Непредсказуемость – новая фишка КПЛ. После восьмого тура в таблице лидируют «Каспий» и Ордабасы», фавориты теряют очки, а «Актобе» остался без тренера

Традиционный обзор тура.

«Ордабасы» – «Кайрат» – 2:1

«Ордабасы» дома победил «Кайрат». Первый гол забили хозяева: Ткаченко сыграл рукой, VAR эпизод подтвердил, а Эльхан Астанов с пенальти открыл счет. «Кайрат» ответил голом Шушеначева с передачи Жоао Пауло. В конце первой половины южане могли выйти вперед, но Виктор Васин вынес мяч с линии ворот. Однако уже в начале второго тайма «Ордабасы» забил: Ньюиадзи переиграл Васина и оформил победу своей команды.

Героем встречи, помимо Ньюиадзи, стал голкипер Бекхан Шайзада, отразивший в середине второго тайма пенальти в исполнении Алвеша.

«Кайрат» не выигрывает уже третий матч подряд: алматинцы уступили «Турану» и свели вничью матч с «Тоболом».

Форвард «Ордабасы» Сердж Ньюиадзи забил шестой гол в КПЛ и возглавил гонку бомбардиров.

В составе клубов друг против друга сыграли родные братья – за «Ордабасы» гол забил Эльхан Астанов, а в старте «Кайрата» вышел атакующий полузащитник Султанбек Астанов.

«Тобол» – «Астана» – 1:1

«Тобол» и «Астана» обменялись голами: первыми забили хозяева. Томашевич в упор распечатал ворота Милошевича. «Астана» ответила атакой Эуженио: португальца в своей штрафной остановил Сергей Малый. Арбитр Эльвира Нурмустафина сначала указала на точку, но посмотрев VAR, пенальти отменила.

В начале второго тайма пенальти все же назначили – только в ворота гостей. Узбекский форвард «Тобола» Игорь Сергеев не воспользовался шансом и не попал в створ ворот.

«Астана» ответила шедевром от Эуженио: форвард слету вколотил мяч в незащищенные ворота костанайцев, установив окончательный счет в матче.

«Тобол» не выигрывает в КПЛ четыре тура подряд: последний раз костанайцы так долго обходились без побед в 2019-м году.

За четыре последних матча северяне пропустили восемь голов: за весь прошлый сезон «Тобол» пропустил восемнадцать мячей.

«Кызыл-Жар» – «Мактаарал – 1:1

Первым счет открыли гости: Пайруз забил в оставленные без присмотра ворота «Кызыл-Жара». Петропавловцы забили только на пятой компенсированной минуте второго тайма: Каршакевич головой замкнул передачу и спас свой клуб от поражения.

Подопечные Карповича по-прежнему имеют проблемы с реализацией моментов: за восемь туров «Кызыл-Жар» лишь однажды забил больше одного мяча.

«Акжайык» – «Аксу – 0:1

Уральцы прервали четырехматчевую беспроигрышную серию, уступив дома «Аксу». Единственный гол встречи забил форвард павлодарцев Арман Смаилов на 68-й минуте.

Это первый гол Армана Смаилов в КПЛ: воспитанник павлодарского футбола дебютировал в Премьер-Лиге в 2017-м, будучи еще игроком «Иртыша».

«Каспий» – «Шахтер» – 4:0

«Шахтер» разгромно проиграл «Каспию»: если в прошлом туре моряки пропустили четыре, то в этом реабилитировались, забив столько же.

Карагандинцы явно на спаде, после удачного старта у клуба начались проблемы с выплатой зарплаты, что не могло не сказаться на результате.

Клуб в ближайшее время может покинуть Магомед Адиев – специалист является наиболее вероятным кандидатом на пост главного тренера сборной Казахстана.

Счет на 13-й минуте открыл Никола Цуцкич: Шацкий не успел поднять руки и среагировать на удар серба. «Шахтер» держался до середины второго тайма, но дубль Телеша и гол Арменова сделали счет неприличным.

Клуб из Актау продолжает возглавлять таблицу: «моряки» опережают идущего вторым «Ордабасы» на два очка.

Это третье подряд поражение «Шахтера»: помимо «Каспия», клуб проиграл «Акжайыку» и «Таразу».

«Туран» – «Атырау» – 0:0

«Туран» и «Атырау» мячей не забили.

После ухода Газзаева с поста тренера «Турана», клуб провел четыре игры и ни в одной из них не проиграл.

За семь матчей в КПЛ «Туран» забил всего однажды: в матче с «Кайратом» с пенальти отличился Азат Нургалиев.

«Тараз» – «Актобе» – 3:0

«Тараз» дома разгромил «Актобе»: актюбинцы, укомплектованные в межсезонье именитыми игроками, снова не показали внятной игры.

У «Тараза» дублем отличился Абылайхан Жумабек, и один гол забил Жакып Кожамберды. Первый гол Жумабека и вовсе можно назвать украшением тура: нападающий в стиле Месси обошел оборону «Актобе».

После матча появилась информация об отстранении Владимира Муханова с поста главного тренера актюбинского клуба. Временно исполнять обязанности наставника в команде будет Петр Бадло.

20-ти летний форвард «Тараза» Жумабек забил четвертый гол в сезоне.

Фото: ФК «Астана»; ФК «Кайрат»; ФК «Каспий»