🔥 Геннадий Головкин отправил Мурату в нокаут в девятом раунде. У сорокалетнего GGG теперь три пояса и возможный реванш с Канело

Big Drama Show.

Геннадий Головкин, отпраздновав сорокалетний юбилей, впервые за полтора года вышел на ринг – казахстанцу противостоял японец Рета Мурата. На кону стояли пояса по версиям IBF, IBO (Головкина) и WBA Super (Мурата). GGG не боксировал с декабря 2020 года, когда в США нокаутировал поляка Камила Шеремету и в рекордный, 21-й раз, защитил титул чемпиона мира.

В свою очередь Мурата последний раз бился в декабре 2019 года, успешно сохранив титул в бою против канадца Стивена Батлера.

На счету Головкина 41 победа (36 нокаутом), одно поражение и одна ничья. Рекорд Мураты – 16 побед (из них тринадцать – нокаутом) и два поражения.

За час до боя Головкин в своем стиле поделился настроем: «Давайте начнем это шоу».

Let’s get this show started 👊🏻 pic.twitter.com/QkOL2BosX6 — Gennadiy Golovkin (@GGGBoxing) April 9, 2022

К слову, в Японии было много болельщиков из Казахстана – желто-голубые флаги страны отчетливо виднелись в каждом углу зала.

Начало встречи осталось за японцем: Головкин пропустил несколько ударов от Мураты, и начал работать вторым номером.

Третий раунд воспитанник карагандинской школы бокса начал с серии мощных ударов по корпусу противника, но к концу раунда сбавил темп и отдал инициативу противнику.

Казалось, что преимущество в росте давало Мурате фору, однако к четвертому раунду Головкин разогрелся: Мурата вышел из раунда с разбитым носом.

Японец выдохся: у Головкина, наоборот, открылось второе дыхание, и к концу раунда Мурата просто уклонялся от ударов GGG.

Дальше казахстанский боксер только наращивал мощь: в 6 раунде у Мураты после удара противника слетела капа, а в следующем раунде серия мощных джебов оттеснила хозяина поединка к канатам.

Стоит отметить волевой характер японца: несмотря на количество пропущенных ударов, Мурата стоял до последнего. В девятом раунде у японца не хватило сил продолжать бой: после серии ударов GGG боксер оказался в нокдауне, а его угол выкинул полотенце.

К слову, к моменту нокаута Головкин лидировал в судейских записках – 79:73, 78:74, 77:75.

Головкин забрал себе в коллекцию его пояс WBA Super и сохранил свои пояса IBF, IBO. Эта победа стала 42-й в профессиональной карьере казахстанского чемпиона.

После боя Головкин поблагодарил организаторов и зрителей, которые пришли посмотреть на шоу. Он отметил, что Рета Мурата – настоящий олимпийский чемпион, прекрасный и стойкий боец.

«Я бы хотел поблагодарить всех болельщиков, особенно тех, кто приехал из Казахстана. Рақмет сіздерге, жігіттер. Алға Қазақстан!»

К слову, за бой Головкин заработал примерно 12-15 миллионов долларов: гарантированный гонорар в размере 5 миллионов, а также 70% доли PPV (платы за трансляцию поединка).

Мурата гарантированно заработает около 500 тысяч долларов плюс 30% за счет своей доли PPV – это около 1,5 миллиона долларов.

В следующем бою Головкин может встретиться с мексиканцем Саулем Альваресом в сентябре. Поединок запланирован во втором среднем весе, где «Канело» является абсолютным чемпионом.

Фото: instagram.com/gggboxing; AP Photo/Shuji Kajiyama