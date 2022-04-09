🔥 Геннадий Головкин отправил Мурату в нокаут в девятом раунде. У сорокалетнего GGG теперь три пояса и возможный реванш с Канело

Big Drama Show.
Геннадий Головкин, отпраздновав сорокалетний юбилей, впервые за полтора года вышел на ринг – казахстанцу противостоял японец Рета Мурата. На кону стояли пояса по версиям IBF, IBO (Головкина) и WBA Super (Мурата). GGG не боксировал с декабря 2020 года, когда в США нокаутировал поляка Камила Шеремету и в рекордный, 21-й раз, защитил титул чемпиона мира.
В свою очередь Мурата последний раз бился в декабре 2019 года, успешно сохранив титул в бою против канадца Стивена Батлера.
На счету Головкина 41 победа (36 нокаутом), одно поражение и одна ничья. Рекорд Мураты – 16 побед (из них тринадцать – нокаутом) и два поражения.
За час до боя Головкин в своем стиле поделился настроем: «Давайте начнем это шоу».
Let’s get this show started 👊🏻 pic.twitter.com/QkOL2BosX6— Gennadiy Golovkin (@GGGBoxing) April 9, 2022
После боя Головкин поблагодарил организаторов и зрителей, которые пришли посмотреть на шоу. Он отметил, что Рета Мурата – настоящий олимпийский чемпион, прекрасный и стойкий боец.
«Я бы хотел поблагодарить всех болельщиков, особенно тех, кто приехал из Казахстана. Рақмет сіздерге, жігіттер. Алға Қазақстан!»
К слову, за бой Головкин заработал примерно 12-15 миллионов долларов: гарантированный гонорар в размере 5 миллионов, а также 70% доли PPV (платы за трансляцию поединка).
Мурата гарантированно заработает около 500 тысяч долларов плюс 30% за счет своей доли PPV – это около 1,5 миллиона долларов.
В следующем бою Головкин может встретиться с мексиканцем Саулем Альваресом в сентябре. Поединок запланирован во втором среднем весе, где «Канело» является абсолютным чемпионом.
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Фото: instagram.com/gggboxing; AP Photo/Shuji Kajiyama
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