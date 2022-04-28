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Непредсказуемость – новая фишка КПЛ. После восьмого тура в таблице лидируют «Каспий» и Ордабасы», фавориты теряют очки, а «Актобе» остался без тренера

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Традиционный обзор тура.

«Ордабасы» – «Кайрат» – 2:1

«Ордабасы» дома победил «Кайрат». Первый гол забили хозяева: Ткаченко сыграл рукой, VAR эпизод подтвердил, а Эльхан Астанов с пенальти открыл счет. «Кайрат» ответил голом Шушеначева с передачи Жоао Пауло. В конце первой половины южане могли выйти вперед, но Виктор Васин вынес мяч с линии ворот. Однако уже в начале второго тайма «Ордабасы» забил: Ньюиадзи переиграл Васина и оформил победу своей команды. 

Героем встречи, помимо Ньюиадзи, стал голкипер Бекхан Шайзада, отразивший в середине второго тайма пенальти в исполнении Алвеша. 

  • «Кайрат» не выигрывает уже третий матч подряд: алматинцы уступили «Турану» и свели вничью матч с «Тоболом». 
  • Форвард «Ордабасы» Сердж Ньюиадзи забил шестой гол в КПЛ и возглавил гонку бомбардиров. 
  • В составе клубов друг против друга сыграли родные братья – за «Ордабасы» гол забил Эльхан Астанов, а в старте «Кайрата» вышел атакующий полузащитник Султанбек Астанов. 

«Тобол» – «Астана» – 1:1

«Тобол» и «Астана» обменялись голами: первыми забили хозяева. Томашевич в упор распечатал ворота Милошевича. «Астана» ответила атакой Эуженио: португальца в своей штрафной остановил Сергей Малый. Арбитр Эльвира Нурмустафина сначала указала на точку, но посмотрев VAR, пенальти отменила. 

В начале второго тайма пенальти все же назначили – только в ворота гостей. Узбекский форвард «Тобола» Игорь Сергеев не воспользовался шансом и не попал в створ ворот. 

«Астана» ответила шедевром от Эуженио: форвард слету вколотил мяч в незащищенные ворота костанайцев, установив окончательный счет в матче. 

  • «Тобол» не выигрывает в КПЛ четыре тура подряд: последний раз костанайцы так долго обходились без побед в 2019-м году. 
  • За четыре последних матча северяне пропустили восемь голов: за весь прошлый сезон «Тобол» пропустил восемнадцать мячей. 

«Кызыл-Жар» – «Мактаарал – 1:1

Первым счет открыли гости: Пайруз забил в оставленные без присмотра ворота «Кызыл-Жара». Петропавловцы забили только на пятой компенсированной минуте второго тайма: Каршакевич головой замкнул передачу и спас свой клуб от поражения. 

  • Подопечные Карповича по-прежнему имеют проблемы с реализацией моментов: за восемь туров «Кызыл-Жар» лишь однажды забил больше одного мяча. 

«Акжайык» – «Аксу – 0:1

Уральцы прервали четырехматчевую беспроигрышную серию, уступив дома «Аксу». Единственный гол встречи забил форвард павлодарцев Арман Смаилов на 68-й минуте. 

  • Это первый гол Армана Смаилов в КПЛ: воспитанник павлодарского футбола дебютировал в Премьер-Лиге в 2017-м, будучи еще игроком «Иртыша». 

«Каспий» – «Шахтер» – 4:0

«Шахтер» разгромно проиграл «Каспию»: если в прошлом туре моряки пропустили четыре, то в этом реабилитировались, забив столько же. 

Карагандинцы явно на спаде, после удачного старта у клуба начались проблемы с выплатой зарплаты, что не могло не сказаться на результате. 

Клуб в ближайшее время может покинуть Магомед Адиев – специалист является наиболее вероятным кандидатом на пост главного тренера сборной Казахстана. 

Счет на 13-й минуте открыл Никола Цуцкич: Шацкий не успел поднять руки и среагировать на удар серба. «Шахтер» держался до середины второго тайма, но дубль Телеша и гол Арменова сделали счет неприличным. 

Клуб из Актау продолжает возглавлять таблицу: «моряки» опережают идущего вторым «Ордабасы» на два очка. 

  • Это третье подряд поражение «Шахтера»: помимо «Каспия», клуб проиграл «Акжайыку» и «Таразу».

«Туран» – «Атырау» – 0:0

«Туран» и «Атырау» мячей не забили. 

  • После ухода Газзаева с поста тренера «Турана», клуб провел четыре игры и ни в одной из них не проиграл. 
  • За семь матчей в КПЛ «Туран» забил всего однажды: в матче с «Кайратом» с пенальти отличился Азат Нургалиев. 

«Тараз» – «Актобе» – 3:0

«Тараз» дома разгромил «Актобе»: актюбинцы, укомплектованные в межсезонье именитыми игроками, снова не показали внятной игры. 

У «Тараза» дублем отличился Абылайхан Жумабек, и один гол забил Жакып Кожамберды. Первый гол Жумабека и вовсе можно назвать украшением тура: нападающий в стиле Месси обошел оборону «Актобе». 

После матча появилась информация об отстранении Владимира Муханова с поста главного тренера актюбинского клуба. Временно исполнять обязанности наставника в команде будет Петр Бадло. 

  • 20-ти летний форвард «Тараза» Жумабек забил четвертый гол в сезоне.

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Фото: ФК «Астана»; ФК «Кайрат»; ФК «Каспий»

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