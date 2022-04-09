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🔥 Геннадий Головкин отправил Мурату в нокаут в девятом раунде. У сорокалетнего GGG теперь три пояса и возможный реванш с Канело

Sports.ru - Казахстан
Рета Мурата Рета Мурата
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
IBO
IBF
бокс
Спорт Казахстана Спорт Казахстана

Big Drama Show.

Геннадий Головкин, отпраздновав сорокалетний юбилей, впервые за полтора года вышел на ринг – казахстанцу противостоял японец Рета Мурата. На кону стояли пояса по версиям IBF, IBO (Головкина) и WBA Super (Мурата). GGG не боксировал с декабря 2020 года, когда в США нокаутировал поляка Камила Шеремету и в рекордный, 21-й раз, защитил титул чемпиона мира.

В свою очередь Мурата последний раз бился в декабре 2019 года, успешно сохранив титул в бою против канадца Стивена Батлера.

На счету Головкина 41 победа (36 нокаутом), одно поражение и одна ничья. Рекорд Мураты – 16 побед (из них тринадцать – нокаутом) и два поражения. 

За час до боя Головкин в своем стиле поделился настроем: «Давайте начнем это шоу».

К слову, в Японии было много болельщиков из Казахстана – желто-голубые флаги страны отчетливо виднелись в каждом углу зала. 
 
Начало встречи осталось за японцем: Головкин пропустил несколько ударов от Мураты, и начал работать вторым номером. 
 
Третий раунд воспитанник карагандинской школы бокса начал с серии мощных ударов по корпусу противника, но к концу раунда сбавил темп и отдал инициативу противнику. 
 
Казалось, что преимущество в росте давало Мурате фору, однако к четвертому раунду Головкин разогрелся: Мурата вышел из раунда с разбитым носом. 
 
 
Японец выдохся: у Головкина, наоборот, открылось второе дыхание, и к концу раунда Мурата просто уклонялся от ударов GGG.
 
Дальше казахстанский боксер только наращивал мощь: в 6 раунде у Мураты после удара противника слетела капа, а в следующем раунде серия мощных джебов оттеснила хозяина поединка к канатам. 
 
Стоит отметить волевой характер японца: несмотря на количество пропущенных ударов, Мурата стоял до последнего. В девятом раунде у японца не хватило сил продолжать бой: после серии ударов GGG боксер оказался в нокдауне, а его угол выкинул полотенце.
 
К слову, к моменту нокаута Головкин лидировал в судейских записках – 79:73, 78:74, 77:75.
 
Головкин забрал себе в коллекцию его пояс WBA Super и сохранил свои пояса IBF, IBO. Эта победа стала 42-й в профессиональной карьере казахстанского чемпиона.
 
 

После боя Головкин поблагодарил организаторов и зрителей, которые пришли посмотреть на шоу. Он отметил, что Рета Мурата – настоящий олимпийский чемпион, прекрасный и стойкий боец.

«Я бы хотел поблагодарить всех болельщиков, особенно тех, кто приехал из Казахстана. Рақмет сіздерге, жігіттер. Алға Қазақстан!»

К слову, за бой Головкин заработал примерно 12-15 миллионов долларов: гарантированный гонорар в размере 5 миллионов, а также 70% доли PPV (платы за трансляцию поединка).

Мурата гарантированно заработает около 500 тысяч долларов плюс 30% за счет своей доли PPV – это около 1,5 миллиона долларов.

В следующем бою Головкин может встретиться с мексиканцем Саулем Альваресом в сентябре. Поединок запланирован во втором среднем весе, где «Канело» является абсолютным чемпионом.

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Фото: instagram.com/gggboxing; AP Photo/Shuji Kajiyama

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