собрании перед игрой даже заявил, что отстранит «Литву».

В итоге партнеры по сборной самостоятельно нашли футболиста в одном из злачных мест Алматы. Литвиненко вышел на поле и забил фантастический по своей красоте гол, к радости болельщиков на полном «Центральном» стадионе.

К слову, именно Литвиненко забил первый гол Казахстана в УЕФА: в 2002-м наши сыграли вничью в товарищеском матче с Эстонией (1:1).

В начале двухтысячных проблемы с алкоголем все больше давали о себе знать. Футболист часто приходил на тренировки под градусом, что сказалось на игре. Воспитанник джамбульского футбола продолжал менять клубы, однако даже в таком состоянии забивал и приносил пользу. Футболист несколько раз возвращался в «Елимай», сезон выступал в «Женисе», «Актобе», пробовал в себя в исчезнувшей ныне «Алма-Ате».

Рассказывает журналист Айдын Кожахмет.

– Все болельщики того периода помнят, что Литвиненко немало своих мячей забил с передач своего товарища и партнера по атаке Андрея Мирошниченко. Это была шикарная связка, наводившая ужас на всех вратарей. Но были периоды, когда они играли за разные клубы и выходили друг против друга на поле. «Актюбинцу», цвета которого тогда защищал Мирошниченко, предстоял непростой выезд в Семипалатинск. Местный «Елимай» никого не чувствовал, а Литва забивал чуть ли не в каждом матче. И вот, тренерский штаб гостей, разбирая игру соперника, пришел к выводу, что очки из Семипалатинска увезти реально лишь при одном условии – если не будет на поле Литвиненко.

Как же нейтрализовать его? Решили воспользоваться слабостью форварда, о которой все знали – тягой к спиртному. Тем более, что в составе команды есть его закадычный друг – Мирон. Да еще и слегка травмированный. И «Актюбинец» мог себе позволить пожертвовать своим лидером, лишь бы не играл Литва. Мирон получает персональное задание – споить дружка до игры. И вот, «засланный казачок» поздно вечером приходит на базу «Елимая», вызывает на улицу Литву и уводит его в ночь. Что, где и главное сколько выпила сладкая парочка – я не знаю. Но факт в том, что на следующий день команда не обнаружила своего лихого форварда. Литвы нигде нет, обыскали весь город. Поехала команда на стадион, значит, без него. На всякий случай администратор прихватил его форму – мало ли. Хотя в чудо уже никто не верил.

А вот в противоположном лагере был праздник – Мирон блестяще справился с заданием, грозный Литва ликвидирован. Правда и сам Мирон отсутствует. Но это не беда.

Предматчевая разминка уже завершилась. И тут в раздевалку «Елимая» вламывается сильно помятый Литвиненко! Команда в шоке, тренер в гневе. Но форвард говорит: выпусти во втором. Если забью, то прощаете. Хорошо? Тренер соглашается. Игра начинается. Первый тайм проигран – 0:1. Ко второй половине Литва привел себя в порядок и вышел на замену. А через 45 минут вернулся в раздевалку героем – «Елимай» выиграл 2:1, Литвиненко оформил дубль. Коварный план «Актюбинца» провалился. В тот же день они уехали домой.

2007-й должен был изменить жизнь Литвиненко: Олег перешел в «Тараз» и пытался перезапустить карьеру

В 2007-м форвард перешел в «Тараз»: Литвиненко временно поборол вредные привычки. Форвард даже забил гол с передачи Нуркена Мазбаева, и, казалось, все самое плохое в жизни футболиста осталось позади.

Олег купил в Таразе квартиру, и на заработанные деньги даже удалось открыть небольшой магазинчик. Однако снова началась черная полоса: выпав из окна, погибла мама Литвиненко. Вторая жена футболиста сбежала, продав квартиру и небольшой бизнес, оставив форварда без дома и средств к существованию.

Форвард не выдержал и снова запил: жить стало негде, и пришлось ютиться у знакомых и друзей.

18 ноября случилось страшное. Сторож заброшенного кладбища в Таразе нашел тело Литвиненко на одной из могил. Футболист свел счеты с жизнью, примотав себя жесткой проволкой к оградке.

В полиции уголовное дело возбуждать не стали за отсутствием состава преступления.

Друг и коллега Литвиненко, Александр Шмариков позже говорил, что смерть футболиста может носить криминальный характер.

– Есть версия, что Олег поехал за деньгами. Ему были должны 20 тысяч долларов. Его нашли на старом кладбище. На могилке. Оградка у нее низкая, он сидел с жесткой проволокой на шее, которая была примотана к этой оградке. Когда Олег уезжал, он был в новых кроссовках, чистом спортивном костюме, а тут на ногах какие-то тапочки, куртки нет, костюм старый – совсем другая одежда. Олег был верующим. Не так, конечно, чтобы в церковь ходил постоянно, но крестик носил, перед выходом на поле всегда крестился. Он бы сам на себя руки не наложил.

Похороны футболиста организовал родной «Тараз». В последний путь футболиста не провел никто из его родственников – ни отец, ни две бывшие жены футболиста. Однако кафе, где проходила церемония прощания с игроком, заполнили коллеги Литвиненко и болельщики.

Даже спустя пятнадцать лет после смерти футболиста, его рекорды выглядят впечатляюще: за 311 матчей в чемпионате Казахстана форвард наколотил 148 голов. Однако футболиста все реже и реже вспоминают в футбольных кругах. ФФК, возможно пришло время увековечить легендарного нападающего?

Фото: vesti.kz; caravan.kz; kazfootball.kz; commons.wikimedia.org