Необычная история африканца в Казахстане: одиннадцать лет пылил в Первой лиге, женился на казашке и полюбил беш, а в этом году дебютировал в КПЛ

Еще учит казахский язык.

Защитник «Мактаарала» Драмане Коне в этом году исполнил свою мечту: африканец после одиннадцати лет в Первой лиге попробовал свои силы в КПЛ. В этом сезоне Драмане провел за клуб из Атакента две встречи (против «Астаны» и «Шахтера»).

Рассказываем историю футболиста, ставшего в Казахстане своим.

Двенадцать лет назад ивуариец приехал в страну: Коне хотел профессионально заниматься футболом. В Африке спортсмен получил суровую школу: игроки иногда тренировались на дороге, а игры проходили босиком.

Ивуариец рассказывал об особенностях местного футбола:

— В детстве я с друзьями постоянно ходил на матчи. В Африке очень шумно болеют и часто бывают драки. Однажды на стадионе случились беспорядки. В итоге двух человек убили во время матча. Там, знаешь, скорее всего, все случилось из-за того, что кто-то был пьяным — у нас тоже есть те, кто жестко бухает.

Нам повезло, что мы в тот день сели на противоположную трибуну. Там было все нормально, и мы спокойно могли выбраться со стадиона. Но, конечно, убийство на стадионе — это шок.

В 2011-м футболист впервые в жизни выехал за границу: его команда посетила сборы в Турции, и именно там поступило предложение от «Акжайыка».

Футболист переехал в Уральск и дебютировал в Первой лиге. С адаптацией повезло: на тот момент за уральский клуб выступал камерунец Хабиб Меканг, который помог освоиться новичку.

Драмане быстро выучил русский язык, и начал встречаться с девушкой из Казахстана. Спортсмен познакомился с будущей женой в фейсбуке.

— Начали общаться и встречаться, потом сходили в ЗАГС — расписались, все было очень скромно. Родители жены не были против, они люди без предрассудков. Моя мама тоже спокойно отнеслась, сказала мне: Драмане, ты уже взрослый. Если хочешь жениться – женись, только помни, что это все серьезно!

В 2012-м ивуариец перешел в «Астану-1964». Футболист с теплотой вспоминает время, проведенное в клубе: Драмане дружил с форвардом «Астаны» Фокси Кетевоамой и знакомился с казахской культурой.

— Все эти три сезона мы останавливались в шаге от Премьер-лиги. Самый реальный шанс был в прошлом году. Но не получилось – нам не хватило всего одного очка. После сезона команду закрыли.

— А как сам город?

— Для меня Астана – это Фокси. Он – мой лучший друг в Казахстане. Он отличный парень и футболист. Мы познакомились в 2012 году. Мы оба говорим по-французски, вскоре с Фокси встретились, стали друзьями. Сейчас постоянно созваниваемся, по возможности видимся.

В 2015-м игрок перешел в «Каспий» и провел за клуб три сезона. Ивуариец рассказывал, что в Актау было очень жарко: местами температура была выше, чем в Африке.

— Мне тут никто не верит, но летом в Актау жарче, чем в Африке. У нас круглый год одна температура +25, максимум бывает +30, а в Актау летом спокойно может быть +45.

Драмане побывал почти во всех городах Казахстана: однако даже привыкший ко всему футболист иногда удивлялся условиям в стране.

— Тяжело ездить вот так на поезде или автобусе, когда проигрываешь. Когда выиграешь – всегда легкая дорога. Но плакаться и жаловаться – какой в этом смысл? Мне вообще без разницы, как добираться до города, где пройдет матч — хоть на такси могу поехать. Я хочу выигрывать, а не плакаться.

Да, бывают такие места, где не очень хорошие гостиницы. Например, в Каратау. Ну зато у «Лашына» на стадионе хорошее поле. Плохие отели – это тоже не важно, главное, что там есть где поспать.

А вот в районе, где находится «Мактаарал», очень жарко. Зато там неплохой стадион. Когда мы ехали туда в первый раз, я даже не знал, где это. Да и почти все казахстанцы не слышали про такое местечко. Ну зато я там забил гол, так что мне там понравилось.

Символично, что после четырех сезонов в «Каспии» Коне продолжил карьеру именно в «Мактаарале». Игрок был основным защитником «хлопкоробов», и помог клубу впервые выйти в КПЛ.

Сам футболист мечтал о КПЛ очень давно: однако для достижения цели понадобилось одиннадцать лет.

— Вы хотели бы поиграть в Премьер-лиге?

— Конечно, хотел бы, — но как можно туда попасть, я не знаю. Каждый год пытаюсь как-то с кем-то договориться, чтобы пройти просмотр в каком-либо клубе, — но пока не получается.

Поучавствовал Коне и в прошлогоднем разгроме «Тобола» в Кубке Казахстана (4:0), забив гол пушечным ударом из-за пределов штрафной.

За двенадцать лет африканец освоился в Казахстане: У Драмане и его супруги Лауры родились трое детей. Футболист полюбил казахскую кухню (предпочитает беш и мясо по-казахски), а его дети знают казахский язык.

— Где Вы будете жить, когда завершите карьеру футболиста?

— В Казахстане, потому что здесь моя жена и дети. Например, Ясмина разговаривает на казахском, а если будем уезжать, ей придется учить французский. Нет, это их родная земля. Хотя у меня жена и даже дочка понимают по-французски, но нам жить лучше в Казахстане.

Фото: https://vk.com/kone89