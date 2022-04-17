Шестой тур КПЛ – бомба: триллер в матче «Тобола» и «Кайрата», поражение «Астаны» и неожиданное лидерство «Каспия»

«Тобол» – «Кайрат» 2:2

Матчи «Тобола» и «Кайрата» настоящее украшение КПЛ последних лет. Встреча в Костанае не стала исключением.

Гости открыли счет уже на восьмой минуте: после розыгрыша углового головой забил Хосе Канте. «Тобол» ответил голом Тошича, однако арбитр зафиксировал в эпизоде офсайд. Через несколько минут бывший игрок ЦСКА заработал пенальти, но Данил Устименко отбил удар Асхата Тагыбергена.

В конце первого тайма «Тобол» сравнял счет: Сергей Малый головой забил после стандарта.

В начале второй половины игры арбитр матча Кучин после просмотра VAR отменил желтую карточку Йовановичу – игрок костанайцев помешал развитию атаки, однако рефери не увидел ничего криминального в ситуации.

Активный Тошич все же добился своего: после удара серба со штрафного костанайцы вышли вперед.

Не обошлось без удалений: уже в компенсированное время за грубую игру был удален Буранчиев.

Однако в добавленное время «Кайрат» добился ничьей: мяч после розыгрыша штрафного срезал в свои ворота Владислав Васильев.

Среднее количество голов с 2021 года в матчах между клубами – 4.2.

«Акжайык» – «Астана» 1:0

В самом начале матча стопроцентный момент упустил защитник гостей Денис Поляков – после розыгрыша углового защитник сборной Беларуси отправил мяч сильно выше ворот.

«Акжайык» в ответ соорудил настоящую красоту: Лука Имнадзе головой скинул мяч на Максима Каленчука, и украинский форвард головой же открыл счет в матче.

В конце первого тайма Каленчук был близок к дублю, но на месте оказался кипер «Астаны» Милошевич.

Это второе поражение «Астаны» в сезоне, причем оба раза столичные проиграли в гостях с одинаковым счетом.

В четырех из шести проведенных матчей в КПЛ «Астана» или не забивает совсем, или ограничивается одним голом.

У «Акжайыка» серия из трех матчей без поражений: уральцы сыграли вничью с «Кайратом» и минимально обыграли «Атырау».

«Каспий» справился с «Атырау» – 2:1

Открыл счет «Каспий» – Аслан Адиль после ошибки защитников дальним ударом забил свой первый гол за клуб. Матеус Бисси в начале второго тайма отыгрался, но точку в матче поставил Алмас Арменов на 90 минуте.

«Моряки» неожиданно стали фаворитам КПЛ: за 6 туров «Каспий» проиграл только однажды, а сейчас идет на первом месте.

Автор первого гола Аслан Адиль за 6 туров забил дважды, и сделал две голевые передачи. Для воспитанника «Жетысу» это второй сезон в КПЛ: в прошлом сезоне за 23 игры форвард забил всего три мяча.

После победы «Каспий» вышел на чистое первое место: клуб опережает «Тобол» и «Кайрат».

«Кызыл-Жар» – «Актобе» – 1:1

Клуб из Петропавловска забил первым – после розыгрыша углового забытый защитниками «Актобе» Дарко Зорич ударом головой открыл счет. «Актобе» ответил в конце матча голом с пенальти: Уго Видмон забил четвертый гол в чемпионате. Через несколько минут Видмон снова пробил с «точки», однако Лобанцев переиграл французского полузащитника.

Обе команде не проигрывают три тура подряд: и если для «Кызыл-Жара» после провального старта это хорошая статистика, то игра «Актобе» вызывает вопросы. В первую очередь у болельщиков: фанаты «красно-белых» в грубой форме требовали отставки тренера Муханова, а Дмитрий Шомко после матча даже вступил в конфликт с актюбинскими тиффози.

«Ордабасы» – «Туран» 0:0

Парадоксальная ситуация продолжается в «Туране»: клуб за пять игр КПЛ так и не смог забить. В матче с «Ордабасы» туркестанцы имели стопроцентный шанс для первого в сезоне гола, однако мяч после удара Самир Фазли на 69-й минуте попал в штангу.

Единственное, чем порадовал «Ордабасы» в этом матче – новая бирюзовая форма шымкентцев. Смотрится неплохо.

«Тараз» – «Шахтер» 2:1

«Шахтер» упустил возможность возглавить турнирную таблицу: «горняки» неожиданно проиграли «Таразу».

Голами у таразцев отметились Абылайхан Жумабек (не обошлось без грубых ошибок защитников «Шахтера») и Адилет Кенесбек. Единственный гол карагандинцев с пенальти на 90+7-й минуте забил Айдос Таттыбаев.

На 102-й (!) минуте в составе «Шахтера» был удален Михаил Габышев.

Все пять мячей «Тараза» в КПЛ забиты с голевых передач Бауыржана Байтана.

«Мактаарал» – «Аксу» 2:1

«Мактаарал» дома переиграл «Аксу» (2:1). Голы у южноказахстанской команды забили Рамазан Каримов и Артем Розгонюк.

Забитым мячом у павлодарской команды отметился Айбол Абикен на 8-й минуте.

Второй гол «Аксу», забитый на 74-й минуте Асланбеком Какимовым был отменен после просмотра VAR.

Полузащитник «Аксу» Айбол Абикен забивает в третьем матче подряд, однако все три встречи закончились поражением его команды.

Все три последние встречи «Аксу» проиграл с одинаковым счетом – 1:2.

Эта победа стала для «Мактаарала» первой в Премьер-лиге за всю историю клуба.