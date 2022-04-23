Седьмой тур КПЛ полон сюрпризов: «Тобол» и «Кайрат» проиграли, «Астана» разгромила «Каспий», но клуб из Актау по-прежнему первый

Бонус – паненка от Нургалиева.

«Атырау» – «Тобол» – 2:1

Все голы в матче забили во втором тайме. Первым отличился Андрия Филипович с пенальти: Мокин нарушил правила в своей штрафной, арбитр, проверив момент с помощью VAR, указал на точку. «Тобол» ответил быстрым голом Сергеева, однако Филипович сделал дубль, прервав для своего клуба череду из двух поражений подряд.

Чемпион страны не побеждает третий матч подряд: в этих встречах клуб пропустил уже семь мячей, а забил всего четыре.

2:1 – самый популярный счет для «Атырау». В четырех из семи встреч «нефтянников» в КПЛ был зафиксирован такой результат.

Последний раз «Тобол» проигрывал Атырау четыре года назад: в 2018-м западноказахстанцы победили «желто-зеленых» с тем же счетом – 2:1.

«Астана» – «Каспий» – 4:0

Столичные разгромили дома «Каспий». Символично, что в составе хозяев вышли три экс-игрока «моряков» – Кусяпов, Дарабаев и Милошевич, а возглавляет «Астану» бывший тренер «Каспия» Срджан Благоевич.

В составе клуба не вышел Исламбек Куат: по слухам, игрока сослали в дубль из-за конфликта с полузащитником Жереми Манзорро. К слову, француз появился в стартовом составе команды.

Скандально известный новичок «Астаны» Влут оформил дубль, а довершили разгром Макс Эбонг на 42-й и Марин Томасов на 59-й минуте.

Для Аслана Дарабаева матч стал 300-м в Премьер-Лиге: полузащитник дебютировал в КПЛ в 2008-м году.

Марин Томасов забил второй гол в сезоне: в прошлом году к седьмому туру у хорвата на счету было четыре мяча.

«Шахтер» – «Акжайык» – 0:1

«Шахтер» проигрывает второй матч подряд: в этот раз «горняков» остановил «Акжайык». Единственный гол на на 74-й минуте забил Лука Имнадзе.

Все три последние матча «Акжайык» победил с минимальным счетом – 1:0. Уральцы не проигрывают уже четыре тура: серия клуба началась с нулевой ничьей против «Кайрата».

«Актобе» – «Мактаарал» – 1:0

Не обошлось без VAR в матче «Актобе» и «Мактаарала». На 61-й минуте судья отменил гол Жулпы, но уже через пять минут отличился Никита Маляров. Этот гол так и остался единственным в матче.

«Ордабасы» – «Кызыл-Жар» – 3:1

«Ордабасы» открыл счет на 12-й минуте – отличился Серж Ньюиадзи. Гости ответили голом Бушмана со штрафного в конце первого тайма. В начале второго Бушман мог забить второй гол со стандарта, но южан выручил голкипер. Чуть позже «Орда» вышла вперед, но гол был отменен: не обошлось без VAR.

Настоящий триллер развернулся в конце матча: на 90-й минуте Ньюиадзи сделал дубль, а спустя пару минут Карим Султанов забил третий гол шымкентцев.

«Кызыл-Жар» забивает очень редко: клуб из Петропавловска забил больше одного мяча только в победном матче четвертого тура против «Аксу». В остальных встречах подопечные Карповича или не забивали совсем, или ограничивались одним голом.

«Кайрат» – «Туран» – 0:1

«Кайрат» неожиданно проиграл «Турану». В середине первого тайма в ворота хозяев был назначен пенальти за игру рукой, который реализовал Азат Нургалиев. Капитан туранцев исполнив знаменитый удар паненкой, эффектно переиграв кипера алматинцев.